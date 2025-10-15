Οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές ενόψει του χειμώνα

Σύμφωνα με το Politico, το Κρεμλίνο επιτέθηκε τρεις φορές μέσα στην τελευταία βδομάδα σε περιοχές εξόρυξης φυσικού αερίου στις περιφέρειες Χάρκοβο, Σούμι και Τσερνίχιβ, με ένα εργοστάσιο θερμικής ενέργειας φυσικού αερίου να αποτελεί τον πιο πρόσφατο στόχο τη νύχτα, σύμφωνα με ανακοίνωση της κρατικής εταιρείας φυσικού αερίου της Ουκρανίας, Naftogaz, την Τετάρτη.

«Αυτές οι επιθέσεις δεν έχουν καμία σχέση με τον στρατό. Οι Ρώσοι τρομοκράτες διαπράττουν ακόμη μια πράξη τρομοκρατίας, με στόχο να στερήσουν από την Ουκρανία το φυσικό αέριο, τη θέρμανση και το ρεύμα τον χειμώνα», δήλωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Naftogaz, Σέργκι Κορέτσκι.

«Οι Ρώσοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να σπάσουμε και να εκφοβιστούμε με αυτό τον τρόπο. Υποστηρίζουμε και προστατεύουμε ο ένας τον άλλον. Θα αποκαταστήσουμε τα πάντα. Θα ξαναχτίσουμε τα πάντα», πρόσθεσε ο Κορέτσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι ουκρανικές υποδομές φυσικού αερίου βρίσκονται υπό τεράστια πίεση από το Κρεμλίνο — παρ' όλα αυτά τόνισε ότι η χώρα διαθέτει σχέδιο.

«Έχουμε το Σχέδιο Α και το Σχέδιο Β. Στο Σχέδιο Β, εάν υπάρξει, για παράδειγμα, μια ισχυρή επίθεση σε όλη την υποδομή φυσικού αερίου, καταλαβαίνουμε ότι τότε θα χρειαστεί να κάνουμε εισαγωγές», είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στο Κίεβο την περασμένη εβδομάδα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Γνωρίζουμε τον όγκο και το κόστος των απαραίτητων εισαγωγών — σε αυτό ουσιαστικά συνίσταται το Σχέδιο Β. Το Σχέδιο Α είναι όταν βασιζόμαστε περισσότερο στη δική μας παραγωγή. Στο Σχέδιο Β γνωρίζουμε επίσης από πού θα βρούμε τα απαραίτητα χρήματα», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιθέσεις της 3ης Οκτωβρίου στις περιοχές Πολτάβα και Χάρκοβο, τις κύριες περιοχές εξόρυξης φυσικού αερίου της Ουκρανίας, προκάλεσαν ζημιές που οδήγησαν σε απώλεια περίπου 60% της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου, σύμφωνα με το Bloomberg την περασμένη εβδομάδα.

Η Naftogaz ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη επίθεση σε υποδομές φυσικού αερίου από την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής — με περισσότερους από 35 πυραύλους και 60 φονικά drones. Η επίθεση αυτή πιθανότατα ανάγκασε το Κίεβο να αναζητήσει επιπλέον 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ για επείγουσες εισαγωγές φυσικού αερίου.