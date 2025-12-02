Συγκρατημένες απώλειες για το πετρέλαιο - «Ματωμένη» Τρίτη για τα μέταλλα

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν συγκρατημένες απώλειες την Τρίτη (2/12), καθώς οι traders αξιολογούν τους κινδύνους από επιθέσεις με drones της Ουκρανίας σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις και τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα futures του Brent υποχωρούν κατά 0,14% στα 63,07 δολάρια το βαρέλι. Από την άλλη, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) παραμένει σχετικά σταθερό σημειώνοντας μικρή πτώση 0,03% στα 59,29 δολάρια το βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι και οι δύο δείκτες είχαν αυξηθεί περισσότερο από 1% τη Δευτέρα, ενώ το WTI βρισκόταν κοντά σε υψηλό δύο εβδομάδων. «Οι τελευταίες εξελίξεις στην υπερπροσφορά παγκοσμίως που ασκούν πίεση στις τιμές, έχουν ισορροπηθεί από πλήγματα στις ρωσικές υποδομές το Σαββατοκύριακο, καθώς και από τις αυξανόμενες εντάσεις ΗΠΑ-Βενεζουέλας», δήλωσε ο αναλυτής της Rystad, Janiv Shah.

«Τα γεωπολιτικά περιθώρια κινδύνου έχουν αυξηθεί τις τελευταίες συνεδριάσεις, καθώς στόχοι έχουν γίνει και πλοία με ρωσική σημαία».

Τη Δευτέρα (1/12), το Caspian Pipeline Consortium ανακοίνωσε ότι επανέλαβε τις αποστολές πετρελαίου από ένα σημείο πρόσδεσης στον τερματικό σταθμό του στη Μαύρη Θάλασσα, μετά από μια μεγάλη επίθεση με drones της Ουκρανίας στις 29 Νοεμβρίου.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι «ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα» θα πρέπει να θεωρείται κλειστός, πυροδοτώντας νέα αβεβαιότητα στην αγορά πετρελαίου, καθώς η χώρα της Νότιας Αμερικής είναι σημαντικός παραγωγός. «Η προσοχή στρέφεται επίσης στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας, που ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση των εξαγωγών αργού και προϊόντων από τη Ρωσία, αν και αυτή η διαδικασία αναμένεται να είναι μακρά», δήλωσε ο Tamas Varga, αναλυτής της PVM Oil Associates.

Στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Jared θα συναντήσουν τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, την Τρίτη για συνομιλίες σχετικά με έναν πιθανό τρόπο τερματισμού του πολέμου.

Ο ρώσος προεδρικός απεσταλμένος Kirill Dmitriev θα συναντήσει επίσης τον Witkoff στη Μόσχα την Τρίτη, όπως ανέφεραν πηγές κοντά στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας στο Reuters.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Dmitry Peskov, δήλωσε στους Ινδούς δημοσιογράφους την Τρίτη ότι η μείωση των εισαγωγών πετρελαίου της Ινδίας από τη Ρωσία ενδέχεται να διαρκέσει μόνο για «σύντομο χρονικό διάστημα», καθώς η Μόσχα σχεδιάζει να αυξήσει τις προμήθειες προς το Νέα Δελχί.

Επισημαίνεται ότι η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου στην Ινδία, την τρίτη μεγαλύτερη εισαγωγέα και καταναλώτρια χώρα στον κόσμο, αλλά η χώρα της Νότιας Ασίας προτίθεται να μειώσει τις ρωσικές αγορές πετρελαίου σε τουλάχιστον τριετές χαμηλό αυτόν τον μήνα, μετά τις κυρώσεις της Ουάσινγκτον κατά των κορυφαίων ρωσικών εταιρειών πετρελαίου, Rosneft και Lukoil.

Σταθερά πτωτική η πορεία του φυσικού αερίου - Μεγάλες απώλειες στα μέταλλα

Το φυσικό αέριο, παραμένει «στα κόκκινα» καταγράφοντας απώλειες 1,849% με την τιμή της μεγαβατώρας να υποχωρεί εκ νέου στα 27.705 δολάρια.

Όσον αφορά τα μέταλλα, οι τιμές του χρυσού καταγράφουν σημαντικές απώλειες 1,28% στα 4,219.95 δολάρια η ουγγιά. Ταυτόχρονα, οι τιμές του ασημιού σημειώνουν επίσης μεγάλες ζημιές 2,40% με την τιμή της ουγγιάς να διαμορφώνεται στα 57.725 δολάρια, ενώ και ο χαλκός κινείται πτωτικά κατά 0,57% στα 5.2730 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο παραμένει σταθερό έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1606 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,16% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3195 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, υποχωρεί ελαφρώς 0,13% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8795 βρετανική λίρα ανά ευρώ.