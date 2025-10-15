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Ακρίτας: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Οκτωβρίου – Στο επίκεντρο η τροποποίηση του καταστατικού
Επιχειρήσεις
12:37 - 15 Οκτ 2025

Ακρίτας: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Οκτωβρίου – Στο επίκεντρο η τροποποίηση του καταστατικού

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» με την από 15 η Οκτωβρίου 2025 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΑΚΡΙΤΑΣ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5 η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκράτη Οικονόμου 3, στην αίθουσα εκδηλώσεων, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού λόγω μετατροπής 7.600.914 προνομιούχων μετοχών σειράς Β και 6.500.000 προνομιούχων μετοχών σειράς Α, αμφότερες σειρές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,65 € εκάστη, σε κοινές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,65 € εκάστη και κατάργηση του άρθρου 6γ λόγω κατάργησης των προνομιούχων μετοχών σειράς Β

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