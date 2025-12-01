Γεωπολιτικές εντάσεις και αβεβαιότητα ανεβάζουν τις τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται τη Δευτέρα (1/12), καθώς το Κονσόρτσιουμ Αγωγού της Κασπίας (CPC) ανέστειλε τις εξαγωγές μετά από μια μεγάλη επίθεση με drone, ενώ οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας ενισχύουν τις ανησυχίες για την προσφορά, την ώρα που ο OPEC+ συμφώνησε να διατηρήσει τα επίπεδα παραγωγής πετρελαίου αμετάβλητα για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent σημειώνουν άνοδο 1,12% στα 63,08 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύεται επίσης κατά 1,21% στα 59,26δολάρια ανά βαρέλι.

Σημειώνεται ότι το Κονσόρτσιουμ Αγωγού της Κασπίας, το οποίο μεταφέρει το 1% του παγκόσμιου πετρελαίου, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ανέστειλε τις δραστηριότητές του, αφού ένας κάβος πρόσδεσης στο ρωσικό του τερματικό στη Μαύρη Θάλασσα υπέστη ζημιά από ουκρανικό drone. Η Chevron, μέτοχος του CPC, δήλωσε αργά την Κυριακή ότι οι φορτώσεις συνεχίζονται στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και οι σύμμαχοί του είχαν αρχικά συμφωνήσει σε μια παύση στις αρχές Νοεμβρίου, επιβραδύνοντας την προσπάθεια ανάκτησης μεριδίου αγοράς εν μέσω φόβων για υπερπροσφορά.



Η ανώτερη αναλύτρια της LSEG, Anh Pham, είπε ότι η αγορά αντέδρασε θετικά στα νέα.

«Για αρκετό καιρό, η συζήτηση επικεντρωνόταν στην υπερπροσφορά πετρελαίου, έτσι η απόφαση του OPEC+ να διατηρήσει τον στόχο παραγωγής του πρόσφερε κάποια ανακούφιση και βοήθησε να σταθεροποιηθούν οι προσδοκίες για την αύξηση της προσφοράς τους επόμενους μήνες».

Επισημαίνεται ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent και WTI έκλεισαν χαμηλότερα την Παρασκευή για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, το μεγαλύτερο σερί απωλειών από το 2023, καθώς οι προσδοκίες για υψηλότερη παγκόσμια προσφορά άσκησαν πιέσεις στις τιμές.

Το Σάββατο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα» πρέπει να θεωρείται κλειστός, προκαλώντας νέα αβεβαιότητα στην αγορά πετρελαίου, καθώς η νοτιοαμερικανική χώρα είναι σημαντικός παραγωγός.

Ο Τραμπ την Κυριακή είπε ότι είχε μιλήσει με τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες. Δεν διευκρίνισε επίσης τις δηλώσεις του για τον εναέριο χώρο, ούτε είπε αν αυτές προμηνύουν επικείμενα στρατιωτικά πλήγματα.

«Μην βγάζετε συμπεράσματα», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε.

Σε σημείωμα προς τους πελάτες, οι αναλυτές της ING έγραψαν ότι «οι κίνδυνοι για την προσφορά αυξάνονται μετά από πρόσθετες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές και την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας».

Στην Ευρώπη, η αυξανόμενη αβεβαιότητα γύρω από μια ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας - Ουκρανίας αντιστρέφει το πτωτικό κλίμα των τελευταίων δύο εβδομάδων, όταν μια συμφωνία φαινόταν πιο κοντά και ενίσχυε το ενδεχόμενο να κατακλύσει την αγορά μεγάλος όγκος ρωσικού πετρελαίου.

Καταρρέει το φυσικό αέριο - Κέρδη σημειώνουν τα μέταλλα

Το φυσικό αέριο, συνεχίζει την πτωτική πορεία που καταγράφει τις τελευταίες μέρες σημειώνοντας νέες σημαντικές απώλειες 3,252% με την τιμή της μεγαβατώρας να υποχωρεί περαιτέρω στα 27.880 δολάρια.

Όσον αφορά τα μέταλλα, οι τιμές του χρυσού ενισχύονται 0,78% στα 4,288.45 δολάρια η ουγγιά. Ταυτόχρονα, οι τιμές του ασημιού σημειώνουν ξανά κέρδη 1,68% με την τιμή της ουγγιάς να διαμορφώνεται στα 58,128 δολάρια, ενώ και ο χαλκός κινείται ανοδικά 0,30% στα 5.2882 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο κινείται πτωτικά 0,25% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1624 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,11% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3222 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, υποχωρεί 0,37% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8792 βρετανική λίρα ανά ευρώ.