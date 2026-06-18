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Πετρέλαιο: Οι τιμές πλησιάζουν πλέον στα προπολεμικά επίπεδα
Εμπορεύματα
13:24 - 18 Ιουν 2026

Πετρέλαιο: Οι τιμές πλησιάζουν πλέον στα προπολεμικά επίπεδα

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία την Πέμπτη (18/6), καθώς η προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και τη χαλάρωση των κυρώσεων προς την Τεχεράνη ενισχύει τις προσδοκίες για αυξημένη παγκόσμια προσφορά.      

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent σημειώνουν πτώση 2,11% στα 77,87 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) καταγράφει μείωση 2,77%, στα 74,63 δολάρια το βαρέλι.

Να σημειωθεί ότι το Brent έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 2 Μαρτίου, η οποία ήταν η πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά τις αρχικές αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, ενώ αντίστοιχα το WTI υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 4 Μαρτίου.

«Η ρευστοποίηση συνεχίστηκε καθώς οι ενεργειακές αγορές εξακολουθούν να τιμολογούν επιθετικά την ταχύτερη από το αναμενόμενο επιστροφή ιρανικών ποσοτήτων πετρελαίου μετά το πρόσφατο μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ–Ιράν», ανέφερε σε σημείωμά του ο αναλυτής αγορών της IG, Τόνι Σάικμορ.

Υπενθυμίζεται ότι το 14 σημείων μνημόνιο κατανόησης ξεκινά μια περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών, κατά την οποία το Ιράν θα επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ. Η συμφωνία προβλέπει ότι η κυκλοφορία στο στενό θα επανέλθει στο πλήρες επίπεδό της εντός 30 ημερών.

Η προκαταρκτική συμφωνία μεταθέτει πολλά από τα πιο δύσκολα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενώ απαιτεί επίσης από τις ΗΠΑ και τους εταίρους τους να καταρτίσουν ένα σχέδιο 300 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης της χώρας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η ροή πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ θα ανακάμψει σταδιακά, ενώ ειδικοί του κλάδου προειδοποιούν ότι οι τιμές ενδέχεται να μην υποχωρήσουν απότομα, καθώς η ζήτηση επανέρχεται και τα αποθέματα αναπληρώνονται.

Η επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs προβλέπει ότι οι εξαγωγές από τον Κόλπο θα επανέλθουν στα προπολεμικά επίπεδα έως τα τέλη Ιουλίου, με την παραγωγή πετρελαίου να ανακάμπτει έως τον Οκτώβριο.

Η τράπεζα εκτιμά ότι η εξομάλυνση των εξαγωγών στα προπολεμικά επίπεδα μπορεί να επιτευχθεί με αύξηση 13 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως στις ροές μέσω του Ορμούζ, από τα σημερινά επίπεδα, φτάνοντας περίπου στο 70% των προπολεμικών επιπέδων.

«Αν και φαίνεται πως το χειρότερο έχει περάσει, η κατάσταση απέχει ακόμη πολύ από το να θεωρηθεί φυσιολογική», δήλωσε ο αναλυτής της Kpler, Ματ Στάνλεϊ, προσθέτοντας ότι το ασφάλιστρο κινδύνου πολέμου στις τιμές έχει σε μεγάλο βαθμό ήδη αποτιμηθεί.

Οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να υποχωρήσουν, αλλά όχι απότομα, καθώς οι χώρες αναπληρώνουν αποθέματα και η θαλάσσια κυκλοφορία ομαλοποιείται, δήλωσε επίσης η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, την Πέμπτη.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, τόνισε ότι είναι σημαντικό οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν εντός 60 ημερών, σημειώνοντας ότι προηγουμένως είχε προειδοποιήσει πως η παγκόσμια οικονομία θα εισέλθει σε «κόκκινη ζώνη» εάν το Στενό δεν ανοίξει ξανά έως τα τέλη Ιουνίου.

Επιπλέον, στις πιέσεις που δέχεται η αγορά πετρελαίου προστίθενται οι αυξημένες προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) ενδέχεται να αυξήσει τα επιτόκια αργότερα μέσα στο έτος για να περιορίσει τον πληθωρισμό, εξέλιξη που θα μπορούσε να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη και να μειώσει τη ζήτηση για πετρέλαιο.

Πτώση στο φυσικό αέριο - Διόρθωση στα μέταλλα

Στο ίδιο φόντο, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου σημειώνουν πτώση το μεσημέρι της Πέμπτης, κατά 2,32% στα 40,94 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί 2,26% στα 4,283.10 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, το ασήμι σημειώνει πτώση 3,25% στα 68,47 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός χάνει 1,51% στα 6,3945 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο κερδίζει 0,34% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1462 δολάρια προς ευρώ, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,47% με την ισοτιμία στα 1,3228 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα υποχωρεί 0,12% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8666 λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/06/2026 - 13:34
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