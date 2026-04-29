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Traders στοιχηματίζουν ότι ο χρυσός θα πέσει – Το σκεπτικό
Εμπορεύματα
15:47 - 29 Απρ 2026

Traders στοιχηματίζουν ότι ο χρυσός θα πέσει – Το σκεπτικό

Reporter.gr Newsroom
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Ένας επενδυτής κάνει ένα «τολμηρό στοίχημα» ότι η τιμή του χρυσού μπορεί να πέσει αισθητά τους επόμενους μήνες — και μάλιστα έχει ήδη βγάλει χρήματα από αυτή την κίνηση.

Η συναλλαγή έγινε στο χρηματιστηριακό προϊόν SPDR Gold Shares (GLD), που ακολουθεί την τιμή του χρυσού, σύμφωνα με το CNBC.

Με απλά λόγια, τι έκανε

Ο trader:

  • Πήρε περίπου 1 εκατ. δολάρια «στο χέρι» από την αρχή
  • Ποντάρει ότι ο χρυσός δεν θα ανέβει πολύ
  • Και ταυτόχρονα ότι υπάρχει πιθανότητα να πέσει αρκετά

Πώς βγάζει χρήματα

  • Αν η τιμή του χρυσού μείνει κάτω από ένα επίπεδο (450 δολάρια), κρατάει το αρχικό κέρδος
  • Αν πέσει σημαντικά (γύρω στο -15%), τότε μπορεί να κερδίσει πολύ περισσότερα

Γιατί έχει ενδιαφέρον

Τα τελευταία χρόνια ο χρυσός ανέβαινε πολύ δυνατά. Άρα αυτό το στοίχημα είναι «κόντρα στο ρεύμα» — λέει ουσιαστικά ότι η άνοδος ίσως τελειώνει.

Τι επηρεάζει τον χρυσό

Ένας βασικός παράγοντας είναι τα επιτόκια της Federal Reserve (η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ):

  • Όταν τα επιτόκια ανεβαίνουν → ο χρυσός συνήθως πιέζεται
  • Όταν πέφτουν → ο χρυσός ανεβαίνει

Τι σημαίνει για όλους τους υπόλοιπους

Δεν σημαίνει ότι «σίγουρα θα πέσει» ο χρυσός. Δείχνει όμως ότι μεγάλοι παίκτες της αγοράς αρχίζουν να αμφιβάλλουν για το αν η άνοδος μπορεί να συνεχιστεί.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/04/2026 - 15:57
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