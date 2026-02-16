Ο χρυσός υποχωρεί πάνω από 1%, το ασήμι πάνω από 3%

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν τη Δευτέρα, λόγω των περιορισμένων όγκων συναλλαγών.

Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 1,1% στα 4.986,32 δολάρια ανά ουγγιά έως τις 05:50 GMT. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Απριλίου έχασαν 0,8% στα 5.005,60 δολάρια ανά ουγγιά.

«Ο χρυσός ανέκτησε μέρος των κερδών της Παρασκευής μετά τον ΔΤΚ σήμερα λόγω των πιο χαλαρών συνθηκών συναλλαγών και της έλλειψης νέων ανοδικών καταλυτών», δήλωσε ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής της KCM, αναφερόμενος στα στοιχεία για τον πληθωρισμό τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ. Επίσης, επεσήμανε την αποκόμιση κερδών την ημέρα.

Οι αγορές των ΗΠΑ είναι κλειστές για την αργία της Ημέρας των Προέδρων, ενώ οι αγορές στην Κίνα είναι κλειστές για την αργία της Σεληνιακής Πρωτοχρονιάς.

Η τιμή spot του ασημιού έχασε 2,4% στα 75,64 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από πτώση 3% νωρίτερα στη συνεδρίαση. Το λευκό μέταλλο σημείωσε άνοδο 3,4% την Παρασκευή.

Η τιμή spot της πλατίνας υποχώρησε κατά 0,8% στα 2.045,11 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο υποχώρησε κατά 0,7% στα 1.673,52 δολάρια.