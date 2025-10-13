Συνέδριο Economist: Ανησυχητική η κόπωση απέναντι στο κόστος της πράσινης μετάβασης

Η παγκόσμια υποχώρηση του ενδιαφέροντος για το κλίμα και η κόπωση απέναντι στο κόστος της πράσινης μετάβασης αποτυπώνουν το νέο περιβάλλον μέσα στο οποίο διαμορφώνεται η πολιτική για τη βιωσιμότητα, σύμφωνα με τον συντάκτη προβλέψεων της ετήσιας έκδοσης του The Economist “The World Ahead 2026” και πρόεδρο του συνεδρίου Alasdair Ross. Όπως σημείωσε, οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι η προθυμία των πολιτών να πληρώσουν περισσότερο για τη βελτίωση του περιβάλλοντος έχει μειωθεί, ενώ το ζήτημα του κλίματος έχει υποχωρήσει ως παγκόσμια προτεραιότητα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, είπε, παρατηρείται πτώση στις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη οι ΑΠΕ να καταστούν εμπορικά βιώσιμες. Παράλληλα, καταγράφεται άνοδος στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία πλέον αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% των συνολικών πωλήσεων.

H πράσινη μετάβαση είναι πλέον πρωτίστως ζήτημα γεωπολιτικών αποφάσεων, με την Κίνα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, υπογράμμισε. Το 2023, η τεχνολογία καθαρής ενέργειας αντιστοιχούσε στο 9% του κινεζικού ΑΕΠ, ένα μέγεθος που –όπως ανέφερε– δείχνει πως η ενεργειακή αναδιάρθρωση δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα αλλά και στρατηγικός παράγοντας οικονομικής ισχύος.



Ανδρέας Παπανδρέου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Συμπρόεδρος του UN Sustainable Development Solutions Network Greece

«Η παρουσία του Τραμπ είναι ένδειξη πως η βιωσιμότητα βρίσκεται υπό πίεση – τη στιγμή που είναι πιο αναγκαία από ποτέ», τόνισε ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και συμπρόεδρος του UN Sustainable Development Solutions Network Greece Ανδρέας Παπανδρέου. Αναφερόμενος σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από πολλαπλές κρίσεις και γεωπολιτικές αναταράξεις, υπογράμμισε ότι η συναίνεση για το κλίμα εμφανίζει ρωγμές και τα περιβαλλοντικά πρότυπα δέχονται αμφισβήτηση.

Σχετικά με τη Μεσόγειο, υπενθύμισε ότι το περασμένο έτος καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες της ιστορίας, ενώ επεσήμανε ότι, παρά την πρόοδο στις ΑΠΕ και τις επενδύσεις που αναμένεται να φτάσουν τα 3,3 δισ. δολάρια, «τα προβλήματα παραμένουν και απαιτούν ρεαλισμό». Οι λύσεις, είπε, «δεν χρειάζονται μόνο κεφάλαια αλλά και πολιτική βούληση». Η βιωσιμότητα πρέπει να γίνει δεξιότητα, καθώς «ελάχιστες επιχειρηματικές σχολές την προάγουν συστηματικά», όπως υπογραμμισε και κάλεσε σε συνεργασίες και σε δράση με ιδεώδη, σημειώνοντας ότι στη Μεσόγειο μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρότυπο πορείας που θα εμπνεύσει και άλλες περιοχές. «Η βιωσιμότητα δεν είναι το τέλος αλλά η αρχή ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης», σημείωσε κλείνοντας.

Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, Πρόεδρος, UN Global Compact Network Greece

Η αμφισβήτηση της βιωσιμότητας και οι πολιτικές αναταράξεις που διαμορφώνουν ένα ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον δεν μειώνουν τη σημασία της υπεύθυνης δράσης, τόνισε η πρόεδρος του UN Global Compact Network Greece Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου. Αναφερόμενη στις πρόσφατες αλλαγές πολιτικής, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημείωσε ότι αυτές δημιουργούν αβεβαιότητες, αλλά δεν ανατρέπουν την ανάγκη για δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον απαιτεί ηγεσία που θα συνδυάζει κράτος, κοινωνία και επιχειρήσεις, ανέφερε. «Τα Ηνωμένα Έθνη θεμελιώνονται σε αξίες όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά πρότυπα και η προστασία του περιβάλλοντος», είπε, προσθέτοντας πως ο ΟΗΕ δεν καθορίζεται από την πολιτική καμίας μεμονωμένης χώρας.

Σύμφωνα με την έρευνα CEO Study 2025 του UN Global Compact, το 88% των διευθυνόντων συμβούλων θεωρεί ότι η βιωσιμότητα δημιουργεί σήμερα μεγαλύτερη αξία από ό,τι πριν από πέντε χρόνια. Παρά τις προκλήσεις, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να επενδύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα. Έκλεισε καλώντας σε «εποχή νέας συλλογικής ηγεσίας», όπου οι επιχειρήσεις θα αποδεικνύουν ότι αποτελούν δύναμη θετικής αλλαγής.



Αλεξάνδρα Πάλλη, Πρόεδρος, CSR Hellas

Η χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης σε μια εποχή ρήξεων και αναταράξεων αποτελεί το πιο κρίσιμο ερώτημα για την επόμενη δεκαετία, όπως υπογράμμισε η πρόεδρος του CSR Hellas Αλεξάνδρα Πάλλη. «Επί 25 χρόνια το δίκτυό μας προχωρά βάσει αρχών· η υπευθυνότητα και η ανάπτυξη πορεύονται μαζί», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι σημερινές προκλήσεις δεν είναι θεωρητικές, αλλά καθορίζουν κατά πόσο οι κοινωνίες και οι επιχειρήσεις είναι έτοιμες για το μέλλον.

Η απάντηση, σύμφωνα με την ίδια, ξεκινά από την ανθεκτικότητα – την ικανότητα να προχωράς μπροστά ακόμη και σε συνθήκες αβεβαιότητας. «Οικονομική επιτυχία δεν υπάρχει χωρίς κοινωνική συναίνεση», σημείωσε, τονίζοντας πως αυτή η αρχή είναι παγκόσμια. Για την ίδια, «η βιωσιμότητα είναι η νέα ανταγωνιστικότητα»: οδηγεί την καινοτομία, ενισχύει την εμπιστοσύνη και διαμορφώνει τους κανόνες της επόμενης ημέρας.

Επισήμανε δε την ανάγκη για συνεργασία, διαφάνεια και εκπαίδευση, με στόχο μια μετάβαση που «δεν θα αφήνει κανέναν πίσω». «Η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως μια εθνική στρατηγική για τη βιωσιμότητα και την επιχειρηματικότητα», ικανή να συνδέσει την πράσινη ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή, σημείωσε κλείνοντας.

Kateryna Yushchenko, πρώην Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας

Για την Ουκρανία, η βιωσιμότητα δεν είναι πια ένας τεχνοκρατικός στόχος αλλά ζήτημα επιβίωσης – για τον λαό, το έδαφός μας και το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον, τόνισε η πρώην Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας Kateryna Yushchenko, λέγοντας ότι πριν από τη ρωσική εισβολή η χώρα της βρισκόταν ανάμεσα στους πιο δυναμικούς ηγέτες της Ευρώπης στην καθαρή ενέργεια, με ταχεία ανάπτυξη φωτοβολταϊκών, αιολικών και βιοενεργειακών έργων. «Ο πόλεμος όμως κατέστρεψε ζωές, πόλεις και οικοσυστήματα: η ανατίναξη του φράγματος της Καχόβκα προκάλεσε μία από τις χειρότερες περιβαλλοντικές καταστροφές στην Ευρώπη», ενώ τα ορυχεία του Ντονμπάς πλημμύρισαν μολύνοντας υπόγεια ύδατα. «Αυτό είναι οικοκτονία», είπε, «μια σκόπιμη επίθεση στη φύση».

Παρά τις καταστροφές, η Ουκρανία «δεν εγκατέλειψε το πράσινο όνειρο», συνεχίζει να ευθυγραμμίζει τη στρατηγική της με την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, βλέποντας την ίδια ως «μέρος της πράσινης άμυνας της Ευρώπης». Με άφθονες πρώτες ύλες, δυναμικό υδρογόνου και γόνιμα εδάφη για «έξυπνη» γεωργία, η χώρα, όπως υπογράμμισε, «δεν είναι βάρος για την Ευρώπη» αλλά ένας πυλώνας για ένα ασφαλέστερο, ανταγωνιστικό και βιώσιμο μέλλον. «Η Ουκρανία είναι η πράσινη ευκαιρία της Ευρώπης – η νίκη δεν αφορά μόνο τα σύνορα αλλά και την επιβίωση ενός μοντέλου. Η νίκη μας θα κάνει την Ευρώπη πιο καθαρή και πιο βιώσιμη», είπε. «Ο πόλεμος ίσως να μην ξεκινούσε ποτέ αν η Ευρώπη δεν χρηματοδοτούσε με ένα δισεκατομμύριο ευρώ μηνιαίως τη Ρωσία αγοράζοντας φυσικό αέριο και πετρέλαιο», σημείωσε κλείνοντας.

Csaba Kőrösi, πρώην Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

Το κρίσιμο ερώτημα για τη βιωσιμότητα δεν είναι μόνο ποιος θα ηγηθεί της πράσινης μετάβασης, αλλά πώς θα συνυπάρξουν διαφορετικά οικονομικά και τεχνολογικά μοντέλα σε μια εποχή ανακατατάξεων, σημείωσε ο πρώην Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών Csaba Kőrösi. Ο 20ός αιώνας ήταν «ο αιώνας του πετρελαίου», ενώ «ο 21ος θα καθοριστεί από το ποιος θα κυριαρχήσει στις τεχνολογίες της μετάβασης», ανέφερε. Αφού υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη διαθέτει τους πιο προοδευτικούς κανονισμούς βιωσιμότητας», παρατήρησε πως «χάνει την ανταγωνιστικότητά της» εξαιτίας των αυξανόμενων ενεργειακών και αμυντικών δαπανών. Ο ηγετικός της ρόλος είναι περισσότερο διπλωματικός παρά τεχνολογικός. Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες απομακρύνονται από τη λογική των κανονισμών βιωσιμότητας, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες αιχμής, ενώ η Κίνα «βλέπει τον ηγετικό χώρο να ανοίγει» και τον καταλαμβάνει σταδιακά, πρόσθεσε. Ανέφερε ακόμα ότι η Ευρώπη πρέπει να εναρμονίσει την ενεργειακή της πολιτική με τη βιομηχανική στρατηγική της και να επιδιώξει ένα νέο πλεονέκτημα: «ένα πακέτο ολοκληρωμένων λύσεων» που θα γεφυρώσει το χάσμα με τις ΗΠΑ και την Κίνα και θα ανανεώσει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Volkan Bozkır, πρ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, πρ. Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με το «πράσινο παράδοξο»: πώς θα διατηρήσει την ηγεσία της στη βιωσιμότητα χωρίς να υπονομεύσει την οικονομική της ισχύ, σύμφωνα με τον πρ. πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και πρ. υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας Volkan Bozkır, ο οποίος υπογράμμισε ότι «πρέπει να αναζητήσουμε τις ευκαιρίες μέσα στις προκλήσεις». Η Ευρώπη, είπε, είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος, με υποβαθμισμένο περιβάλλον που απειλεί την ποιότητα ζωής και την παραγωγική της βάση. Η δέσμευση για μια κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έως το 2030 δεν αφορά μόνο την οικονομία αλλά και τη δημιουργία ανθεκτικών κοινωνιών και νέων μορφών ανάπτυξης. «Η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία προσφέρει τη δυνατότητα επανατοποθέτησης της Ευρώπης σε ένα νέο παγκόσμιο πλαίσιο», είπε και υποστήριξε ότι η κυκλική οικονομία μπορεί να δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας και να δώσει εξαγωγικό πλεονέκτημα στην ήπειρο, προσφέροντας το μοντέλο βιωσιμότητας που θα ακολουθήσουν και άλλοι. Ο κ. Bozkır κάλεσε σε σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με ενίσχυση επενδύσεων, εκπαίδευση και οικονομική στήριξη. «Το μονοπάτι της βιωσιμότητας είναι ταυτόχρονα ευκαιρία για καινοτομία και ηγεσία», κατέληξε.

Sir Partha Dasgupta, Καθηγητής και Εταίρος στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ

Η οικονομική πρόοδος δεν μπορεί να μετράται με το ΑΕΠ, υποστήριξε ο καθηγητής και εταίρος στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ Sir Partha Dasgupta. Όπως εξήγησε, το ΑΕΠ είναι «λανθασμένο νόμισμα» για να αποτιμηθεί η ευημερία των γενεών, αφού δεν λαμβάνει υπόψη την απομείωση του φυσικού και παραγωγικού κεφαλαίου, ούτε τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων. «Το ΑΕΠ είναι ροή – δείχνει τι παράγεται ετησίως, όχι τι διατηρείται για το μέλλον», είπε, σημειώνοντας ότι το πραγματικό μέτρο ευημερίας είναι ο «περιεκτικός πλούτος»: το σύνολο της αξίας όλων των κεφαλαίων μιας οικονομίας, φυσικών, ανθρώπινων και κοινωνικών, υπολογισμένων στις λεγόμενες «σκιώδεις τιμές» τους. Ο ίδιος ανέφερε πως, σύμφωνα με τα στοιχεία του UNEP, σε περίπου 20 χώρες ο περιεκτικός πλούτος ανά κάτοικο μειώθηκε μεταξύ 1998 και 2015, παρότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε. «Η ευημερία των γενεών αυξάνεται μόνο όταν αυξάνεται ο περιεκτικός πλούτος», τόνισε, καλώντας σε αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αξιολογείται η οικονομική επιτυχία. «Ο Άνταμ Σμιθ έγραψε για τον Πλούτο των Εθνών, όχι για το ΑΕΠ των εθνών», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος, Όμιλος ΤΙΤΑΝ

«Δεν θα πρέπει να διανοηθούμε καν στην Ευρώπη να αλλάξουμε πορεία ως προς τον στόχο της ενεργειακής μετάβασης. Θα πρέπει όμως να αντιμετωπίσουμε τις σχεδιαστικές αστοχίες που αναδείχθηκαν μέσα από την πορεία των τελευταίων ετών», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος.

Συγκεκριμένα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι υποβαθμίστηκαν ζητήματα όπως το ενεργειακό κόστος και η ανταγωνιστικότητα, υποτιμήθηκε το κόστος και η πολυπλοκότητα του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας, υπήρξε ανεπαρκής εξωστρέφεια του εγχειρήματος, υλοποιήθηκε υπερβολικά πρόωρη επένδυση σε συγκεκριμένες τεχνολογίες χωρίς να φανεί από την αγορά στην πράξη ποιες θα πρέπει να είναι αυτές οι τεχνολογίες, και δεν έγινε η απαραίτητη προσαρμογή από το παραδοσιακό γεωπολιτικό μοντέλο –της διεθνούς συνεργασίας μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου– σε έναν κόσμο που λειτουργεί πλέον με λογικές αντιπαράθεσης. Για την Ελλάδα, ο κ. Παπαλεξόπουλος σημείωσε ότι αντιπροσωπεύει σήμερα το 1 τοις χιλίοις των παγκόσμιων εκπομπών και είναι από τις χώρες που θα πλήττονται περισσότερο από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης – και σχολίασε ότι θα πρέπει να επενδύσει ακόμη περισσότερο στην κλιματική προσαρμογή.

Μιχάλης Στασινόπουλος, Εκτελεστικό μέλος ΔΣ, Viohalco και Πρόεδρος ΔΣ, ElvalHalcor

«Θα πρέπει να αφήσουμε την ηττοπάθεια στην Ευρώπη και να στρωθούμε στη δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μιχάλης Στασινόπουλος, εκτελεστικό μέλος ΔΣ της Viohalco και πρόεδρος ΔΣ της ElvalHalcor τονίζοντας ότι η Γηραιά Ήπειρος έχει αποδείξει διαχρονικά πως μπορεί να καινοτομήσει και να ηγηθεί διεθνώς – έφερε παραδείγματα καινοτόμων και συγχρόνως πράσινων τεχνολογιών από ευρωπαϊκές εταιρείες όπως η Airbus και η Siemens. Σημείωσε ακόμα σε κάθε περίπτωση ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να προσαρμόσει την πολιτική της στα θέματα τόσο της κλιματικής όσο και της οικονομικής βιωσιμότητας.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να αξιοποιηθεί καλύτερα η διαδικασία της κυκλικότητας, υπό την έννοια ότι μπορεί να παράσχει σημαντικές λύσεις προς την κατεύθυνση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρατήρησε δε ότι η στρατηγική αυτονομία θα δώσει τη δύναμη στην Ευρώπη να παράγει πιο αποτελεσματικά και να διαπραγματεύεται αποτελεσματικότερα διεθνώς.

«Βιώνουμε έναν εμπορικό πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στασινόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην Κίνα λέγοντας ότι εξακολουθεί να ασκεί επιθετική εμπορική πολιτική, με χαμηλούς μισθούς και υψηλές επιδοτήσεις των εξαγωγών της. Τόνισε επίσης ότι η Κίνα εδώ και δεκαετίες έχει φροντίσει να κατέχει δεσπόζουσα θέση σε σημαντικές αγορές πρώτων υλών – βλ. σπάνιες γαίες και μαγνήσιο.

Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος, Εθνική Τράπεζα

«Ποιος θα πληρώσει τη μετάβαση; Είναι μια συζήτηση που στην πραγματικότητα δεν έγινε και τώρα οι πολίτες αντιδρούν», παρατήρησε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς. «Χρειαζόμαστε κοινή λογική, ευέλικτες πολιτικές, και συμβιβασμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος σε παραμέτρους όπως το γεγονός ότι γενικώς η Ευρώπη δεν έχει δημοσιονομικό χώρο να επιδοτήσει την ενεργειακή μετάβαση. «Να δούμε ποιους θα επιδοτήσουμε και πώς. Και χρειαζόμαστε σταθερό θεσμικό πλαίσιο, όπως και μείωση της γραφειοκρατίας», συμπλήρωσε ο κ. Μυλωνάς.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η εκτίμησή του είναι πως οι περισσοτερες ευρωπαϊκές τράπεζες θα παραμείνουν στους στόχους του net zero, δηλαδή της δέσμευσης να συνδράμουν την επίτευξη των στόχων για το κλίμα μέσα από την ευθυγράμμιση των δανειοδοτικών τους δραστηριοτήτων. Διευκρίνισε ωστόσο ότι αφενός η προτροπή των τραπεζών προς τους πελάτες τους είναι μόνο ένα λιθαράκι στη συνολική προσπάθεια η οποία θα πρέπει να καταβληθεί, αφετέρου χρειάζονται προβλέψιμες χρηματοροές των επενδύσεων προς τη βιώσιμη μετάβαση, ώστε να είναι ικανές οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν – εξ ου και στάθηκε ιδιαίτερα στη σταθερότητα του θεσμικού πλαισίου το οποίο απαιτείται προς αυτήν την κατεύθυνση.