Διακυμάνσεις σε πετρέλαιο, άλμα σε φυσικό αέριο και χρυσό μετά την παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις και την Τετάρτη 22/4 μετά την απόφαση Τραμπ να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, διατηρώντας παράλληλα τον αποκλεισμό σε ισχύ.

Οι μετοχές κινούνται ανοδικά, το δολάριο υποχωρεί και οι τιμές του πετρελαίου κινούνται με οριακές διακυμάνσεις ανοδικά και πτωτικά μετά την παράταση της εκεχειρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι οι εντάσεις απέχουν πολύ από το να έχουν λυθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του διεθνούς δείκτη αναφοράς Brent και του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) πέρασαν σε θετικό έδαφος το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά από την αρχική πτώση νωρίτερα. Έτσι, τα συμβόλαια Brent για παράδοση Ιουνίου σημειώνουν άνοδο 0,68% στα 99,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια WTI ενισχύθηκαν κατά 0,56% στα 90,17 δολάρια.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ θα παρατείνουν την προσωρινή εκεχειρία με το Ιράν πέρα από την αρχικά προβλεπόμενη προθεσμία, επικαλούμενος μια «σοβαρά διχασμένη» πολιτική κατάσταση στην Τεχεράνη.

Η εκεχειρία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι οι Ιρανοί ηγέτες να παρουσιάσουν μια ενιαία πρόταση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών με την Ουάσιγκτον και το Ισραήλ, ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Η παράταση της εκεχειρίας αναδεικνύει την αβέβαιη πορεία προς την αποκλιμάκωση. Αν και η κίνηση αυτή καθυστερεί τον κίνδυνο άμεσων στρατιωτικών πληγμάτων, ταυτόχρονα υπογραμμίζει τις βαθιές διαφωνίες στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας και την έλλειψη μιας σαφούς διπλωματικής προόδου.

Νωρίτερα την Τρίτη, οι τιμές του πετρελαίου είχαν ενισχυθεί, καθώς έγινε σαφές ότι ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς δεν είχε αναχωρήσει για το Πακιστάν, όπου επρόκειτο να επαναληφθούν ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν.

Ωστόσο, το ιρανικό κρατικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης ενημέρωσαν μέσω μεσολαβητή στο Πακιστάν τους Αμερικανούς ομολόγους τους πως δεν θα συμμετάσχουν σε νέες συνομιλίες.

«Το Ιράν τελικά ανακοίνωσε σήμερα ότι υπό αυτές τις συνθήκες η συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις είναι χάσιμο χρόνου, καθώς οι ΗΠΑ εμποδίζουν την επίτευξη οποιασδήποτε κατάλληλης συμφωνίας», ανέφερε το Tasnim.

Ο Ρας Μολντ, διευθυντής επενδύσεων της AJ Bell, δήλωσε σε σημείωμά του την Τετάρτη ότι τα αντικρουόμενα μηνύματα από τον Τραμπ, καθώς και η επιμονή του για συνέχιση του αποκλεισμού, αφήνουν τους επενδυτές σε κατάσταση αβεβαιότητας.

«Οι ενδείξεις από την ιρανική πλευρά ότι δεν θα συμμετάσχουν στις σημερινές συνομιλίες στο Πακιστάν και μια επίθεση σε εμπορικό πλοίο ανοικτά του Ομάν προσθέτουν ακόμη περισσότερη αβεβαιότητα», σημείωσε. «Αφού οι τιμές πέρασαν το όριο συναγερμού των 100 δολαρίων ανά βαρέλι, πλέον έχουν υποχωρήσει κάτω από αυτό, αλλά εξακολουθούν να αποτυπώνουν μια εικόνα έντασης στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές».

Παράλληλα, ο υποψήφιος για την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), Κέβιν Γουόρς, δήλωσε την Τρίτη ότι δεν έχει δώσει καμία υπόσχεση στον Ντόναλντ Τραμπ για μείωση επιτοκίων, επιχειρώντας να καθησυχάσει τους γερουσιαστές ενόψει της διαδικασίας έγκρισής του, τονίζοντας ότι θα ενεργεί ανεξάρτητα από τον Λευκό Οίκο.

Ενισχύεται φυσικό αέριο και χρυσός λόγω της εύθραυστης εκεχειρίας

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου σημειώνουν σημαντική άνοδο την Τετάρτη κατά 1715% και κυμαίνονται στα 42,650 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Και οι τιμές του χρυσού καταγράφουν την Τετάρτη, καθώς η πτώση των τιμών του πετρελαίου, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να παρατείνουν την εκεχειρία με το Ιράν, μείωσε τους φόβους για απότομη αύξηση του πληθωρισμού και για διατήρηση υψηλών επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η τιμή του χρυσού spot ενισχύθηκε κατά 0,8% στα 4.748,58 δολάρια ανά ουγγιά, αφού την Τρίτη είχε υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 13 Απριλίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Ιουνίου σημείωσαν άνοδο 1,1% στα 4.769,50 δολάρια. Σε ανοδική πορεία και τα υπόλοιπα μέταλλα, με το ασήμι να σημειώνει άνοδο 2,12% στα 78,105 δολάρια η ουγγιά και τον χαλκό με άνοδο 0,82% κυμαίνεται στα 6,06 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,05% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,175 δολάρια προς ευρώ, ενώ αποδυναμωμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,13% με την ισοτιμία στα 1,3519 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα σημειώνει μικρή άνοδο της τάξης του 0,07% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8692 λίρα ανά ευρώ.