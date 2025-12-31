Απώλειες 18% για το πετρέλαιο το 2025: Η μεγαλύτερη ετήσια πτώση της πενταετίας

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ελάχιστα την Τετάρτη και οδεύουν προς πτώση άνω του 15% μέσα στο 2025, καθώς ενισχύθηκαν οι ανησυχίες για υπερπροσφορά σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από πολέμους, αυξημένους δασμούς, την παραγωγική πολιτική του OPEC+ και τις κυρώσεις σε Ρωσία, Ιράν και Βενεζουέλα.

Τα συμβόλαια Brent, με απώλειες σχεδόν 18%, τη μεγαλύτερη ετήσια ποσοστιαία πτώση από το 2020, κατευθύνονται προς την τρίτη συνεχόμενη χρονιά απωλειών, τη μεγαλύτερη σε διάρκεια πτωτική τους πορεία. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) βαδίζει προς ετήσια πτώση 19%.

Ο αναλυτής εμπορευμάτων της BNP Paribas, Τζέισον Γινγκ, εκτιμά ότι το Brent θα υποχωρήσει στα 55 δολάρια το βαρέλι το πρώτο τρίμηνο, πριν ανακάμψει στα 60 δολάρια για το υπόλοιπο του 2026, καθώς η αύξηση της προσφοράς αναμένεται να εξομαλυνθεί ενώ η ζήτηση θα παραμείνει στάσιμη.

«Ο λόγος που είμαστε πιο απαισιόδοξοι βραχυπρόθεσμα σε σχέση με την αγορά είναι ότι θεωρούμε πως οι αμερικανοί παραγωγοί σχιστολιθικού πετρελαίου κατάφεραν να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο σε υψηλά επίπεδα τιμών», ανέφερε. «Έτσι, η προσφορά από τους παραγωγούς σχιστολιθικού θα είναι πιο σταθερή και λιγότερο ευαίσθητη στις διακυμάνσεις των τιμών».

Τα μέσα επίπεδα τιμών για το 2025 και για τα δύο βασικά benchmarks είναι τα χαμηλότερα από το 2020, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Το Brent ενισχύθηκε κατά 9 σεντς στα 61,42 δολάρια το βαρέλι στις 10:30 GMT, ενώ το WTI διαμορφώθηκε στα 58,05 δολάρια, αυξημένο κατά 10 σεντς.

Τα αποθέματα αμερικανικού αργού και καυσίμων αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία του American Petroleum Institute. Τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) αναμένονται αργότερα την Τετάρτη.

Οι τιμές υποχώρησαν μετά από ισχυρό ξεκίνημα

Οι αγορές πετρελαίου ξεκίνησαν δυναμικά το 2025, όταν ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, λίγο πριν αποχωρήσει από την εξουσία, επέβαλε αυστηρότερες κυρώσεις στη Ρωσία, διαταράσσοντας τις προμήθειες προς βασικούς αγοραστές όπως η Κίνα και η Ινδία.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία κλιμακώθηκε όταν ουκρανικά drones προκάλεσαν ζημιές σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές και διέκοψαν τις εξαγωγές πετρελαίου του Καζακστάν, ενώ η 12ήμερη σύγκρουση Ιράν–Ισραήλ τον Ιούνιο απείλησε τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, βασική δίοδο για το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο πετρελαίου, ενισχύοντας τις τιμές.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξήθηκαν περαιτέρω, με τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα — βασικούς παραγωγούς του OPEC — να εμπλέκονται σε κρίση γύρω από την Υεμένη, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε αποκλεισμό των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας και απείλησε με νέα επίθεση στο Ιράν.

Ωστόσο, οι τιμές υποχώρησαν καθώς ο OPEC+ επιτάχυνε τις αυξήσεις παραγωγής μέσα στο έτος και καθώς οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών επιβάρυναν τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και της ζήτησης καυσίμων.

Ο ρόλος του OPEC+

Ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και οι σύμμαχοί του έχουν «παγώσει» τις αυξήσεις παραγωγής για το πρώτο τρίμηνο του 2026, αφού από τον Απρίλιο διοχέτευσαν στην αγορά περίπου 2,9 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Η επόμενη συνεδρίαση του OPEC+ είναι προγραμματισμένη για τις 4 Ιανουαρίου.

Οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι η προσφορά θα ξεπεράσει τη ζήτηση το επόμενο έτος, με τις εκτιμήσεις να κυμαίνονται από 3,84 εκατ. βαρέλια ημερησίως (Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας) έως 2 εκατ. βαρέλια (Goldman Sachs).

«Αν οι τιμές σημειώσουν πραγματικά μεγάλη πτώση, φαντάζομαι ότι θα δούμε κάποιες περικοπές από τον OPEC+», δήλωσε ο Μάρτιν Ρατς, παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής πετρελαίου της Morgan Stanley. «Αλλά πιθανότατα θα χρειαστεί να υποχωρήσουν αρκετά ακόμη , ίσως προς τα χαμηλά των 50 δολαρίων».

«Αν οι σημερινές τιμές διατηρηθούν, μετά την παύση στο πρώτο τρίμηνο, πιθανότατα θα συνεχίσουν τη σταδιακή άρση των περικοπών».

Ο Τζον Ντρίσκολ, διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτικής JTD Energy, εκτιμά ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις τιμές, παρά τα θεμελιώδη στοιχεία που δείχνουν υπερπροσφορά.

«Όλοι λένε ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί το 2026 και ίσως και αργότερα», ανέφερε. «Αλλά δεν θα αγνοούσα τη γεωπολιτική διάσταση — και ο παράγοντας Τραμπ θα παίζει ρόλο, γιατί θέλει να εμπλέκεται σε όλα».