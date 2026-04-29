Τραμπ: «Εξαιρετική» η αποχώρηση των Αραβικών Εμιράτων από τον OPEC

«Νομίζω ότι είναι εξαιρετικό», είπε από τον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΑΕ Mohamed bin Zayed Al Nahyan είναι «πολύ έξυπνος» και ίσως θέλει να ακολουθήσει ανεξάρτητη πορεία. «Μακροπρόθεσμα, αυτό θα βοηθήσει να πέσουν οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου», σημείωσε, σύμφωνα με το CNBC, τονίζοντας ότι υπάρχουν «προβλήματα» εντός του OPEC.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτιναχθεί μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ–Ισραήλ και Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν αιφνιδιαστικά ότι θα αποχωρήσουν από τον οργανισμό την 1η Μαΐου, σε μια κίνηση που θεωρείται πλήγμα για το καρτέλ, το οποίο εδώ και δεκαετίες συντονίζει την παραγωγή και τις τιμές πετρελαίου.

Η χώρα ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός του OPEC, πίσω από τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ. Το Άμπου Ντάμπι ανέφερε ότι, μετά από επανεξέταση της παραγωγικής του πολιτικής, έκρινε πως η αποχώρηση εξυπηρετεί τα εθνικά του συμφέροντα, διατηρώντας ωστόσο θετική στάση απέναντι στη μακροχρόνια συνεργασία με τον οργανισμό.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων, καθώς το Ιράν — επίσης μέλος του OPEC — έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις με πυραύλους και drones στην περιοχή. Παράλληλα, το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη έχει περιορίσει σημαντικά τις εξαγωγές πετρελαίου των ΗΑΕ.

Η αμερικανική πλευρά απάντησε επιβάλλοντας ναυτικό αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια, οδηγώντας σε αδιέξοδο τις διαπραγματεύσεις. Το Ιράν πρότεινε αμοιβαίο άνοιγμα των Στενών, όμως ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση, δηλώνοντας ότι η πίεση θα ενταθεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα.

«Δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τον αποκλεισμό «ιδιοφυή» και «απόλυτα αποτελεσματικό». Άφησε πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής δράσης, εφόσον δεν υπάρξει πρόοδος.