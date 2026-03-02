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Η πρώτη εικόνα στις διεθνείς αγορές μετά την επίθεση στο Ιράν
Εμπορεύματα
08:31 - 02 Μαρ 2026

Η πρώτη εικόνα στις διεθνείς αγορές μετά την επίθεση στο Ιράν

Γιώργος Αλεξάκης
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Άνοδο καταγράφει στο ξεκίνημα της εβδομάδας η τιμή του αργού πετρελαίου, καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σημείωσαν άνοδο έως και 12% στο άνοιγμα τη Δευτέρα, προτού υποχωρήσουν και πάλι, διαπραγματευόμενα πάνω από 8% υψηλότερα, στα 78 δολάρια το βαρέλι. Το ράλι που ακολούθησε τα πρωτοφανή συντονισμένα χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν ώθησε τις τιμές στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων οκτώ μηνών. 

Στο φόντο αυτό, οι αγορές παρακολουθούν στενά τον κίνδυνο διαταραχών στο Στενό του Ορμούζ, ένα ζωτικό σημείο από όπου περνά περίπου το ένα πέμπτο των ποσοτήτων πετρελαίου, που διακινείται διεθνώς, αλλά και σημαντικοί όγκοι φυσικού αερίου. Η Τεχεράνη επιμένει ότι το στενό παραμένει ανοιχτό, ωστόσο οι ναυτιλιακές εταιρείες άρχισαν γρήγορα να ανακατευθύνουν τα πλοία μακριά από τα Στενά.

Σημειώνεται ότι, έχουν καταγραφεί επιθέσεις σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία σε γειτονικά κράτη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας, του Ιράκ και της Συρίας. Εν τω μεταξύ, ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε την Κυριακή να αυξήσει την παραγωγή κατά 206.000 βαρέλια την ημέρα τον Απρίλιο, αντιπροσωπεύοντας λιγότερο από το 0,2% της παγκόσμιας ζήτησης.

Το φυσικό αέριο

Την ίδια ώρα, με βάση αναλυτές, τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου αναμένεται να σημειώσουν άνοδο τη Δευτέρα, καθώς η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή απειλεί τις παγκόσμιες προμήθειες LNG. Όπως αναφέρει το tradingeconomics.com, οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν έχουν αυξήσει την περιφερειακή αστάθεια, με την Τεχεράνη να μπλοκάρει την κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ, ένα βασικό σημείο διέλευσης για σχεδόν το 20% του παγκόσμιου εμπορίου LNG, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών από το Κατάρ. Ενώ οι όγκοι του Κατάρ αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% των εισαγωγών LNG της Ευρώπης, οποιαδήποτε διαταραχή πιθανότατα θα έπληττε περισσότερο τους Ασιάτες αγοραστές, εντείνοντας τον ανταγωνισμό για εναλλακτικά φορτία και δημιουργώντας πίεση στην παγκόσμια αγορά, με αλυσιδωτές επιπτώσεις για την Ευρώπη.

Ο κίνδυνος ενισχύεται από τα χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην ΕΕ, που τώρα είναι κάτω από 31% έναντι 40% πριν από ένα χρόνο. Η αποθήκευση στη Γερμανία ανέρχεται στο 20,5% και στη Γαλλία στο 21%, αφήνοντας την περιοχή πιο εκτεθειμένη σε κρίσεις εφοδιασμού.

Ο χρυσός

Παράλληλα, η τιμή του χρυσού σημείωσε άνοδο άνω του 1%, ξεπερνώντας τα 5.360 δολάρια ανά ουγγιά τη Δευτέρα, φτάνοντας σε υψηλό μηνός, καθώς η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια εντάθηκε μετά τις κοινές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν το Σαββατοκύριακο.

Ο χρυσός κατέγραψε την έβδομη συνεχόμενη μηνιαία άνοδό του τον Φεβρουάριο, το μεγαλύτερο σερί από το 1973, λόγω των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και της αναμόρφωσης των διεθνών σχέσεων από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ. Το ράλι υποστηρίχθηκε επίσης από τις ισχυρές αγορές από τις κεντρικές τράπεζες και μια ευρύτερη στροφή των επενδυτών προς τα κρατικά ομόλογα και τα νομίσματα.

Ασιατικά χρηματιστήρια

Στο μεταξύ πτωτικά κινούνται τα ασιατικά χρηματιστήρια. Χαρακτηριστικά, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 2% σε περίπου 57.500 μονάδες τη Δευτέρα, ανακτώντας τα κέρδη της περασμένης εβδομάδας, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή τροφοδότησε το κλίμα αποφυγής κινδύνου στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Οι ιαπωνικές μετοχές επηρεάστηκαν, επίσης, κι από τις απώλειες στη Wall Street από την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές εξέτασαν κατά πόσον η ταχεία υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να εκτοπίσει τους παραδοσιακούς παρόχους λογισμικού. Ωστόσο, πολλές μετοχές είχαν καταγράψει κορυφαίες επιδόσεις, τον Φεβρουάριο , με τον Nikkei να σημειώνει άνοδο 10,4% τον περασμένο μήνα, εν μέσω της παγκόσμιας κινητικότητας επενδυτών σε ασιατικές εταιρείες που είναι σε θέση να επωφεληθούν από την επέκταση των υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης. Μεγάλες απώλειες παρατηρήθηκαν από μεγάλα ονόματα του δείκτη όπως η Mitsubishi UFJ (-5,8%), η Advantest (-3,5%), η SoftBank Group (-2,9%) και η Nintendo (-4,4%).

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