Σε υψηλό 4ετίας το Brent εν μέσω φόβων για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Σε υψηλό τετραετίας κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου το πρωί της Πέμπτης (30/4), καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε ένα ήδη τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον που πιέζει την παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) επρόκειτο να παρουσιάσει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχέδια για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση κατά της Τεχεράνης, εξέλιξη που αναζωπύρωσε τους φόβους για επανέναρξη εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Οι αγορές αντέδρασαν άμεσα: τα συμβόλαια Ιουνίου για το Brent σημείωσαν στιγμιαία άνοδο έως και 6,8%, φτάνοντας τα 126,10 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2022. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό WTI ενισχύθηκε κατά 3,1%, στα 110,24 δολάρια, για να υποχωρήσουν στη συνέχεια.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η άνοδος των τιμών τροφοδοτείται από τον αυξανόμενο περιορισμό της προσφοράς, καθώς η αμερικανική ναυτική παρουσία έχει ουσιαστικά επιβάλει αποκλεισμό στις ιρανικές εξαγωγές. Παράλληλα, ο Τραμπ φέρεται να απέρριψε πρόταση της Τεχεράνης για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, διαμηνύοντας ότι ο αποκλεισμός θα παραμείνει έως ότου επιτευχθεί μια ευρύτερη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα «σημεία συμφόρησης» της παγκόσμιας ενεργειακής εφοδιαστικής αλυσίδας, βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman Sachs, οι ροές πετρελαίου μέσω της περιοχής έχουν μειωθεί στο μόλις 4% των φυσιολογικών επιπέδων, εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω διαταραχές στην προσφορά.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι περιορισμένες ιρανικές εξαγωγές και η χαμηλή διαθέσιμη αποθηκευτική ικανότητα ενδέχεται να επιδεινώσουν την κατάσταση εάν ο αποκλεισμός συνεχιστεί. Την ίδια στιγμή, η αύξηση της παραγωγής από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά την αποχώρησή τους από τον OPEC, εκτιμάται ότι θα αποδώσει σε βάθος χρόνου και όχι άμεσα, αφήνοντας την αγορά εκτεθειμένη σε βραχυπρόθεσμες πιέσεις.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος με ανάρτησή του προειδοποίησε το Ιράν να «συνετιστεί άμεσα», εντείνοντας τη ρητορική έντασης.

Παράλληλα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αγορά πετρελαίου επηρεάζεται όχι μόνο από πραγματικές διαταραχές στην προσφορά, αλλά και από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και την ψυχολογία των επενδυτών. Οι traders παρακολουθούν στενά τις κινήσεις των δεξαμενόπλοιων και τα πολιτικά σήματα, καθώς η κρίση ΗΠΑ–Ιράν παραμένει σε εξέλιξη.

Αν και τα στρατηγικά αποθέματα και τα φορτία που βρίσκονται ήδη σε μεταφορά έχουν συμβάλει στην προσωρινή σταθεροποίηση της αγοράς, οι πιέσεις στα διυλισμένα προϊόντα είναι εντονότερες, με τις τιμές του ντίζελ να καταγράφουν σημαντική άνοδο και τις εφοδιαστικές αλυσίδες να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

Την ίδια ώρα, η Goldman Sachs προειδοποιεί για ενδεχόμενη επιβράδυνση της ζήτησης, εκτιμώντας ότι η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου τον Απρίλιο ήταν κατά περίπου 3,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως χαμηλότερη σε σχέση με τον Φεβρουάριο, κυρίως λόγω υποχώρησης στη ζήτηση για καύσιμα αεροπορίας και πετροχημικά προϊόντα.

Κοιτάζοντας μπροστά, αναλυτές της αγοράς δεν αποκλείουν περαιτέρω άνοδο των τιμών, με το πετρέλαιο να μπορεί να κινηθεί ακόμη και προς τα 140–150 δολάρια το βαρέλι εάν οι διαταραχές στην προσφορά συνεχιστούν. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι τόσο υψηλά επίπεδα τιμών θα μπορούσαν τελικά να περιορίσουν τη ζήτηση, λειτουργώντας ως μηχανισμός εξισορρόπησης της αγοράς.