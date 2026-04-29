Wall Street: Ήπιες μεταβολές στον απόηχο των αποφάσεων της Fed – Ράλι στο πετρέλαιο

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχώρησε κατά 0,57% στις 48.861,68 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε αποδυναμώθηκε ελαφρώς κατά 0,03% στις 7.136,52 μονάδες και ο Nasdaq έκλεισε με ήπια άνοδο 0,04% στις 24.673,24 μονάδες.
Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν για ακόμη μία ημέρα, μετά από δημοσίευμα της The Wall Street Journal που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους και αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει εντολή να προετοιμαστεί παρατεταμένος αποκλεισμός του Ιράν. Η άνοδος ενισχύθηκε περαιτέρω όταν το Axios μετέδωσε ότι ο Τραμπ απέρριψε πρόταση της Τεχεράνης για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate ενισχύθηκαν κατά 7%, ξεπερνώντας τα 106 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent crude σημείωσε άνοδο 6%, πάνω από τα 118 δολάρια.
Οι αυξημένες τιμές πετρελαίου «θα ενισχύσουν τον συνολικό πληθωρισμό» βραχυπρόθεσμα, δήλωσε Τζερόμ Πάουελ μετά τη συνεδρίαση της Fed. Η αρμόδια επιτροπή ψήφισε με 8-4 να διατηρήσει τα επιτόκια στο εύρος 3,5%–3,75%, καταγράφοντας τον μεγαλύτερο αριθμό διαφωνιών από το 1992.
Η συνεδρίαση αυτή πιθανότατα θα είναι η τελευταία του Πάουελ ως προέδρου πριν λήξει η θητεία του τον Μάιο. Ωστόσο, δήλωσε ότι θα παραμείνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed. Ο Κέβιν Γουόρς που έχει προταθεί από τον Τραμπ, φαίνεται να είναι ο επικρατέστερος διάδοχος.