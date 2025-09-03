Η «επόμενη μέρα» για τον χρυσό μετά την κατάκτηση των $3.500 – Τι εκτιμούν οι αναλυτές

Ο χρυσός κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, αγγίζοντας τα 3.508,73 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς η προοπτική μείωσης των επιτοκίων από τη Fed, οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ ενίσχυσαν τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Πιο αναλυτικά, η τιμή του χρυσού άμεσης παράδοσης έφτασε προσωρινά τα 3.508,73 δολάρια ανά ουγγιά, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό που είχε σημειωθεί τον Απρίλιο. Το μέταλλο έχει σημειώσει αύξηση άνω του 30% φέτος, κάτι που το καθιστά ένα από τα εμπορεύματα με την καλύτερη απόδοση.

Η τελευταία άνοδος ενισχύθηκε από τις προσδοκίες ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια αυτόν τον μήνα, μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Μια σημαντική αναμενόμενη έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ αναμένεται να ενισχύσει την εικόνα μιας πιο αδύναμης αγοράς εργασίας, υποστηρίζοντας την περίπτωση για μειώσεις των επιτοκίων. Αυτό ενίσχυσε την ελκυστικότητα των πολύτιμων μετάλλων, τα οποία δεν αποδίδουν τόκους στους κατόχους τους.

«Οι επενδυτές που αυξάνουν τις τοποθετήσεις τους σε χρυσό, ειδικά ενόψει της μείωσης των επιτοκίων της Fed, ωθούν τις τιμές προς τα πάνω», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής της UBS Group AG, Τζόνι Τέβες. «Η βασική μας πρόβλεψη είναι ότι ο χρυσός θα συνεχίσει να σημειώνει νέα υψηλά επίπεδα τα επόμενα τρίμηνα. Το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων, τα πιο ήπια οικονομικά στοιχεία και η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα ενισχύουν τον ρόλο του χρυσού ως μέσου διαφοροποίησης των επενδυτικών χαρτοφυλακίων».

Εκτός από τον χρυσό, και το ασήμι, το φθηνότερο συγγενικό του μέταλλο, έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία τρία χρόνια, με την αυξανόμενη ζήτηση λόγω γεωπολιτικών και οικονομικών κινδύνων να ενισχύει τις τιμές των πολύτιμων μετάλλων. Οι επιθέσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Fed και οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της τράπεζας έχουν προκαλέσει ανησυχία στους επενδυτές, εντείνοντας την αβεβαιότητα για το μέλλον.

Οι αγορές αναμένουν την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με το αν ο Τραμπ έχει νόμιμους λόγους να απομακρύνει την κυβερνήτη της Fed Λίζα Κουκ, ενώ πρόσφατη απόφαση ομοσπονδιακού εφετείου έκρινε ότι οι δασμοί που επιβλήθηκαν από τον Πρόεδρο ήταν παράνομοι βάσει νόμου έκτακτης ανάγκης, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για τους Αμερικανούς εισαγωγείς.

Η αγορά χρυσού παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις, καθώς η τιμή του ξεπέρασε το επίπεδο των 3.500 δολαρίων ανά ουγγιά για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια ενδοημερήσιων συναλλαγών, και παραμένει αβέβαιο αν θα μπορέσει να κλείσει πάνω από αυτό το επίπεδο. Ο στρατηγικός αναλυτής της Oversea-Chinese Banking Corp, Κρίστοφερ Γουόνγκ, σημειώνει ότι η αγορά παρακολουθεί τις εξελίξεις, καθώς οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες στην πολιτική θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τιμές του χρυσού.

Η SPDR Gold Trust, το μεγαλύτερο χρηματιστηριακό αμοιβαίο κεφάλαιο με εξασφάλιση σε χρυσό, ανακοίνωσε αύξηση των αποθεμάτων της κατά 1,01%, φτάνοντας τους 977,68 τόνους, το υψηλότερο επίπεδό τους από τον Αύγουστο του 2022.

Συγχρόνως, το ασήμι υπερέχει σε απόδοση σε σχέση με τον χρυσό, σημειώνοντας αύξηση άνω του 40% φέτος και φτάνοντας τα 40 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά από το 2011. Η αυξανόμενη ζήτηση για το ασήμι, κυρίως λόγω της χρήσης του σε τεχνολογίες καθαρής ενέργειας, καθώς και οι ελλείψεις προσφοράς, συνεχίζουν να τροφοδοτούν την αύξηση της τιμής του.

Η ανησυχία για το ενδεχόμενο επιβολής αμερικανικών δασμών στα πολύτιμα μέταλλα ενίσχυσε περαιτέρω τις τιμές, καθώς το ασήμι και ο χρυσός συνέχισαν να δείχνουν θετική πορεία, σύμφωνα με αναλυτές της Saxo Capital Markets. Η μειωμένη εμπιστοσύνη στην Fed και η ενίσχυση των εισροών σε ETF, αλλά και η αποδυνάμωση του δολαρίου, αναμένονται να στηρίξουν τη συνεχιζόμενη άνοδο των πολύτιμων μετάλλων.

Αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι η τιμή του χρυσού μπορεί να σημειώσει περαιτέρω άνοδο της τάξης του 10%, ενώ το ασήμι αναμένεται να διαπραγματεύεται κοντά στο επίπεδο της πρόβλεψής τους, με πιθανότητα να το ξεπεράσει.