Τραμπ: Επιμένει στη διατήρηση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει άμεσα μια συμφωνία, προκειμένου να αρθούν οι περιορισμοί, ενώ προειδοποίησε για πιθανές σοβαρές συνέπειες στον ενεργειακό τομέα της χώρας, εφόσον συνεχιστεί η αδυναμία εξαγωγής πετρελαίου.

Σύμφωνα με το ίδιο δίκτυο, οι δηλώσεις αυτές ερμηνεύονται ως απόρριψη πρότασης της ιρανικής πλευράς, η οποία προέβλεπε αρχικά άρση του αποκλεισμού και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα να ακολουθούν σε δεύτερο χρόνο.

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