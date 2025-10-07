ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Νέο ρεκόρ για τον χρυσό που έσπασε το… φράγμα των $4.000
Εμπορεύματα
16:14 - 07 Οκτ 2025

Reporter.gr Newsroom
Οι τιμές του χρυσού καταγράφουν νέο ιστορικό υψηλό την Τρίτη (7/10), ενισχυμένες από ισχυρή επενδυτική ζήτηση εν μέσω γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, με επιπλέον ώθηση από τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Πιο αναλυτικά, το μεσημέρι η τιμή του χρυσού διαπραγματευόταν με ήπια άνοδο 0,18% στα 3.983,45 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα είχε φτάσει σε ιστορικό υψηλό στα 3.977,19 δολάρια. Ωστόσο, λίγο αργότερα σκαρφάλωσε για πρώτη φορά πάνω από το επίπεδο ορόσημο των 4.000 δολαρίων.

Ειδικότερα, η τιμή του συμβολαίου του χρυσού καταγράφει κέρδη 0,7% στα 4.002 δολάρια ανά ουγκιά, επίπεδο που αποτελεί νέο ιστορικό υψηλό.

«Η ισχυρή ζήτηση από ETFs παραμένει καθοριστική, τροφοδοτούμενη από τον ‘φόβο ότι χάνεις την ευκαιρία’ (FOMO) και την αποδυνάμωση της εμπιστοσύνης σε παραδοσιακά ‘ασφαλή καταφύγια’», δήλωσε ο Ole Hansen, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην Saxo Bank, προσθέτοντας ότι η διαρκής ζήτηση από κεντρικές τράπεζες και το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης υποστηρίζουν επίσης το πολύτιμο μέταλλο.

Τη Δευτέρα, ο Λευκός Οίκος υποβάθμισε τις δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί απολύσεων ομοσπονδιακών υπαλλήλων λόγω του συνεχιζόμενου κυβερνητικού shutdown, προειδοποιώντας ωστόσο ότι ενδέχεται να υπάρξουν απώλειες θέσεων εργασίας καθώς η κρίση εισήλθε στην έβδομη ημέρα της.

Το shutdown έχει καθυστερήσει τη δημοσίευση βασικών οικονομικών δεικτών, αναγκάζοντας τους επενδυτές να βασιστούν σε δευτερεύοντα, μη κρατικά δεδομένα για να εκτιμήσουν το χρονοδιάγραμμα και το μέγεθος πιθανών μειώσεων επιτοκίων από τη Fed.

Οι αγορές συνεχίζουν να προεξοφλούν μια μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση αυτού του μήνα, καθώς και μια παρόμοια μείωση τον Δεκέμβριο.

Ο χρυσός, ο οποίος δεν αποδίδει τόκο, ευνοείται από περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας.

Έχει σημειώσει άνοδο 51% από την αρχή του έτους, λόγω μαζικών αγορών από κεντρικές τράπεζες, αυξημένης ζήτησης για ETFs που συνδέονται με χρυσό, εξασθένησης του δολαρίου και αυξανόμενου ενδιαφέροντος από ιδιώτες επενδυτές που αναζητούν αντιστάθμιση έναντι των εμπορικών και γεωπολιτικών εντάσεων.

«Βλέπω τον χρυσό να φτάνει στα 4.300 δολάρια/ουγγιά μέσα στους επόμενους έξι μήνες, καθώς αναμένεται περαιτέρω αποδυνάμωση του δολαρίου», δήλωσε ο Michael Langford, επικεφαλής επενδύσεων στην Scorpion Minerals, προσθέτοντας ότι το συνολικό μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον είναι ευνοϊκό για την περαιτέρω άνοδο της τιμής του χρυσού.

Η Goldman Sachs αναθεώρησε τη Δευτέρα την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού τον Δεκέμβριο του 2026, ανεβάζοντάς τη στα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά από 4.300 δολάρια προηγουμένως.

Η κεντρική τράπεζα της Κίνας πρόσθεσε χρυσό στα αποθέματά της για ενδέκατο συνεχόμενο μήνα τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας.

Την ίδια ώρα, πολιτικές αναταραχές στην Ιαπωνία και τη Γαλλία προκαλούσαν αναταραχή στις αγορές συναλλάγματος και ομολόγων για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα εμπορεύματα, το αργό πετρέλαιο WTI ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,16%, το Brent κινείται ανοδικά κατά 0,15% στα 65,57 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα το ασήμι υποχωρεί κατά 0,18% στα 48,36 δολάρια η ουγγιά, ενώ ο χαλκός ενισχύεται κατά 0,61% στα 5,0685 δολάρια η ουγγιά.

Το φυσικό αέριο σημειώνει επίσης ήπια άνοδο 0,254% στα 33.200 δολάρια το βαρέλι.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται κατά 0,40% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1667 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,47% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,342 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κινείται πτωτικά κατά 0,08% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8693 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2025 - 16:30
