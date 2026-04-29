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Μπακογιάννη: Αλλαγή εκλογικού συστήματος για πολιτική αναβάθμιση - Μονοεδρικές και λίστα στο τραπέζι
Πολιτική
15:48 - 29 Απρ 2026

Μπακογιάννη: Αλλαγή εκλογικού συστήματος για πολιτική αναβάθμιση - Μονοεδρικές και λίστα στο τραπέζι

Reporter.gr Newsroom
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Η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη επαναξιολόγησης του ρόλου του βουλευτή και ευρύτερα του εκλογικού συστήματος, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται πολιτικός ανασχεδιασμός που θα αναβαθμίσει την ποιότητα της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «είναι πραγματικά μια εποχή στην οποία ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να συζητηθεί», προσθέτοντας πως το πολιτικό σύστημα οφείλει να εξετάσει αλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό επανέφερε την πρότασή της για υιοθέτηση μικτού εκλογικού συστήματος με μονοεδρικές περιφέρειες και λίστα, εκτιμώντας ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση θα μπορούσε να φέρει στην πολιτική πρόσωπα «ενός άλλου επιπέδου».

«Δικαιούμαι λοιπόν να πω ότι κατά τη γνώμη μου ένα σύστημα το οποίο θα είχε μονοεδρικές και λίστα στην περιφέρεια θα έφερνε κόσμο στην πολιτική ενός άλλου επιπέδου. Και το ισχυρίζομαι, πιστεύω με τα λόγου γνώσεως», ανέφερε η ίδια, υπενθυμίζοντας ότι η συγκεκριμένη συζήτηση έχει τεθεί και από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Για την Λάουρα Κοβέσι και τους ελεγχόμενους βουλευτές

Η κ. Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στον προσυνεδριακό διάλογο της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι το κόμμα οδεύει προς συνέδριο μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων πιέσεων για την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Όπως υποστήριξε, οι βουλευτές έχουν δεχθεί «πολύ μεγάλη επίθεση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», σχολιάζοντας παράλληλα τις τοποθετήσεις της Λάουρα Κοβέσι.

Αναφερόμενη στις δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, σημείωσε χαρακτηριστικά: «η κυρία Κοβέσι μάς είπε τη δακρύβρεχτη ιστορία της αγρότισσας η οποία επικοινώνησε μαζί της», θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο έχουν διασταυρωθεί οι σχετικές καταγγελίες. Παράλληλα διερωτήθηκε: «ποια είναι η διαφορά από αυτό που κάνουμε εμείς;», εκφράζοντας προβληματισμό για τη λειτουργία του πολιτικού ελέγχου και των θεσμών.

Η ίδια αντέδρασε και στην κριτική που δέχονται βουλευτικές παρεμβάσεις, τονίζοντας: «είναι δυνατόν σε μια ευρωπαϊκή χώρα ένα άρθρο 5 βουλευτών να θεωρείται ανταρσία;», κάνοντας λόγο για στρέβλωση της πολιτικής κανονικότητας και για υπερβολικές αντιδράσεις.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των υποκλοπών και τη συνολική λειτουργία των θεσμών, η κ. Μπακογιάννη προειδοποίησε για τον κίνδυνο απαξίωσης της Δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχει στον λαό μία αίσθηση ότι η δικαιοσύνη είναι δικαιοσύνη αλα καρτ», κάτι που χαρακτήρισε «τεράστιο λάθος». Όπως είπε, η κριτική είναι θεμιτή, όμως δεν πρέπει να πλήττεται ο ίδιος ο θεσμός, επισημαίνοντας ότι «δεν μπορεί να πυροβολείται ο κοινοβουλευτισμός, εξίσου δεν μπορεί να πυροβολείται και η δικαιοσύνη».

Τέλος, αναφερόμενη στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, εξέφρασε την επιθυμία να δώσει το «παρών» στο προσεχές συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

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