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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ λόγω εργασιών έως 20 Δεκεμβρίου
Ειδήσεις
11:22 - 16 Οκτ 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ λόγω εργασιών έως 20 Δεκεμβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Ειδικότερα, από αύριο Παρασκευή 17 Οκτωβρίου από την ανατολή του ηλίου μέχρι και το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 στις 14:00, θα ισχύσει από το 117,3ο χλμ. έως και το 114,95ο χλμ. αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από την ανατολή έως και τη δύση του ηλίου και Σάββατο από την ανατολή του ηλίου έως τις 14:00.
Το χρονικό διάστημα 24/10 έως και 29/10 εξαιρείται των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

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