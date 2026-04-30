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Axios: Ο Τραμπ ενημερώνεται ξανά για στρατιωτικές επιλογές έναντι του Ιράν
Ειδήσεις
09:09 - 30 Απρ 2026

Axios: Ο Τραμπ ενημερώνεται ξανά για στρατιωτικές επιλογές έναντι του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ενημέρωση από τον διοικητή της CENTCOM, Μπραντ Κούπερ, αναμένεται να λάβει σήμερα, Πέμπτη (30/4), ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με αντικείμενο νέα επιχειρησιακά σχέδια για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Η επικείμενη συνάντηση ενισχύει τις ενδείξεις ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, είτε ως μέσο πίεσης για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων είτε για ένα αποφασιστικό πλήγμα πριν από ενδεχόμενο τερματισμό της σύγκρουσης.

Μεταξύ των σεναρίων που έχουν καταρτιστεί από την CENTCOM περιλαμβάνεται μια «σύντομη αλλά ισχυρή» εκστρατεία επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν, με στόχο να αρθεί το διπλωματικό αδιέξοδο, όπως αναφέρουν τρεις πηγές με γνώση των σχεδίων.

Παράλληλα, εξετάζεται σχέδιο κατάληψης τμήματος των Στενών του Ορμούζ, ώστε να διασφαλιστεί η επαναλειτουργία της εμπορικής ναυσιπλοΐας, ακόμη και με τη συμμετοχή χερσαίων δυνάμεων. Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης το ενδεχόμενο επιχείρησης ειδικών δυνάμεων για τον έλεγχο των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό «πιο αποτελεσματικό από τους βομβαρδισμούς», με πηγές να επισημαίνουν ότι τον αντιμετωπίζει ως βασικό μοχλό πίεσης, χωρίς να αποκλείει στρατιωτική κλιμάκωση εφόσον η Τεχεράνη δεν υποχωρήσει.

Την ίδια ώρα, οι αμερικανικοί στρατιωτικοί σχεδιασμοί λαμβάνουν υπόψη το ενδεχόμενο αντιποίνων από το Ιράν, με πιθανές επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ως απάντηση στον συνεχιζόμενο αποκλεισμό.

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