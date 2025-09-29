Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν καθώς Κουρδιστάν και ΟΠΕΚ+ αλλάζουν το τοπίο της αγοράς

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν το μεσημέρι της Δευτέρας (29/9), καθώς η επανέναρξη των εξαγωγών αργού πετρελαίου από την περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ μέσω της Τουρκίας το Σαββατοκύριακο, σε συνδυασμό με τα σχέδια του ΟΠΕΚ+ για νέα αύξηση της παραγωγής το Νοέμβριο, δημιουργούν πιέσεις στις αγορές.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για το Νοέμβριο σημειώνουν πτώση 1,57% στα 69,03 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για το Νοέμβριο υποχωρεί κατά 1,83% στα 64,52 δολάρια. Το Brent και το WTI σημείωσαν άνοδο άνω του 4% την περασμένη εβδομάδα, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Ιούνιο, καθώς οι επιθέσεις με drones της Ουκρανίας κατά των ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας μείωσαν τις εξαγωγές καυσίμων της χώρας.

«Οι συνεχιζόμενοι φόβοι για αύξηση της παραγωγής περιορίζουν τα κέρδη, αλλά οι στενές προοπτικές για το άμεσο μέλλον έχουν παγιδεύσει τις τιμές του αργού πετρελαίου στην αρχή της εβδομάδας», δήλωσε ο Michael McCarthy, Διευθύνων Σύμβουλος της επενδυτικής πλατφόρμας Moomoo Australia and New Zealand.

Το αργό πετρέλαιο μεταφέρθηκε το Σάββατο (27/9) μέσω αγωγού από την ημιαυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ προς την Τουρκία για πρώτη φορά σε 2,5 χρόνια, μετά την επίτευξη προσωρινής συμφωνίας που έσπασε το αδιέξοδο, σύμφωνα με το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράκ.

Η συμφωνία μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Ιράκ, της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν (KRG) και των ξένων παραγωγών πετρελαίου που δραστηριοποιούνται στην περιοχή θα επιτρέψει τη ροή 180.000 έως 190.000 βαρελιών αργού πετρελαίου ημερησίως προς το λιμάνι Ceyhan της Τουρκίας, δήλωσε ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράκ στον κουρδικό τηλεοπτικό σταθμό Rudaw. Οι ΗΠΑ πίεσαν για την επανεκκίνηση, η οποία αναμένεται να επαναφέρει τελικά έως και 230.000 βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα στις διεθνείς αγορές, σε μια περίοδο που ο ΟΠΕΚ+ αυξάνει την παραγωγή για να κερδίσει μερίδιο αγοράς.

Ο ΟΠΕΚ+, είναι πιθανό να εγκρίνει νέα αύξηση της παραγωγής αργού πετρελαίου κατά τουλάχιστον 137.000 βαρέλια ημερησίως στη συνεδρίασή τους την Κυριακή (5/10), καθώς η άνοδος των τιμών ενθαρρύνει την ομάδα να διεκδικήσει περαιτέρω μερίδιο αγοράς, σύμφωνα με πηγές εξοικειωμένες με τις συνομιλίες. Ωστόσο, ο ΟΠΕΚ+ αντλεί σχεδόν 500.000 βαρέλια την ημέρα λιγότερα από τους στόχους του, αψηφώντας τις προσδοκίες για υπερπροσφορά.

«Καθώς ο ΟΠΕΚ+ προετοιμάζεται να μειώσει περαιτέρω την εφεδρική του παραγωγική ικανότητα, ο κίνδυνος μιας γεωπολιτικής έκπληξης τον Οκτώβριο συνεχίζει να αυξάνεται», ανέφεραν αναλυτές της RBC Capital Markets και πρόσθεσαν: «Ενώ το κυρίαρχο θέμα του καλοκαιριού ήταν η υπερπροσφορά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, οι συμμετέχοντες στην αγορά αρχίζουν να συνυπολογίζουν τον επιταχυνόμενο κίνδυνο αφύπνισης που δημιουργούν οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις μεταξύ Ρωσίας και Ιράν».

Εν τω μεταξύ, τα Ηνωμένα Έθνη επανέφεραν το εμπάργκο όπλων και άλλες κυρώσεις κατά του Ιράν λόγω του πυρηνικού του προγράμματος, μετά από διαδικασία που ξεκίνησε από ευρωπαϊκές δυνάμεις, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί για σκληρή αντίδραση.

Απώλειες για το φυσικό αέριο - Κοντά στα $3.850 ο χρυσός

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Οκτώβριο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 1,184% στα 32.310 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται ανοδικά κατά 0,98% στα 3.846,65 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι ανεβαίνει κατά 1,02% στα 47,133 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός ενισχύεται κατά 0,72% και βρίσκεται στα 4,8060 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί κατά 0,15% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1720 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,19% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3430 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κινείται ανοδικά κατά 0,03% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8727 βρετανική λίρα ανά ευρώ.