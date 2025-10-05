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ΟΠΕΚ+: Ήπια αύξηση παραγωγής πετρελαίου από Νοέμβριο εν μέσω ανησυχιών για υπερπροσφορά στην αγορά
Εμπορεύματα
18:02 - 05 Οκτ 2025

ΟΠΕΚ+: Ήπια αύξηση παραγωγής πετρελαίου από Νοέμβριο εν μέσω ανησυχιών για υπερπροσφορά στην αγορά

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΟΠΕΚ+ θα αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου από τον Νοέμβριο κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως (bpd), ανακοίνωσε την Κυριακή, επιλέγοντας την ίδια σχετικά συγκρατημένη μηνιαία αύξηση όπως και για τον Οκτώβριο, εν μέσω επίμονων ανησυχιών για επερχόμενη υπερπροσφορά.

Σύμφωνα με το Reuters, το καρτέλ που αποτελείται από τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ), τη Ρωσία και μερικούς μικρότερους παραγωγούς, έχει αυξήσει τους στόχους παραγωγής πετρελαίου κατά περισσότερα από 2,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως φέτος — δηλαδή περίπου 2,5% της παγκόσμιας ζήτησης.

Η στροφή στην πολιτική, μετά από χρόνια περικοπών, έχει στόχο την ανάκτηση μεριδίου αγοράς από ανταγωνιστές, όπως οι παραγωγοί σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ.

Πρόβλεψη για υπερπροσφορά το τέταρτο τρίμηνο

Οι τιμές του Brent υποχώρησαν κάτω από τα 65 δολάρια ανά βαρέλι την Παρασκευή, καθώς οι περισσότεροι αναλυτές προβλέπουν υπερπροσφορά στο τέταρτο τρίμηνο και το 2026, λόγω επιβράδυνσης της ζήτησης και αυξημένης προσφοράς από τις ΗΠΑ.

Οι τιμές παραμένουν κάτω από τα φετινά υψηλά των 82 δολαρίων, αλλά πάνω από τα 60 δολάρια που είχαν καταγραφεί τον Μάιο.

Στην πορεία προς τη συνάντηση, η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία — οι δύο μεγαλύτεροι παραγωγοί του ΟΠΕΚ+ — είχαν διαφορετικές απόψεις, σύμφωνα με πηγές.

Η Ρωσία υποστήριζε μια μέτρια αύξηση παραγωγής, ίδια με του Οκτωβρίου, ώστε να μην ασκηθούν πιέσεις στις τιμές και επειδή δυσκολεύεται να αυξήσει την παραγωγή λόγω των κυρώσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφεραν δύο πηγές αυτή την εβδομάδα.

Η Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με πηγές πριν τη συνεδρίαση, επιθυμούσε διπλάσια, τριπλάσια ή και τετραπλάσια αύξηση — δηλαδή 274.000, 411.000 ή 548.000 βαρέλια την ημέρα — επειδή διαθέτει εφεδρική ικανότητα παραγωγής και επιδιώκει να ανακτήσει ταχύτερα μερίδιο αγοράς.

Ο ΟΠΕΚ χαρακτήρισε τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας ως σταθερές και τα θεμελιώδη της αγοράς ως υγιή, λόγω χαμηλών αποθεμάτων πετρελαίου, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Κυριακή.

Ισορροπώντας σε τεντωμένο σκοινί

Ο Σκοτ Σέλτον από την TP ICAP Group δήλωσε πως οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να αυξηθούν τη Δευτέρα έως και 1 δολάριο το βαρέλι, καθώς η αύξηση παραγωγής για τον Νοέμβριο αποδείχθηκε μέτρια.

Ο Χόρχε Λεόν από την Rystad Energy ανέφερε:

«Ο ΟΠΕΚ+ κινήθηκε προσεκτικά, έχοντας δει πόσο νευρική είχε γίνει η αγορά... Η ομάδα ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί ανάμεσα στη διατήρηση της σταθερότητας και την επανάκτηση μεριδίου αγοράς σε ένα περιβάλλον πλεονάσματος.»

Οι περικοπές της παραγωγής του ΟΠΕΚ+ έφτασαν στο αποκορύφωμά τους τον Μάρτιο, με συνολικά 5,85 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Οι περικοπές αυτές περιλάμβαναν τρία επίπεδα: εθελοντικές περικοπές 2,2 εκατομμυρίων βαρελιών, 1,65 εκατομμύρια από οκτώ μέλη, και ακόμη 2 εκατομμύρια βαρέλια από ολόκληρη την ομάδα.

Οι οκτώ παραγωγοί σχεδιάζουν να καταργήσουν πλήρως το ένα επίπεδο των περικοπών — τα 2,2 εκατομμύρια βαρέλια — έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Για τον Οκτώβριο, άρχισαν να αποσύρουν το δεύτερο επίπεδο των 1,65 εκατομμυρίων βαρελιών, με την αύξηση των 137.000 βαρελιών.

Οι οκτώ παραγωγοί θα συναντηθούν ξανά στις 2 Νοεμβρίου.

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