Οι μειωμένες εξαγωγές πετρελαίου «στενεύουν» τα οικονομικά της Μόσχας για το ουκρανικό μέτωπο

Οι Ρώσοι παραγωγοί πετρελαίου ενδέχεται να αναγκαστούν να προχωρήσουν σε απότομες περικοπές της παραγωγής τους τους επόμενους μήνες, καθώς η αυξανόμενη πίεση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις περιορίζει τις εξαγωγές της χώρας και οι αποθηκευτικοί χώροι γεμίζουν. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να πλήξει περαιτέρω τα έσοδα του Κρεμλίνου για τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Σύμφωνα με το Reuters, οι ρωσικές εξαγωγές αργού πετρελαίου παρέμειναν γενικά σταθερές τα τελευταία χρόνια, παρά τις εκτεταμένες δυτικές κυρώσεις και τη σημαντική μείωση των αγορών ενέργειας από την Ευρώπη. Η Μόσχα κατάφερε να ανακατευθύνει το μεγαλύτερο μέρος των θαλάσσιων εξαγωγών της προς την Κίνα, την Ινδία και την Τουρκία, συχνά αξιοποιώντας έναν «σκιώδη στόλο» παλαιών, ανασφάλιστων δεξαμενόπλοιων για να παρακάμπτει τους περιορισμούς, προσφέροντας παράλληλα μεγάλες εκπτώσεις.

Ωστόσο, αυτή η ανθεκτικότητα δοκιμάζεται πλέον. Οι εξαγωγές έχουν επιβραδυνθεί τους τελευταίους μήνες, μετά τη σκλήρυνση των κυρώσεων από τον πρόεδρο Τραμπ και την επιβολή δασμών στην Ινδία λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου. Σημειώνεται ακόμη ότι σύμφωνα με το Reuters οι εξαγωγές πετρελαίου προς την Κίνα εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο δείχνουν να «μαζεύονται» εκείνες προς την Κίνα.

Πτώση στις θαλάσσιες εξαγωγές

Η ζήτηση επηρεάστηκε επίσης από την απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εισαγωγές καυσίμων που έχουν παραχθεί από ρωσικό αργό, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο μήνα.

Οι ρωσικές θαλάσσιες εξαγωγές αργού μειώθηκαν στα 3,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως (bpd) τον Ιανουάριο από 3,8 εκατ. τον Δεκέμβριο και διαμορφώνονται σήμερα περίπου στα 2,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Kpler.

Ταυτόχρονα, ο όγκος ρωσικού πετρελαίου που βρίσκεται αποθηκευμένος πάνω σε πλοία έχει αυξηθεί σε ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τα 150 εκατ. βαρέλια τους τελευταίους μήνες, ενώ πολλά δεξαμενόπλοια κινούνται με χαμηλότερες ταχύτητες — ενδείξεις ασθενέστερης ζήτησης.

Πρόταση της European Commission για επιβολή εκτεταμένης απαγόρευσης σε κάθε επιχείρηση που υποστηρίζει τις θαλάσσιες εξαγωγές ρωσικού αργού — μέτρο που υπερβαίνει κατά πολύ προηγούμενες κυρώσεις — θα μπορούσε να εντείνει περαιτέρω την πίεση στη Μόσχα.

Η Ινδία μειώνει τις εισαγωγές

Η πίεση στις ρωσικές εξαγωγές αναμένεται να ενταθεί τους επόμενους μήνες, καθώς η Ινδία — ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού αργού δια θαλάσσης το περασμένο έτος — ετοιμάζεται να περιορίσει τις αγορές της στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι το Νέο Δελχί συμφώνησε να σταματήσει τις εισαγωγές από τη Ρωσία, αν και Ινδοί αξιωματούχοι δεν έχουν επιβεβαιώσει το σχέδιο αυτό.

Η Ινδία αγόρασε περίπου 1,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως ρωσικού αργού πέρυσι — περίπου το ήμισυ των συνολικών θαλάσσιων εξαγωγών της Μόσχας — σύμφωνα με την Kpler. Οι εισαγωγές μειώθηκαν σε περίπου 1,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Ιανουάριο και, αν και αναμένεται μικρή ανάκαμψη τον Φεβρουάριο, προβλέπεται σημαντική πτώση από τον Μάρτιο και μετά.

Τρεις μεγάλες ινδικές εταιρείες διύλισης — η Indian Oil Corporation, η Bharat Petroleum και η Reliance Industries — έχουν διακόψει τις αγορές ρωσικού αργού, σύμφωνα με το Reuters.

Οι ινδικές αγορές πάντως δύσκολα θα μηδενιστούν. Το διυλιστήριο της Nayara Energy δυναμικότητας 400.000 βαρελιών ημερησίως, στο οποίο συμμετέχει η ρωσική πετρελαϊκή Rosneft, θα συνεχίσει να βασίζεται σε ρωσικές προμήθειες, αν και έχει προγραμματιστεί να διακόψει τη λειτουργία του για έναν μήνα από τον Απρίλιο λόγω συντήρησης.

Μικρότερα ινδικά διυλιστήρια ενδέχεται επίσης να συνεχίσουν να αγοράζουν ρωσικό αργό, ιδίως εάν οι εκπτώσεις αυξηθούν. Ανεξάρτητα κινεζικά διυλιστήρια θα μπορούσαν να απορροφήσουν μέρος των ποσοτήτων που θα εκτοπιστούν, όμως οι δυνατότητές τους είναι περιορισμένες, καθώς η Ρωσία ήδη κάλυπτε περίπου το ένα πέμπτο των συνολικών κινεζικών εισαγωγών αργού πέρυσι.

Αλυσιδωτές επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα

Η επιβράδυνση των αγορών προκαλεί αρνητική αλυσιδωτή αντίδραση στην εφοδιαστική αλυσίδα πετρελαίου της Ρωσίας. Τα μεγαλύτερης διάρκειας ταξίδια του «σκιώδους στόλου» δεσμεύουν περισσότερα δεξαμενόπλοια, περιορίζοντας τη διαθεσιμότητα πλοίων για αποθήκευση αργού στη θάλασσα. Αυτό αναγκάζει τους παραγωγούς να κατευθύνουν μεγαλύτερες ποσότητες σε εγχώριες αποθήκες.

Η ακριβής χωρητικότητα αποθήκευσης στη στεριά δεν είναι σαφής, καθώς η ρωσική κυβέρνηση δεν δημοσιεύει σχετικά στοιχεία. Σύμφωνα με την Kpler, τα χερσαία αποθέματα ανέρχονται περίπου σε 16 εκατ. βαρέλια, δηλαδή στο 51% της χωρητικότητας, βάσει δορυφορικής παρακολούθησης.

Αν και η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τμήματα του εκτεταμένου δικτύου αγωγών της για αποθήκευση, αυξάνοντας τη συνολική χερσαία χωρητικότητα έως και στα 100 εκατ. βαρέλια, ακόμη και αυτό το «μαξιλάρι» ενδέχεται να αποδειχθεί ανεπαρκές. Η χώρα παράγει περίπου 9,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, εκ των οποίων περίπου τα μισά εξάγονται. Αν οι εξαγωγές παραμείνουν περιορισμένες, οι αποθήκες θα μπορούσαν να γεμίσουν γρήγορα, αφήνοντας ως βασική επιλογή τη μείωση της παραγωγής.

Πίεση στα δημόσια έσοδα

Σύμφωνα με τον Jorge Leon της Rystad Energy, η ρωσική παραγωγή θα μπορούσε να μειωθεί έως και κατά 300.000 βαρέλια ημερησίως μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου λόγω αυτών των εφοδιαστικών περιορισμών.

Τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης του Κρεμλίνου, αντιστοιχώντας σχεδόν στο ένα τέταρτο των ομοσπονδιακών εσόδων. Τα κρατικά έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο μειώθηκαν στο μισό τον Ιανουάριο σε ετήσια βάση, φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2020, καθώς οι χαμηλότερες τιμές του αργού επιβάρυναν τα έσοδα.

Μια πτώση της παραγωγής σε συνδυασμό με βαθύτερες εκπτώσεις στις εξαγωγές θα μείωνε περαιτέρω τα πετρελαϊκά έσοδα της Μόσχας, εντείνοντας την οικονομική πίεση στο ρωσικό κράτος — κάτι που αποτελεί βασικό στόχο της Δύσης καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στο τέταρτο έτος του.