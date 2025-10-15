Προϋπολογισμός Ηνωμένου Βασιλείου: Οι δύσκολες αποφάσεις για Ριβς και Στάρμερ

Η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρέιτσελ Ριβς, παραδέχτηκε ότι εξετάζεται η πιθανότητα αύξησης των φόρων και μείωσης των κρατικών δαπανών στον επερχόμενο προϋπολογισμό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση ενδέχεται να απομακρυνθεί από την προηγούμενη δέσμευσή της να μην αυξηθούν οι φόροι των εργαζομένων.

«Φυσικά, εξετάζουμε και τα θέματα των φόρων και των δαπανών», δήλωσε η Ριβς στο Sky News, ερωτηθείσα για το πώς θα αντιμετωπίσει τις οικονομικές προκλήσεις στο φθινοπωρινό προϋπολογισμό της 26ης Νοεμβρίου, όπου θα παρουσιαστούν τα δημοσιονομικά σχέδια του Εργατικού Κόμματος για το 2026.

«Πάντα θα φροντίζω να βγαίνουν τα νούμερα. Και φυσικά, αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, αλλά δεν θα τις αποφύγω», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι θα παραμείνει πιστή στους «αδιάλλακτους» δημοσιονομικούς κανόνες της, σύμφωνα με τους οποίους οι καθημερινές δαπάνες χρηματοδοτούνται από φορολογικά έσοδα και όχι από δανεισμό.

Για να καλυφθεί ένα πιθανό δημοσιονομικό κενό 50 δισεκατομμυρίων λιρών, η Ριβς αντιμετωπίζει δύο δύσκολες επιλογές: να παραβιάσει τους δικούς της κανόνες και να ανησυχήσει τις αγορές, ή να αυξήσει τους φόρους και να μειώσει τις δαπάνες, γεγονός που πιθανώς θα δυσαρεστήσει τόσο τους ψηφοφόρους όσο και τους βουλευτές του κόμματός της.

Το Εργατικό Κόμμα είχε δεσμευτεί να μην αυξήσει τους φόρους για τους εργαζόμενους, ειδικά τις εισφορές για την Εθνική Ασφάλιση, τα όρια του φόρου εισοδήματος ή το ΦΠΑ. Η Ριβς είχε, επίσης, διαβεβαιώσει ότι δεν θα επιβληθούν περαιτέρω φορολογικές αυξήσεις στις επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν ήδη επωμιστεί φόρους ύψους 40 δισεκατομμυρίων λιρών στο φθινοπωρινό προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με το CNBC, οι προσπάθειες της κυβέρνησης για περικοπές στις κρατικές δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας προκάλεσαν έντονη αντίδραση από τους βουλευτές του Εργατικού Κόμματος, οδηγώντας σε ανατροπή των σχεδίων και άσκηση πίεσης για εξοικονομήσεις ή αύξηση φόρων σε άλλους τομείς.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι οι πιθανές αυξήσεις φόρων θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την ήδη υποτονική οικονομική ανάπτυξη. Χθες, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημοσίευσε τις τελευταίες οικονομικές προβλέψεις του, προβλέποντας ανάπτυξη 1,3% για το Ηνωμένο Βασίλειο το 2025 και 1,3% το 2026.

Ο Κιρ Στάρμερ και η Ριβς δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα την επικείμενη αύξηση φόρων ή περικοπές δαπανών, αλλά προετοιμάζουν το κοινό και τα μέλη του κόμματος για την αναγκαιότητά τους. Ο Στάρμερ είχε δηλώσει στο συνέδριο του κόμματος το Σεπτέμβριο: «Ο δρόμος της ανανέωσης... απαιτεί αποφάσεις που δεν είναι χωρίς κόστος ή εύκολες. Αποφάσεις που δεν θα είναι πάντα άνετες για το κόμμα μας». Από την πλευρά της, η Ριβς τόνισε στους υποστηρικτές του κόμματος ότι «τους επόμενους μήνες, θα αντιμετωπίσουμε περαιτέρω δοκιμασίες, με τις επιλογές να είναι ακόμη πιο δύσκολες λόγω των σκληρών παγκόσμιων αντιξοοτήτων».