Πετρέλαιο: Σε πτωτική τροχιά μετά τη συνάντηση Τραμπ-Σι – Κάτω από τα $4.000 ο χρυσός

Σε υποχώρηση βρίσκονται σήμερα, Πέμπτη (30/10), οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τη συνάντηση Τραμπ – Σι και εν γένει τις εμπορικές εξελίξεις στο «μέτωπο» ΗΠΑ – Κίνα, μετά τη μείωση των δασμών.

Έτσι, λίγο μετά τις 14:00 (ώρα Ελλάδος), τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent κινούνται στα 63,75 δολάρια το βαρέλι με απώλειες 0,95% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης WTI παίζουν στα 59,9 δολάρια το βαρέλι με χασούρα 0,93%.

Πώς αποκωδικοποιούν οι επενδυτές τη συμφωνία Τραμπ – Σι

Ο Πρόεδρος Τραμπ συμφώνησε να μειώσει τους δασμούς στην Κίνα στο 47% από 57% σε μια συμφωνία ενός έτους, σε αντάλλαγμα για την επανέναρξη των αγορών σόγιας από τις ΗΠΑ, τη διατήρηση της ροής εξαγωγής σπάνιων γαιών και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης φεντανύλης.

Ο αναλυτής της PVM, Tamas Varga, σημείωσε ότι οι επενδυτές βλέπουν τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας περισσότερο ως αποκλιμάκωση της έντασης παρά ως δομική αλλαγή στις σχέσεις. Επίσης παρατήρησε ότι η πτώση των τιμών του Brent φαίνεται αντίθετη με τις ισχυρές μειώσεις στις αποθέσεις πετρελαίου των ΗΠΑ.

Η μείωση των επιτοκίων ενισχύει το οικονομικό κλίμα

Ενισχύοντας περαιτέρω την οικονομική προοπτική, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) μείωσε τα επιτόκια την Τετάρτη, όπως αναμενόταν από την αγορά. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι αυτή μπορεί να είναι η τελευταία μείωση της χρονιάς, καθώς η συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης απειλεί τη διαθεσιμότητα των στοιχείων.

«Η απόφαση της Fed υπογραμμίζει μια ευρύτερη στροφή στην πολιτική της – που προωθεί σταδιακή αναθέρμανση και στήριξη αντί για περιορισμό, παρέχοντας θετική ώθηση σε εμπορεύματα ευαίσθητα στη οικονομική δραστηριότητα», ανέφερε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Rystad Energy, Claudio Galimberti, σε σημείωμά του.

Σημαντική για τους επενδυτές η συνάντηση του OPEC+

Τα κέρδη του Brent και του WTI στη συνεδρίαση της προηγούμενης ημέρας αντανακλούσαν επίσης μια μεγαλύτερη από την αναμενόμενη μείωση στις αμερικανικές αποθήκες αργού και καυσίμων.

Και τα δύο benchmarks κατευθύνονται σε πτώση άνω του 3% τον Οκτώβριο, που θα αποτελέσει την τρίτη συνεχόμενη μήνα απωλειών λόγω ανησυχιών για υπερπροσφορά.

Οι αμερικανικές αποθήκες αργού μειώθηκαν κατά 6,86 εκατ. βαρέλια, φτάνοντας τα 416 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 24 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφόρησης Ενέργειας (EIA), συγκριτικά με την εκτίμηση των αναλυτών για μείωση 211.000 βαρελιών σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters.

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο για τους επενδυτές είναι η συνάντηση του OPEC+ που έχει προγραμματιστεί για τις 2 Νοεμβρίου, όπου η συμμαχία πιθανότατα θα ανακοινώσει άλλη αύξηση της προσφοράς κατά 137.000 βαρέλια ανά ημέρα (bpd) για τον Δεκέμβριο.

Απώλειες σε φυσικό αέριο και χρυσό

Το φυσικό αέριο κινείται πτωτικά σήμερα, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να χάνουν 0,405% στα 31,740 δολάρια/μεγαβατώρα.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο χρυσός που υποχωρεί κατά 0,39% στα 3.985,35 δολάρια η ουγγιά, ενώ και το ασήμι σημειώνει απώλειες με -0,34% στα 47,743 δολάρια. Τέλος, ο χαλκός χάνει 2,44% στα 501345 δολάρια.

Στο συνάλλαγμα, το ευρώ υποχωρεί έναντι του δολαρίου κατά 0,34% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στο 1,1560 δολάριο/ευρώ. Ωστόσο, ως προς την βρετανική λίρα το δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο με κέρδη 0,38% στα 1,3142 λίρα/δολάριο.

Τέλος, η στερλίνα υποχωρεί 0,05% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται σε 0,8796 λίρα/ευρώ.