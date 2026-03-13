Στα $103,14 «έκλεισε» το Brent – Εκτίναξη 42% από την έναρξη του πολέμου

Η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο αποτελεί βασικό διεθνές σημείο αναφοράς, έχει αυξηθεί πάνω από 42% από τις 27 Φεβρουαρίου, ανεβαίνοντας από τα 72,48 δολάρια στα 103,14 δολάρια το βαρέλι στο κλείσιμο της Παρασκευής. Η εξέλιξη αυτή αντιστοιχεί και σε άνοδο περίπου 11% μέσα σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας.
Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό benchmark West Texas Intermediate (WTI) έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 47% από την έναρξη της σύγκρουσης, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 98,71 δολάρια το βαρέλι.