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Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές – Στο επίκεντρο οι αμερικανικές κυρώσεις κατά ρωσικών πετρελαϊκών
Χρηματιστήρια
09:57 - 23 Οκτ 2025

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές – Στο επίκεντρο οι αμερικανικές κυρώσεις κατά ρωσικών πετρελαϊκών

Reporter.gr Newsroom
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Με κέρδη έκλεισαν ως επί το πλείστον οι ασιατικές αγορές παρά τους φόβους για νέες εντάσεις στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ και Κίνας και την κίνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναντ Τραμπ να επιβάλλει κυρώσεις κατά ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,30% στις 48.667,00 μονάδες, ο CSI 300 της Κίνας κέρδισε 0,25% στις 3.923,81, ο SZSE Component κινήθηκε πτωτικά κατά 0,27% στις 12.959,32 μονάδες και ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 1,05% στις 26.065,50 μονάδες. Την ίδια στιγμή ο Kopsi της Νότιας Κορέας σημείωσε πτώση 0,98% στις 3.845,56 μονάδες, ο Nifty της Ινδίας κινήθηκε ανοδικά κατά 0,82% στις 26.077,10 μονάδες και ο S&P/ASX 200 έκλεισε με ήπια άνοδο 0,03% στις 9.032,80 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας για το πλαίσιο των εμπορικών τους σχέσεων, ενώ αναμένεται επίσης με αγωνία η αντίδραση της Μόσχας μετά τις τελευταίες κινήσεις του Λευκού Οίκου.

Ήδη πάντως η Ινδία. ένας από τους κύριους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου από το 2022 κι έπειτα, φέρεται να επανεξετάζει τα νέα δεδομένα. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε ασκήσει πιέσεις στην κυβέρνηση Μόντι – και υπό την μορφή δασμών – ώστε να σταματήσει τις εισαγωγές.

Η επιβολή κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο θεωρείται μία από τις πιο αποτελεσματικές μορφές πίεσης ώστε να το Κρεμλίνο να δώσει ένα τέλος στις εχθροπραξίες στο ουκρανικό μέτωπο και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μία μόνιμη ειρήνη στην περιοχή.

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