Πετρέλαιο: Οι ανησυχίες για την προσφορά του δίνουν ώθηση προς τα πάνω

Οι τιμές του πετρελαίου εμφανίζονται οριακά αυξημένες την Παρασκευή 24/10, σταθεροποιούμενες μετά την άνοδο της προηγούμενης ημέρας, ενώ διατηρούν την πορεία τους για εβδομαδιαία κέρδη, καθώς οι αμερικανικές κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες λόγω του πολέμου στην Ουκρανία προκάλεσαν ανησυχίες για την προσφορά.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Παρασκευής τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent εμφανίζουν μικρή άνοδο κατά 0,09%, στα 66,06 δολάρια ανά βαρέλι και τα συμβόλαια WTI των ΗΠΑ εμφανίζουν κέρδη κατά 0,05%, στα 61,82 δολάρια ανά βαρέλι.

«Όλοι περιμένουν να δουν πόσο μεγάλη θα είναι η επίδραση των νέων κυρώσεων στη Ρωσία. Η αγορά βρίσκεται σε φάση αναμονής για να δει τι θα συμβεί στις ροές», δήλωσε ο Τζιοβάνι Στάουνοβο, αναλυτής εμπορευμάτων στην UBS. «Στο παρελθόν, παρόμοιες κυρώσεις προκάλεσαν μόνο προσωρινή αναστάτωση».

Και τα δύο βασικά συμβόλαια αυξήθηκαν πάνω από 5% την Πέμπτη μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων και ήταν σε πορεία για εβδομαδιαία κέρδη περίπου 7%, τα μεγαλύτερα από τα μέσα Ιουνίου.

Τα εξαμηνιαία spread για τα συμβόλαια Brent και WTI επέστρεψαν σε backwardation, όπου τα συμβόλαια για μεταγενέστερη παράδοση βρίσκονται κάτω από τα συμβόλαια για άμεση παράδοση, αφού βρέθηκαν για λίγο σε contango αυτή την εβδομάδα.

Αυτό δείχνει μια αλλαγή στις ανησυχίες των εμπόρων από υπερπροσφορά σε έλλειψη, επιτρέποντάς τους να πουλήσουν σε υψηλότερες τιμές για κοντινή παράδοση αντί να πληρώνουν για την αποθήκευση πετρελαίου για μελλοντική πώληση.

ΗΠΑ κυρώνουν δύο μεγάλους ρωσικούς προμηθευτές πετρελαίου

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσική Rosneft και στη Lukoil την Πέμπτη για να πιέσει τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι δύο εταιρείες αντιπροσωπεύουν μαζί πάνω από το 5% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Οι κυρώσεις οδήγησαν τους κρατικούς κινεζικούς πετρελαϊκούς ομίλους να αναστείλουν προσωρινά τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το Reuters. Οι διυλιστές στην Ινδία, τον μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού πετρελαίου δια θαλάσσης, αναμένεται να μειώσουν σημαντικά τις εισαγωγές ρωσικού αργού, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας.

«Οι ροές προς την Ινδία βρίσκονται σε κίνδυνο», δήλωσε ο Τζάνιβ Σαχ, αντιπρόεδρος ανάλυσης αγορών πετρελαίου στη Rystad Energy, σε σημείωμα προς πελάτες. «Οι προκλήσεις για τους Κινέζους διυλιστές θα είναι πιο ήπιες, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφοροποίηση των πηγών αργού και τη διαθεσιμότητα αποθεμάτων».

Ο Υπουργός Πετρελαίου του Κουβέιτ δήλωσε ότι ο ΟΠΕΚ θα είναι έτοιμος να αντισταθμίσει τυχόν έλλειψη στην αγορά αυξάνοντας την παραγωγή.

Οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι είναι έτοιμες να λάβουν περαιτέρω μέτρα, ενώ ο Πούτιν χαρακτήρισε τις κυρώσεις «μη φιλικές» και δήλωσε ότι δεν θα επηρεάσουν σημαντικά την ρωσική οικονομία, επισημαίνοντας τη σημασία της Ρωσίας για την παγκόσμια αγορά. Η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις σε Rosneft και Lukoil την προηγούμενη εβδομάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο περιλαμβάνει απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η ΕΕ πρόσθεσε επίσης δύο κινεζικούς διυλιστές με συνολική δυναμικότητα 600.000 βαρελιών ημερησίως, καθώς και την Chinaoil Hong Kong, θυγατρική της PetroChina, στη λίστα κυρώσεων κατά της Ρωσίας, όπως φαίνεται στο επίσημο φύλλο της.

Η Ρωσία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου στον κόσμο το 2024, μετά τις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής υπηρεσίας ενέργειας.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τη συνάντηση του Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι δύο ηγέτες επιδιώκουν να μειώσουν τις εμπορικές εντάσεις και να τερματίσουν την αλληλο-ανταπόδοση μέτρων.

Απώλειες για το φυσικό αέριο και τον χρυσό

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Παρασκευής (243/10), το φυσικό αέριο σημειώνει εκ νέου απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 1,266% στα 32,30 δολάρια η μεγαβατώρα.

Στα εμπορεύματα, ο χρυσός σημειώνει πτώση 1,77% στα 4.072,31 δολάρια η ουγγιά. Το ασήμι κινείται και αυτό με απώλειες κατά 2,11% στα 47,675 δολάρια η ουγγιά. Αρνητικά κινείται και ο χαλκός, ο οποίος σημειώνει απώλειες 0,31% και βρίσκεται στα 5,0947 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο κερδίζει 0,03% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1614 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,05% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3319 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, εμφανίζεται αποδυναμωμένη ελαφρώς κατά 0,01% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8719 βρετανική λίρα ανά ευρώ.