Πετρέλαιο: Άνοδος άνω του 3% μετά τις αιχμές Βανς κατά του Ιράν

Κομβική ήταν για την πορεία της τιμής του πετρελαίου η δήλωση του αντιπροέδρου της αμερικανικής κυβέρνησης Τζέι Ντι Βανς σχετικά με το ότι το Ιράν δεν ανταποκρίθηκε στις βασικές απαιτήσεις των ΗΠΑ στις πυρηνικές συνομιλίες αυτής της εβδομάδας, σημειώνοντας, δε, πως ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα χρήσης στρατιωτικής ισχύος.

Ο αντίκτυπος των παραπάνω δηλώσεων δεν άργησε να φανεί στο ταμπλό, ενώ λίγο μετά τις 19:00 (ώρα Ελλάδος) το αμερικανικό αργό «παίζει» στα 64,54 δολάρια με άνοδο της τάξης του 3,66% και το Brent κινείται στα 69,76 δολάρια, ενισχυόμενο κατά 3,47%.

Στο ίδιο μήκος κύματος και τα πολύτιμα μέταλλα, με τον χρυσό να σημειώνει κέρδη 2,32% στα 5.019,69 δολάρια και το ασήμι να κάνει «άλμα» 5,83% στα 77,68 δολάρια. Ο χαλκός, δε, ενισχύεται κατά 2,89% στα 5,8038 δολάρια.

Μία ημέρα πρίν…

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ είχαν συνομιλίες με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα στη Γενεύη την Τρίτη (17/2).

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, χαρακτήρισε τις συζητήσεις «εποικοδομητικές», σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, αναφέροντας ότι οι συνομιλίες οδήγησαν σε μια γενική συμφωνία για τις κατευθυντήριες αρχές.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν με πτώση χθες, καθώς οι επενδυτές ερμήνευσαν τα σχόλια του Ιρανού υπουργού ως ένδειξη ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Ωστόσο, η δήλωση Βανς ήρθε να ταράξει ξανά τα νερά.

«Κατά κάποιον τρόπο πήγε καλά, συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των ΗΠΑ στο Fox News χθες το βράδυ. «Αλλά κατά κάποιο άλλο, είναι πολύ σαφές ότι ο πρόεδρος έχει θέσει ορισμένες κόκκινες γραμμές που οι Ιρανοί δεν είναι ακόμη πρόθυμοι να αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν», προσέθεσε.

Ο Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ, αν η διπλωματία δεν καταφέρει να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τόνισε ακόμη ο Βανς, σημειώνοντας: «Διαθέτουμε έναν πολύ ισχυρό στρατό — ο πρόεδρος έχει δείξει προθυμία να τον χρησιμοποιήσει».

Στρατιωτική ένταση και Στενά του Ορμούζ

Πηγές ανέφεραν στο Axios ότι μια αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα μπορούσε να είναι μεγάλης κλίμακας, να διαρκέσει εβδομάδες και να μοιάζει περισσότερο με πλήρη πόλεμο παρά με την επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν πραγματοποίησαν αυτή την εβδομάδα στρατιωτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ, ένα κρίσιμο πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εξαιτίας των ασκήσεων αυτών, διακόπηκε η ναυσιπλοΐα σε τμήμα των στενών χθες.

Να σημειωθεί ότι περίπου το ένα τρίτο των θαλάσσιων εξαγωγών αργού πετρελαίου διέρχεται από αυτή την θαλάσσια οδό. Επομένως, η αγορά πετρελαίου ανησυχεί ότι οι ροές αυτές θα μπορούσαν να διαταραχθούν σε περίπτωση πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Αμερικανική στρατιωτική παρουσία

Ο Τραμπ έχει αναπτύξει το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή, ενώ το USS Gerald Ford κατευθύνεται προς την περιοχή.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την περασμένη Παρασκευή ότι έστειλε και δεύτερο αεροπλανοφόρο σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

«Αν δεν έχουμε συμφωνία, θα το χρειαστούμε», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο.