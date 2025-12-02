Ουκρανία και Ευρώπη σε φάση ανασύνταξης – Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Γουίτκοφ–Πούτιν

Σε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις του πολέμου από το 2022, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι επιδιώκει να ενισχύσει τα ερείσματά του στην Ευρώπη, την ώρα που η Ουάσινγκτον φαίνεται να πιέζει το Κίεβο να αποδεχθεί όρους που ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις του Κρεμλίνου.

Στήριξη Μακρόν στον Ζελένσκι – Προειδοποιήσεις για τη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος βρέθηκε τη Δευτέρα (1/12) στο Παρίσι, όπου ο Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε απερίφραστα τη στήριξή του. Ο Γάλλος πρόεδρος κατηγόρησε τη Μόσχα ότι δεν δείχνει καμία διάθεση να βάλει τέλος στην αιματοχυσία, υπογραμμίζοντας ότι το μέλλον της Ουκρανίας μπορεί να αποφασιστεί μόνο από τον ίδιο τον ουκρανικό λαό.

Την ίδια στιγμή, στη Βαρσοβία, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ προειδοποιούσαν πως η Ρωσία θα μπορούσε μέσα στα επόμενα χρόνια να επιτεθεί ακόμη και σε κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ. Παρά την κοινή ανησυχία, το κλίμα ανάμεσα σε Βερολίνο και Βαρσοβία δεν είναι το καλύτερο, καθώς η Πολωνία εμφανίζεται ενοχλημένη που δεν συμμετέχει στο «κλειστό» σχήμα στρατηγικού συντονισμού ανάμεσα σε Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο — την ώρα μάλιστα που διαθέτει τον ισχυρότερο στρατό εντός της ΕΕ.

Ο Μερτς προσπάθησε να χαμηλώσει τους τόνους, ωστόσο η δυσπιστία παραμένει.

Ευρωπαϊκή στήριξη – και νέες εντάσεις

Στις Βρυξέλλες, οι Υπουργοί Άμυνας της ΕΕ αναζητούσαν τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της ουκρανικής άμυνας. Η Ολλανδία ανακοίνωσε συνεισφορά 250 εκατ. ευρώ για αγορά αμερικανικών όπλων υπέρ του Κιέβου, ενώ το Βερολίνο επανέλαβε τη δέσμευσή του για πακέτο 3 δισ. ευρώ.

Η ΕΕ επιδιώκει να ενισχύσει την ουκρανική θέση ενόψει των δύσκολων διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Ωστόσο, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την απουσία Ευρωπαίων αξιωματούχων από τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας στη Φλόριντα.

Επιπλέον πλήγμα αποτελεί η κατάρρευση των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ για την ένταξη της Βρετανίας στο ταμείο κατέρρευσαν λόγω μεγάλων διαφορών σχετικά με το ποσό που θα έπρεπε να καταβάλει το Λονδίνο. Ενώ οι Βρυξέλλες ζητούσαν αρχικά έως και 6,75 δισ. ευρώ από τη Βρετανία, η βρετανική αντιπρόταση ήταν 82 εκατ. ευρώ, συν ένα αδιευκρίνιστο διοικητικό τέλος. Ο επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σεφκόβιτς μίλησε την Κυριακή (1/12)με τον Βρετανό Νικ Τόμας-Σίμοντς, με τους δύο να προγραμματίζουν νέα συνάντηση στις 10 Δεκεμβρίου.

Αντιθέτως, με τον Καναδά επιτεύχθηκε συμφωνία για ένταξη στο πρόγραμμα.

Ουκρανικά πλήγματα στη Μαύρη Θάλασσα

Κι ενώ οι διπλωματικές ζυμώσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, το Κίεβο πέτυχε νέο ηχηρό πλήγμα: τις πρηγούμενες ημέρες, δύο ουκρανικά drones έπληξαν δεξαμενόπλοια του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μαύρη Θάλασσα. Η επιχείρηση θεωρείται σημαντική, καθώς πλήττει τη ρωσική ικανότητα να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις μέσω παράνομων ναυτιλιακών δικτύων.

Οι Ευρωπαίοι επεξεργάζονται νέο πακέτο κυρώσεων, με επίκεντρο ακριβώς αυτόν τον παράλληλο ρωσικό στόλο.

Οι δύσκολες αμερικανο-ουκρανικές διαπραγματεύσεις

Στο μεταξύ, η παρουσία του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ για τη Ρωσία, Στιβ Γουίτκοφ, στη Μόσχα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ακόμη και εντός Ουάσινγκτον. Πολλοί τον κατηγορούν ότι υιοθετεί θέσεις που προσεγγίζουν επικίνδυνα τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του Κρεμλίνου, ενώ παραμένει ασαφές το πλαίσιο της επίσκεψής του.

Οι συνομιλίες Ουάσινγκτον-Κιέβου στη Φλόριντα θεωρούνται εξαιρετικά δύσκολες, με τρία βασικά σημεία να αποτελούν «αγκάθια»:

Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Με ειρηνευτικές δυνάμεις — είτε μέσω ΝΑΤΟ είτε μέσω τρίτων χωρών — εκτός συζήτησης, το Κίεβο φοβάται ότι οι προτάσεις δεν επαρκούν για να αποτρέψουν μελλοντική ρωσική επίθεση.

Η νατοϊκή προοπτική

Η Ουκρανία επιμένει ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ αποτελεί τη μοναδική βιώσιμη ασπίδα ασφαλείας. Η Ουάσινγκτον, όμως, εμφανίζεται διστακτική, υπό την πίεση και της Μόσχας.Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η Ουκρανία ενδέχεται να μην αναγκαστεί να αλλάξει το σύνταγμά της, ωστόσο ενδέχεται το ΝΑΤΟ να υποχρεωθεί σε συνεννόηση με τη Ρωσία για ένταξη νέων μελών.

Η παραχώρηση εδαφών

Το πλέον κρίσιμο σημείο: οι ΗΠΑ φέρονται να πιέζουν το Κίεβο να παραχωρήσει περιοχές που ακόμη υπερασπίζεται, κυρίως στο Ντονμπάς. Αναλυτές προειδοποιούν ότι η παράδοση καλά οχυρωμένων γραμμών άμυνας θα μπορούσε να ανοίξει διάδρομο για μελλοντική ρωσική προέλαση προς το Κίεβο.

Ένα επικίνδυνο σταυροδρόμι

Με τα ευρωπαϊκά στρατόπεδα να εμφανίζουν ρωγμές, τις ΗΠΑ να επιδιώκουν μια συμφωνία και τη Ρωσία να διατηρεί την πίεση σε όλα τα μέτωπα, η Ουκρανία βρίσκεται σε ένα από τα πιο επικίνδυνα σταυροδρόμια του πολέμου. Το επόμενο διάστημα θα κρίνει όχι μόνο την έκβαση των διαπραγματεύσεων, αλλά ενδεχομένως και τη μορφή της ευρωπαϊκής ασφάλειας τα επόμενα χρόνια.

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