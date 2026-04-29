Τραμπ: Επιμένει στη διατήρηση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ισραηλινό δίκτυο Channel 12 ότι η Ουάσιγκτον δεν σκοπεύει να άρει τον ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν πριν επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Όπως ανέφερε, θεωρεί το μέτρο αυτό πιο αποτελεσματικό από μια στρατιωτική επέμβαση, σημειώνοντας ότι ασκεί ισχυρή πίεση στην ιρανική οικονομία.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει άμεσα μια συμφωνία, προκειμένου να αρθούν οι περιορισμοί, ενώ προειδοποίησε για πιθανές σοβαρές συνέπειες στον ενεργειακό τομέα της χώρας, εφόσον συνεχιστεί η αδυναμία εξαγωγής πετρελαίου.
Σύμφωνα με το ίδιο δίκτυο, οι δηλώσεις αυτές ερμηνεύονται ως απόρριψη πρότασης της ιρανικής πλευράς, η οποία προέβλεπε αρχικά άρση του αποκλεισμού και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα να ακολουθούν σε δεύτερο χρόνο.
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