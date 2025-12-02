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«Φρένο» της ΕΚΤ στο δάνειο των 140 δισ. για την Ουκρανία: Στον αέρα το σχέδιο για τα παγωμένα ρωσικά assets
Ειδήσεις
13:09 - 02 Δεκ 2025

«Φρένο» της ΕΚΤ στο δάνειο των 140 δισ. για την Ουκρανία: Στον αέρα το σχέδιο για τα παγωμένα ρωσικά assets

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΚΤ αρνήθηκε να στηρίξει τον σχεδιαζόμενο μηχανισμό της ΕΕ για τη χορήγηση δανείου 140 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, επιβραδύνοντας το πλάνο της Κομισιόν να αξιοποιήσει τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, η ανάλυση της κεντρικής τράπεζας έκρινε ότι η πρόταση παραβιάζει τις αρμοδιότητές της και θα μπορούσε να θεωρηθεί μορφή νομισματικής χρηματοδότησης, κάτι απαγορευμένο από το δίκαιο της ΕΕ.

Η Κομισιόν είχε εισηγηθεί τα κράτη-μέλη να παράσχουν εγγυήσεις για τον κίνδυνο του δανείου, ενώ ζήτησε από την ΕΚΤ να λειτουργήσει ως δανειστής έσχατης προσφυγής προς την Euroclear, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη κρίση ρευστότητας. Η ΕΚΤ απέρριψε το σενάριο, υπογραμμίζοντας ότι θα ισοδυναμούσε με κάλυψη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων κρατών-μελών. Μετά το «όχι» της κεντρικής τράπεζας, η Επιτροπή εξετάζει εναλλακτικούς τρόπους για να διαθέσει προσωρινή ρευστότητα.

Το ζήτημα λαμβάνει διαστάσεις καθώς η ΕΕ πιέζεται να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την Ουκρανία τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ η Euroclear διαχειρίζεται παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 210 δισ. ευρώ. Το Βέλγιο αντιτίθεται στο δάνειο, φοβούμενο ότι αν οι κυρώσεις ανατραπούν απροσδόκητα και η Ρωσία ζητήσει πίσω τα κεφάλαιά της, η Euroclear δεν θα μπορέσει να τα αποπληρώσει άμεσα. Ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ χαρακτηρίζει το σχέδιο «θεμελιωδώς λανθασμένο» και απαιτεί αμετάκλητες, άμεσες εγγυήσεις από τις άλλες 26 χώρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της 18ης Δεκεμβρίου.

Οι ανησυχίες εντείνονται λόγω της αμερικανικής πίεσης για ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας–Ουκρανίας και των συζητήσεων για τον τρόπο χρήσης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, η Ουκρανία θα αποπλήρωνε το δάνειο μόνο εφόσον η Ρωσία συμφωνούσε σε καταβολή πολεμικών επανορθώσεων.

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