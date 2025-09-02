Χωρίς «φρένο» η πορεία του χρυσού – Σε ιστορικά υψηλά λόγω δασμών και παρεμβάσεων Τραμπ στη Fed

Οι τιμές του χρυσού εκτοξεύθηκαν σε ιστορικό υψηλό τη Δευτέρα (1/9), ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του Απριλίου, μετά τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την «Ημέρα Απελευθέρωσης», εν μέσω αποδυνάμωσης του δολαρίου και προσδοκιών για μείωση επιτοκίων από τη Fed μέσα στον μήνα.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 0,9% φτάνοντας τα 3.508,70 δολάρια ανά ουγγιά στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία, προτού υποχωρήσει ελαφρώς στα 3.497 δολάρια, όπως αναφέρουν οι FT.

Η ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα έχει ενισχυθεί καθώς οι επενδυτές τα βλέπουν ως αντιστάθμισμα απέναντι στον πληθωρισμό και τη γενικότερη μακροοικονομική αβεβαιότητα, όπως επισημαίνουν αναλυτές.

Οι αυξανόμενες ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), μετά την πίεση του Τραμπ προς τον πρόεδρο Τζέι Πάουελ και την κίνηση αποπομπής της κυβερνήτριας Λίζα Κουκ, σε συνδυασμό με τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων, έχουν τροφοδοτήσει το πρόσφατο ράλι.

Οι εισροές σε ETFs που επενδύουν σε χρυσό αποτελούν πλέον σημαντική πηγή ζήτησης που στηρίζει τις τιμές, ανέφερε η Goldman Sachs σε πρόσφατο σημείωμα. Οι αναλυτές της τράπεζας προβλέπουν ότι η τιμή spot θα φτάσει τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους.

Οι τιμές του χρυσού έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από τις αρχές του 2023, καθώς οι κεντρικές τράπεζες έχουν αυξήσει τις αγορές τους. Πέρυσι, το πολύτιμο μέταλλο ξεπέρασε το ευρώ και έγινε το δεύτερο πιο διαδεδομένο αποθεματικό νόμισμα στον κόσμο μετά το δολάριο, αντιπροσωπεύοντας το 20% των παγκόσμιων επίσημων αποθεμάτων.

Μεγάλες αγορές πραγματοποιήθηκαν από την Ινδία, την Κίνα, την Τουρκία και την Πολωνία, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού.

Τέλος σημειώνεται ότι το πρωί της Τρίτης (2/9) ο χρυσός συνεχίζει την ανοδική του πορεία, καθώς σημειώνει κέρδη 0,53% στα 3.564,82 δολάρια η ουγγιά.