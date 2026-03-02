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Διάγγελμα Τραμπ: Συνεχίζουμε με πλήρη ισχύ, θα υπάρξουν κι άλλες απώλειες Αμερικανών στρατιωτών - Το μήνυμα στο λαό του Ιράν (video)
Ειδήσεις
00:33 - 02 Μαρ 2026

Διάγγελμα Τραμπ: Συνεχίζουμε με πλήρη ισχύ, θα υπάρξουν κι άλλες απώλειες Αμερικανών στρατιωτών - Το μήνυμα στο λαό του Ιράν (video)

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Κυριακή ότι πιθανότατα θα υπάρξουν περισσότερες αμερικανικές απώλειες καθώς ο αμερικανικός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά, ανακοίνωσε νωρίτερα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

«Προσευχόμαστε για την πλήρη ανάρρωση των τραυματιών και στέλνουμε την απέραντη αγάπη και την αιώνια ευγνωμοσύνη μας στις οικογένειες των πεσόντων», δήλωσε ο Τραμπ σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα του Truth Social. «Και δυστυχώς, πιθανότατα θα υπάρξουν περισσότερες πριν τελειώσει. Έτσι είναι τα πράγματα... αλλά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε αυτό να μη συμβεί».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν «θα συνεχιστούν με πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι μας». Εκτίμησε δε πως η επιχείρηση θα διαρκέσει συνολικά τέσσερις εβδομάδες.

Αποκάλεσε τον Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε χθες σε επιθέσεις - «άθλιο και κακό άνθρωπο» που είχε στα χέρια του το αίμα Αμερικανών και πολλών άλλων αθώων ανθρώπων.

Την ίδια ώρα, χαρακτήρισε τη στρατιωτική δράση «καθήκον και βάρος ενός ελεύθερου λαού», τονίζοντας ότι οι ενέργειες αυτές είναι «σωστές και αναγκαίες».

«Οι ενέργειες αυτές είναι σωστές και απαραίτητες για να διασφαλίσουμε ότι οι Αμερικανοί δεν θα χρειαστεί ποτέ να αντιμετωπίσουν ένα ριζοσπαστικό, αιμοδιψές τρομοκρατικό καθεστώς εξοπλισμένο με πυρηνικά όπλα», δήλωσε.

Προέτρεψε επίσης το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, τον στρατό και την αστυνομία να «καταθέσουν τα όπλα τους και να λάβουν πλήρη ασυλία ή να αντιμετωπίσουν βέβαιο θάνατο».

Κάλεσε τον ιρανικό λαό να «είναι γενναίος, τολμηρός, ηρωικός και να πάρει πίσω τη χώρα του. Η Αμερική είναι μαζί σας. Σας έδωσα μια υπόσχεση και την τήρησα. Τα υπόλοιπα θα εξαρτηθούν από εσάς, αλλά εμείς θα είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε».

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Παράθυρο διαλόγου

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσε στο The Atlantic πως το Ιράν θέλει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ μία ημέρα μετά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

«Θέλουν να μιλήσουν και έχω συμφωνήσει να μιλήσω, οπότε θα μιλήσω μαζί τους», είπε ο Τραμπ. «Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Έπρεπε να είχαν δώσει αυτό που ήταν πολύ πρακτικό και εύκολο να γίνει νωρίτερα. Περίμεναν πολύ καιρό».

Ο Τραμπ δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις, αλλά είπε ότι ορισμένοι από τους Ιρανούς αξιωματούχους που είχαν προηγουμένως συμμετάσχει σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ είναι τώρα νεκροί.

Η στάση του Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί φέρεται να είπε στον ομόλογό του Ομάν, Σαγίντ Μπαντρ αλ Μπουσαΐντι, σε τηλεφωνική συνομιλία ότι η Τεχεράνη είναι ανοιχτή σε κάθε σοβαρή προσπάθεια για αποκλιμάκωση της έντασης.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΞ του Ομάν έγινε εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στην περιοχή και αντανακλά προσπάθειες διπλωματίας παράλληλα με τις στρατιωτικές εντάσεις.

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Εκτός από τον Χαμενεΐ, δεκάδες κορυφαίοι Ιρανοί στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις.

Το Ιράν εισέρχεται σε μια «μεταβατική περίοδο», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Μέχρι να εκλεγεί νέος ανώτατος ηγέτης, ένα τριμελές συμβούλιο θα κυβερνά τη χώρα. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο οποίος είναι στο συμβούλιο, εμφανίστηκε σε βίντεο στην κρατική τηλεόραση.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί, που ξεκίνησαν από θάλασσα και αέρα, θα συνεχιστούν «αδιάλειπτα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ή για όσο χρειαστεί».

Το Ιράν έπληξε ένα λιμάνι στο Ομάν, το οποίο είχε προσπαθήσει να μεσολαβήσει σε μια συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Οι εχθροπραξίες απειλούν να ανατρέψουν τις αγορές ενέργειας και να διαταράξουν περαιτέρω την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Ένα πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε και άλλα εκτράπηκαν από το Στενό του Ορμούζ.

Οι ιρανικές επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και σε άλλα γειτονικά κράτη συνεχίστηκαν καθώς η Τεχεράνη προσπάθησε να επεκτείνει τη σύγκρουση και να αυξήσει τα διακυβεύματα για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

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Τελευταία τροποποίηση στις 02/03/2026 - 08:16
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