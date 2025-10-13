Κατρίνης: Ερωτήματα σχετικά με την αναζήτηση ιδιώτη επενδυτή για τα ΕΑΣ

Να ενημερωθεί η Βουλή σχετικά με τη διαδικασία αναζήτησης ιδιώτη επενδυτή για τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ζητά ο βουλευτής και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, με ερώτηση που κατέθεσε - μετά από συνεργασία με τον τομέα Άμυνας του ΠΑΣΟΚ - προς τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

Όπως αναφέρει, τον Ιούλιο του 2024 το Δ.Σ. των ΕΑΣ αποφάσισε τη διερεύνηση επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη σύσταση κοινής εταιρίας με ιδιώτη επενδυτή με αντικείμενο την παραγωγή καλύκων μεγάλου διαμετρήματος, εξουσιοδοτώντας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να προχωρήσει σε σχετική διαγωνιστική διαδικασία. Η απόφαση αυτή αφορά την επαναλειτουργία της γραμμής παραγωγής βλημάτων μεγάλου διαμετρήματος, η οποία παραμένει αδρανής παρά τη διαρκώς αυξημένη διεθνή ζήτηση μετά το 2022 και την ανάγκη αναπλήρωσης αποθεμάτων στο διαμέτρημα των 155 χιλιοστών.

Ο κ. Κατρίνης επισημαίνει ότι έχουν ήδη παρέλθει τρεις μήνες από την απόφαση του Δ.Σ. χωρίς επίσημη ενημέρωση για την εξέλιξη της διαδικασίας, ενώ μέσο ενημέρωσης μετέφερε πρόσφατες δηλώσεις πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας μετά από συνάντησή του με τη διοίκηση των ΕΑΣ για «επικείμενη λειτουργία νέας μεγάλης παραγωγικής μονάδας στο Αίγιο». Ο κ. Κατρίνης, ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς να απαντήσουν εάν έχει προκηρυχθεί η διαγωνιστική διαδικασία, αν είναι ακόμη ανοιχτή η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ποιοι επενδυτές έχουν ανταποκριθεί, αν εξελίσσονται διαπραγματεύσεις και σε ποιο στάδιο βρίσκονται, καθώς και τι ακριβώς αφορά η αναφορά σε νέα παραγωγική μονάδα στην περιοχή του Αιγίου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

Προς :

Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ν. Δένδια

Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κ. Πιερρακάκη

Θέμα: Ερωτήματα σχετικά με αναζήτηση ιδιώτη επενδυτή για τα ΕΑΣ

Στις 21 Ιουλίου 2024 αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» απόσπασμα του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης του πρακτικού της 343ης/3.7.2025 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (Ε.Α.Σ.).

Το θέμα αυτό αφορούσε «διερεύνηση επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη σύσταση κοινής εταιρίας των Ε.Α.Σ. με ιδιώτη επενδυτή για την παραγωγή καλύκων μεγάλου διαμετρήματος». Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος:

α) να αναζητήσει ιδιώτη επενδυτή υψηλής τεχνικοοικονομικής ικανότητας, ώστε να συμμετάσχει με τα Ε.Α.Σ. σε κοινοπρακτικό σχήμα, και

β) να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διερεύνηση του σχετικού επενδυτικού ενδιαφέροντος μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η εν λόγω διαδικασία αφορά την επαναλειτουργία της γραμμής παραγωγής βλημάτων μεγάλου διαμετρήματος, η οποία παραμένει αδρανής, παρά το γεγονός ότι η διεθνής ζήτηση παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα μετά το 2022 και παρά την προφανή ανάγκη αναπλήρωσης των αποθεμάτων στο διαμέτρημα των 155 χιλ.

Έχουν ήδη παρέλθει τρεις μήνες από την προαναφερθείσα απόφαση του Δ.Σ. χωρίς να υπάρχει σαφής ενημέρωση για την πορεία της διαδικασίας. Την ίδια στιγμή, στις 3 Οκτωβρίου 2025 δημοσιεύθηκαν σε τοπικό μέσο ενημέρωσης (dete.gr) δηλώσεις πολιτευτή της Ν.Δ., μετά από συνάντησή του με τη διοίκηση των Ε.Α.Σ., σύμφωνα με τις οποίες αναφέρθηκε σε «επικείμενη λειτουργία μιας νέας μεγάλης παραγωγικής μονάδας στην περιοχή του Αιγίου».

Κατόπιν αυτών,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ: