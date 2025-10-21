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Ο χρυσός «γκρεμίζεται» μετά το ράλι: Άνω του 5% η πτώση, η μεγαλύτερη από το 2021
Εμπορεύματα
17:43 - 21 Οκτ 2025

Ο χρυσός «γκρεμίζεται» μετά το ράλι: Άνω του 5% η πτώση, η μεγαλύτερη από το 2021

Reporter.gr Newsroom
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Ο χρυσός υπέστη τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων τεσσάρων ετών, βάζοντας φρένο σε ένα εντυπωσιακό ράλι εβδομάδων που είχε οδηγήσει την τιμή του πολύτιμου μετάλλου σε διαδοχικά ιστορικά υψηλά.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου υποχωρεί το απόγευμα της Τρίτης 21/10 5,05%, διαμορφούμενη στα 4.140,90 δολάρια ανά ουγκιά, αφού είχε αγγίξει το νέο ρεκόρ μόλις μία ημέρα νωρίτερα.

Η έντονη πτώση αποδίδεται σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών και αυξημένη επιφυλακτικότητα των επενδυτών μετά τη συνεχή άνοδο των τελευταίων εβδομάδων.

«Οι συμμετέχοντες στην αγορά φαίνεται να θεωρούν ότι μια φάση διόρθωσης είναι αναπόφευκτη», δήλωσε ο Όλε Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στη Saxo Bank.

Όπως εξήγησε, «είναι στις διορθώσεις που φαίνεται η πραγματική δύναμη μιας αγοράς — και αυτή τη φορά δεν θα είναι διαφορετικά. Η υποβόσκουσα ζήτηση για χρυσό παραμένει ισχυρή και πιθανότατα θα περιορίσει το εύρος της πτώσης».

Η έλλειψη δεδομένων εντείνει τη νευρικότητα

Στο κλίμα αστάθειας προστίθεται και το μερικό “λουκέτο” της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, που έχει διακόψει την έκδοση κρίσιμων στατιστικών δεδομένων.

Μεταξύ αυτών και η εβδομαδιαία έκθεση της CFTC (Commodity Futures Trading Commission), η οποία καταγράφει τις θέσεις των hedge funds και άλλων επενδυτών στις αγορές παραγώγων.

Η απουσία αυτών των στοιχείων αφήνει την αγορά «στα τυφλά», αυξάνοντας τον κίνδυνο για υπερβολικές κινήσεις και κερδοσκοπικές τοποθετήσεις, προειδοποίησε ο Χάνσεν.«Η απουσία δεδομένων για τις θέσεις των επενδυτών έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η αυξημένη κερδοσκοπία καθιστά τα πολύτιμα μέταλλα ευάλωτα σε αιφνίδιες διορθώσεις», σημείωσε.

Πάντως, παρά τη βουτιά, οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι η μακροπρόθεσμη τάση του χρυσού παραμένει ανοδική, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων και η αναζήτηση «ασφαλών καταφυγίων» εξακολουθούν να στηρίζουν τη ζήτηση.

«Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν η διόρθωση αυτή είναι απλώς μια υγιής ανάπαυλα ή η αρχή μιας ευρύτερης αναπροσαρμογής στις αγορές πολύτιμων μετάλλων», σχολίασε αναλυτής της ING.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/10/2025 - 17:44
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