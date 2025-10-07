Η Saudi Arabia’s Folk Maritime ανεβάζει ταχύτητα για να γίνει περιφερειακός παίκτης στα containers

Η Folk Maritime Services Company, θυγατρική του Public Investment Fund (PIF) της Σαουδικής Αραβίας, επιταχύνει τις κινήσεις της για να καθιερωθεί ως βασικός περιφερειακός παίκτης στη ναυτιλία εμπορευματοκιβωτίων. Ιδρυμένη το 2023, η εταιρεία εντάσσεται στο πρόγραμμα Vision 2030, που στοχεύει στη διαφοροποίηση της σαουδαραβικής οικονομίας και στην ανάδειξη της χώρας σε διεθνές κέντρο logistics.

Μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, η Folk έχει δημιουργήσει τέσσερα δρομολόγια και έχει συνάψει συμφωνίες κοινοχρησίας χωρητικότητας με εταιρείες όπως η CMA CGM και η ομάνι Asyad, ενισχύοντας την παρουσία της στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Ινδικό Κόλπο. Στρατηγικός στόχος είναι η μείωση της εξάρτησης από ναυλώσεις, με την εταιρεία να δηλώνει ότι θέλει να ελέγχει τουλάχιστον το 60% του στόλου της. Στο πλαίσιο αυτό απέκτησε τρία πλοία — τα Folk Dammam, Folk Yanbu και Folk Jubail — ενισχύοντας την επιχειρησιακή της αυτονομία.

Σημαντικές είναι και οι επενδύσεις σε εξοπλισμό. Η Folk ολοκλήρωσε παραγγελία για 5.600 εμπορευματοκιβώτια ξηρού φορτίου, εξοπλισμένα με τεχνολογία IoT για συνεχή παρακολούθηση. Με αυτήν την κίνηση γίνεται η πρώτη εταιρεία στη Μέση Ανατολή που υιοθετεί “έξυπνα containers”, βελτιώνοντας τη διαφάνεια και την ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Παρά το δυναμικό ξεκίνημα, η εταιρεία αντιμετωπίζει προκλήσεις. Ο κλάδος των liners ελέγχεται από κολοσσούς όπως η Maersk, η Hapag-Lloyd και η ίδια η CMA CGM, που διαθέτουν ισχυρές οικονομίες κλίμακας και εκτεταμένα δίκτυα. Επιπλέον, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στην Ερυθρά Θάλασσα, με συνεχείς επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων, αυξάνουν το λειτουργικό ρίσκο και επηρεάζουν την αξιοπιστία των δρομολογίων.

Η διοίκηση της Folk επισημαίνει ότι, αν και διαθέτει στήριξη από το κρατικό επενδυτικό ταμείο, δεν λειτουργεί με «απεριόριστο κεφάλαιο». Αυτό σημαίνει ότι οι επενδύσεις σε στόλο και υποδομές πρέπει να αποδώσουν γρήγορα, ώστε το επιχειρηματικό μοντέλο να αποδειχθεί βιώσιμο. Παράλληλα, η ανάπτυξη αξιόπιστων υποστηρικτικών υποδομών — από τα λιμάνια μέχρι τα χερσαία logistics — θεωρείται κρίσιμη για την επιτυχία του σχεδίου.

Σε στρατηγικό επίπεδο, η Folk Maritime δεν είναι απλώς μια ναυτιλιακή εταιρεία, αλλά εργαλείο υλοποίησης της σαουδαραβικής πολιτικής να εδραιωθεί ως εμπορικός κόμβος ανάμεσα σε Ασία, Αφρική και Ευρώπη. Η επιτυχία της θα δείξει αν το Vision 2030 μπορεί να μεταφραστεί σε μακροπρόθεσμα κερδοφόρα projects στον τομέα της ναυτιλίας και των μεταφορών. Αντίθετα, μια ενδεχόμενη αποτυχία θα υπογραμμίσει τις δυσκολίες που έχει μια κρατικά χρηματοδοτούμενη startup να ανταγωνιστεί τα μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας αγοράς.