Στα $103,14 «έκλεισε» το Brent – Εκτίναξη 42% από την έναρξη του πολέμου

Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τα πρόσφατα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, εξελίξεις που έχουν οδηγήσει τη Μέση Ανατολή σε πολεμική ένταση, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία των αγορών που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή (13/3).

Η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο αποτελεί βασικό διεθνές σημείο αναφοράς, έχει αυξηθεί πάνω από 42% από τις 27 Φεβρουαρίου, ανεβαίνοντας από τα 72,48 δολάρια στα 103,14 δολάρια το βαρέλι στο κλείσιμο της Παρασκευής. Η εξέλιξη αυτή αντιστοιχεί και σε άνοδο περίπου 11% μέσα σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας.

Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό benchmark West Texas Intermediate (WTI) έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 47% από την έναρξη της σύγκρουσης, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 98,71 δολάρια το βαρέλι.