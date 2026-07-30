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Μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $87 το Brent
Εμπορεύματα
13:36 - 30 Ιουλ 2026

Μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $87 το Brent

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν ελαφρώς την Πέμπτη (30/7), με τις νέες επιθέσεις όμως μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να διαταρράσσουν τις ροές πετρελαίου μέσω κρίσιμων θαλάσσιων διαδρομών μεταφοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν αυτή την ώρα κατά 0,30% στα 87,88 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια ώρα, αντίστοιχα μικρή μείωση παρατηρείται και στα συμβόλαια του αμερικανικού αργού (WTI) κατά 0,33% στα 84,18 δολάρια ανά βαρέλι.

Να σημειωθεί ωστόσο ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν αυξημένες, μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού ότι έπληξε δεκάδες στόχους των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, μεταξύ των οποίων στρατιωτικά κέντρα διοίκησης και εγκαταστάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), σε μια επιχείρηση διάρκειας δύο ωρών, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από την Τεχεράνη κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

«Όσο η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει ένα στοίχημα, το ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Η ελπίδα για διπλωματική λύση είναι καλοδεχούμενη, όμως η αγορά αποτιμά την πραγματικότητα των συνεχιζόμενων επιθέσεων», δήλωσε ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά παραστρατιωτικών δυνάμεων στο Ιράκ που υποστηρίζονται από το Ιράν, στην πρώτη φορά που το Ριάντ συμμετείχε δημόσια σε αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές, ως αντίποινα για επιθέσεις με drones εναντίον σαουδαραβικών ενεργειακών εγκαταστάσεων που πραγματοποιήθηκαν από το ιρακινό έδαφος.

Παρ' όλα αυτά, οι αναλυτές ανέφεραν ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται πλέον στον όγκο του πετρελαίου που συνεχίζει να διέρχεται από τα κρίσιμα σημεία μεταφοράς, καθώς και στο ενδεχόμενο μιας διπλωματικής εξέλιξης.

Από τη δική του πλευρά, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ διέσχισε τη διαδρομή στα Στενά του Ορμούζ που έχει καθοριστεί από το Ιράν, με την άδεια της Τεχεράνης.

Το δεξαμενόπλοιο Al Areesh, το οποίο είχε φορτώσει φορτίο στον τερματικό σταθμό Ras Laffan του Κατάρ περίπου μεταξύ 4 και 6 Ιουλίου, πέρασε εκτός των Στενών κατά τη διάρκεια της νύχτας της 29ης Ιουλίου, σύμφωνα με στοιχεία των εταιρειών Kpler και LSEG.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η σύγκρουση έχει επίσης προκαλέσει αναστάτωση στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, δημιουργώντας ένα δεύτερο σημείο πίεσης για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου, παράλληλα με τα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, οι Χούθι εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τη νότια Ερυθρά Θάλασσα, μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με περιφερειακές πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο Reuters.

«Για να ξεπεράσει το Brent με πειστικό τρόπο τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα και να διατηρήσει την ανοδική του πορεία, θα χρειαστούμε σαφέστερες ενδείξεις για παρατεταμένη φυσική διαταραχή στην προσφορά, είτε μέσω μιας σταθερής μείωσης των ροών από τα Στενά του Ορμούζ είτε μέσω επιβεβαιωμένων ζημιών σε βασικές ενεργειακές υποδομές», πρόσθεσε ο Γουότερερ.

Σε ένα ακόμη πλήγμα για την προσφορά πετρελαίου, η Κοινοπραξία Αγωγού Κασπίας, -σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax-, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ανέστειλε τις φορτώσεις πετρελαίου μετά από επίθεση με drone σε δεξαμενόπλοιο.

Πτώση στο φυσικό αέριο - Άνοδος στα μέταλλα

Παράλληλα, καθοδική πορεία έχει και το φυσικό αέριο, με τα ολλανδικά futures να υποχωρούν το μεσημέρι της Πέμπτης κατά 3,24% στα 58,46 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Στα μέταλλα, ο χρυσός κερδίζει 0,94% στα 4,074.20 δολάρια η ουγγιά, ενώ μικρή άνοδο καταγράφει και το ασήμι κατά 0,37% στα 58,30 δολάρια η ουγγιά. Στην ίδια κατεύθυνση, ο χαλκός σημειώνει κέρδη 2,06% στα 6,4418 δολάρια η ουγγιά.

Στα νομίσματα, το δολάριο παραμένει αμετάβλητο έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1.1470 δολάρια προς ευρώ, ενώ χάνει 0,27% έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία στη 1,3381 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,08% και έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8572 λίρα προς ευρώ.

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