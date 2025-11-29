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Τραμπ: Κλειστός ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας – Επικίνδυνη κλιμάκωση στην Καραϊβική
Ειδήσεις
16:04 - 29 Νοε 2025

Τραμπ: Κλειστός ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας – Επικίνδυνη κλιμάκωση στην Καραϊβική

Reporter.gr Newsroom
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Με φόντο τις αυξανόμενες εντάσεις με τη Βενεζουέλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε τον εναέριο χώρο πάνω από και γύρω από τη νοτιοαμερικανική χώρα ως «κλειστό».

Στην ηλεκτρονική του πλατφόρμα, Truth Social, ο Τραμπ δημοσίευσε το Σάββατο (29/11) μια προειδοποίηση «προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες, τους πιλότους, τους εμπόρους ναρκωτικών και τους διακινητές ανθρώπων». Αυτοί θα πρέπει «να θεωρούν τον εναέριο χώρο επάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα στο σύνολό του ως κλειστό», ανέφερε.

Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και του δικτάτορα της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με δημοσίευμα αμερικανικού μέσου ενημέρωσης. Οι δύο ηγέτες φέρεται να συζήτησαν το ενδεχόμενο μιας συνάντησης στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την New York Times την Παρασκευή. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, συμμετείχε επίσης στο τηλεφώνημα.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ είχαν αποστείλει τις τελευταίες εβδομάδες πολλά πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη στην Καραϊβική – όπως ανέφεραν οι ίδιες, με στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Η Ουάσιγκτον κατηγορεί ιδιαίτερα τη Βενεζουέλα ότι ελέγχει δίκτυα εμπόρων ναρκωτικών και τα χρησιμοποιεί εσκεμμένα εναντίον των ΗΠΑ, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών της. Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ πρόσφατα έδωσε χάρη στον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας, Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, ο οποίος είχε καταδικαστεί για εμπορία κοκαΐνης.

Από τον Σεπτέμβριο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιτίθενται επανειλημμένα σε σκάφη φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό. Σύμφωνα με αμερικανικές ανακοινώσεις, μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 80 άνθρωποι και έχουν βυθιστεί πάνω από 20 πλοιάρια. Στην πρώτη γνωστή επιχείρηση αυτού του είδους φέρεται να υπήρξαν αρχικά επιζώντες, όπως μετέδωσαν το CNN και η Washington Post, επικαλούμενα πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Στη συνέχεια το σκάφος δέχθηκε εκ νέου επίθεση και οι δύο άνδρες σκοτώθηκαν.

Και στα δύο δημοσιεύματα αναφέρεται ότι ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, είχε δώσει προηγουμένως την εντολή «να σκοτωθούν όλοι». Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, δεν είναι σαφές εάν γνώριζε για την ύπαρξη επιζώντων πριν από τη δεύτερη επίθεση. Η Washington Post σημειώνει ότι η δεύτερη επίθεση διατάχθηκε αφού εντοπίστηκαν οι επιζώντες, προκειμένου να υλοποιηθεί η εντολή του Χέγκσεθ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-del7mkn5b14p?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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