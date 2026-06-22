ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν
Εμπορεύματα
13:21 - 22 Ιουν 2026

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υποχωρούν τη Δευτέρα (22/6), μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, με την Τεχεράνη να ανακοινώνει ότι εξασφάλισε εξαιρέσεις από τις κυρώσεις για τις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, εξέλιξη που μετριάζει τις ανησυχίες για πιθανές ελλείψεις προσφοράς στις παγκόσμιες αγορές.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το αργό πετρέλαιο Brent υποχωρεί αυτή την ώρα 1,50% στα 78,86 δολάρια ανά βαρέλι. Νωρίτερα, κατά την έναρξη των συναλλαγών, οι τιμές είχαν ενισχυθεί έως τα 82,30 δολάρια το βαρέλι, εξαιτίας των απειλών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επανέναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, αλλά και της ανακοίνωσης της Τεχεράνης ότι προχώρησε εκ νέου στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) διαμορφώνονται στα 75,38 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 0,62%.

«Η πρόοδος που καταγράφηκε στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία αποτελεί πιθανότατα τον βασικό παράγοντα που ασκεί πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου σήμερα», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο.

Ειδικότερα, υψηλόβαθμοι Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι ολοκλήρωσαν τη Δευτέρα τον πρώτο γύρο συνομιλιών στην Ελβετία, σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές.

Υπενθυμίζεται ότι οι διαβουλεύσεις είχαν ξεκινήσει την Κυριακή (21/6), βάσει μνημονίου κατανόησης που συμφωνήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και προβλέπει την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας, η οποία ισχύει από τον Απρίλιο, για τουλάχιστον ακόμη 60 ημέρες.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η χώρα του εξασφάλισε εξαιρέσεις που επιτρέπουν τη συνέχιση των εξαγωγών πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της, καθώς και την έναρξη προγράμματος ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν.

Όπως πρόσθεσε ο Σταουνόβο, το Ιράν έχει ήδη επαναλάβει τις εξαγωγές πετρελαίου του, οι οποίες είχαν διακοπεί νωρίτερα μέσα στο μήνα εξαιτίας του ναυτικού αποκλεισμού που είχαν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η επιστροφή αυτών των ποσοτήτων στην αγορά μεταφράζεται σε πρόσθετη προσφορά πετρελαίου», σημείωσε.

Η αποκατάσταση της παραγωγής παραμένει δύσκολη

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Πετρελαίου, περισσότερα από 25 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου έχουν διασχίσει τη γραμμή του εικονικού αποκλεισμού από τη Δευτέρα, όπως δήλωσε στην κρατική τηλεόραση την Κυριακή.

Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ έχουν προσφέρει αυξημένες ποσότητες πετρελαίου στους πελάτες τους κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας.

Το Ιράκ σχεδιάζει να αποκαταστήσει σταδιακά την παραγωγή αργού πετρελαίου, φθάνοντας σε επίπεδα μεταξύ 4,2 και 4,3 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργού Πετρελαίου αρμόδιου για τον τομέα εξόρυξης.

Η ANZ εκτιμά ότι κατά τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες θα μπορούσαν να επανέλθουν στην αγορά από 2 έως 3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Ωστόσο, η πλήρης αποκατάσταση της παραγωγής εξακολουθεί να θεωρείται δύσκολη υπόθεση. Η τράπεζα εκτιμά ότι επιπλέον 2 έως 3,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως θα μπορούσαν να επανέλθουν στο τρίτο τρίμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα επικρατήσει σταθερότητα στην περιοχή. Παράλληλα, μεταξύ 1 και 2 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως ενδέχεται να έχουν χαθεί μόνιμα ή ημιμόνιμα από την παγκόσμια προσφορά.

«Τα πρώτα κέρδη στην προσφορά θα προέλθουν κυρίως από τη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των θαλάσσιων μεταφορών, παρά από την ίδια την παραγωγή», ανέφερε η ANZ.

«Η περαιτέρω αύξηση της προσφοράς θα εξαρτηθεί από την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων εξόρυξης και των διυλιστηρίων. Η πλήρης επαναφορά της παραγωγής στα προηγούμενα επίπεδα δεν θεωρείται πιθανή μέσα στο τρέχον έτος.»

Η κατάσταση στο Λίβανο

Την ίδια ώρα, ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων το Σάββατο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA της χώρας.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Άνοδος στο φυσικό αέριο - Ενίσχυση στα μέταλλα

Στο ίδιο φόντο, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου σημειώνουν άνοδο το μεσημέρι της Δευτέρας, κατά 1,07% στα 42,54 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός ενισχύεται κατά 1,30% στα 4,226.72 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, το ασήμι σημειώνει κέρδη 2,59% στα 66,59 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός κερδίζει 0,70% στα 6,3813 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο κερδίζει 0,08% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1458 δολάρια προς ευρώ, ενώ εμφανίζεται αμετάβλητο έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία στα 1,3237 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα κερδίζει 0,1% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8657 λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/06/2026 - 13:37
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Επιχειρήσεις

Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η Ευρώπη «βράζει»: Θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς και έκτακτα μέτρα σε Γαλλία και Ισπανία
Ειδήσεις

Η Ευρώπη «βράζει»: Θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς και έκτακτα μέτρα σε Γαλλία και Ισπανία

Politico: Σε μειονεκτική θέση η Ευρώπη συγκριτικά με την Κίνα στις προμήθειες φυσικού αερίου
Ειδήσεις

Politico: Σε μειονεκτική θέση η Ευρώπη συγκριτικά με την Κίνα στις προμήθειες φυσικού αερίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Politico: Σε μειονεκτική θέση η Ευρώπη συγκριτικά με την Κίνα στις προμήθειες φυσικού αερίου
Ειδήσεις

Politico: Σε μειονεκτική θέση η Ευρώπη συγκριτικά με την Κίνα στις προμήθειες φυσικού αερίου

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν
Χρηματιστήρια

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία
ΜΕΤΑΛΛΑ

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα
Εμπορεύματα

Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
22/06/2026 - 14:15

ΠΑΣΟΚ: Το ελβετικό «φρένο» στη Mercosur δικαιώνει τη γραμμή των ευρωβουλευτών μας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 14:11

Το Ηνωμένο Βασίλειο οδεύει προς τον 7ο πρωθυπουργό του σε 10 χρόνια

Ειδήσεις
22/06/2026 - 14:03

Δύο χρόνια Στάρμερ: Οι μεταρρυθμίσεις, τα λάθη και το άδοξο τέλος

Ειδήσεις
22/06/2026 - 13:55

AP: Ανησυχία για την εξάπλωση του Έμπολα στο Κονγκό - Πρόκληση η ιχνηλάτηση κρουσμάτων

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 13:50

Συμφωνία της χρονιάς στα IFLR Europe Awards 2026 η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext

Υγεία
22/06/2026 - 13:34

Θετική έκβαση για τον Έλληνα ταξιδιώτη που είχε τεθεί σε καραντίνα λόγω έκθεσης στο χανταϊό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
22/06/2026 - 13:34

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Zeekr 7GT στην Ελλάδα

Νομίσματα
22/06/2026 - 13:33

Στα $64.000 το Bitcoin – Γιατί οι αναλυτές βλέπουν τέλος στη φάση διόρθωσης

Πολιτική
22/06/2026 - 13:32

Η κυβέρνηση καλύπτει πλήρως την Ασημακοπούλου - ΠΑΣΟΚ: Η επιτομή της «επιτελικής αριστείας»

Πολιτική
22/06/2026 - 13:24

Αντεπίθεση Δραγασάκη στον Στουρνάρα για το «παράλληλο νόμισμα»

Εμπορεύματα
22/06/2026 - 13:21

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 13:11

Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ειδήσεις
22/06/2026 - 13:00

Η Ευρώπη «βράζει»: Θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς και έκτακτα μέτρα σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:48

Politico: Σε μειονεκτική θέση η Ευρώπη συγκριτικά με την Κίνα στις προμήθειες φυσικού αερίου

Ανεμοδείκτης
22/06/2026 - 12:39

«Σκάει» βόμβα στο Ασφαλιστικό και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα

ΥΔΡΕΥΣΗ
22/06/2026 - 12:34

Τήνος: Η τετραετής λειψυδρία φέρνει απαγορεύσεις και παρεμβάσεις

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:21

Καύσιμα τέλος στην Κριμαία καθώς τα ουκρανικά drones χτυπούν τις μεταφορές

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:21

Καταδίκη της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου για τη διαρροή email αποδήμων - Οι ποινές

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
22/06/2026 - 12:09

Όλα όσα έγιναν στο 7o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης - #ocin26: Προτεραιότητες και προκλήσεις στις συνταξιοδοτικές παροχές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/06/2026 - 11:59

Οι τρεις άξονες ανάπτυξης της ΔΕΗ έως το 2030: Το νέο στρατηγικό στοίχημα του Ομίλου

Πολιτική
22/06/2026 - 11:50

Θεοδωρικάκος: To PosoKanei αποτελεί ένα αυτονόητο χρήσιμο μέτρο ενημέρωσης των καταναλωτών

Ειδήσεις
22/06/2026 - 11:37

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ - Η διαδικασία και το φαβορί για τη διαδοχή του

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
22/06/2026 - 11:35

ΕΑΕΕ: Πάνω από 13.000 περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης εξακριβώθηκαν τη διετία 2023 - 2024

Το σκίτσο του ΚΥΡ
22/06/2026 - 11:30

Γεμίσαμε μετανάστες

Ναυτιλία
22/06/2026 - 11:28

ΟΛΠ ΑΕ: Απονομή του σήματος διαφορετικότητας από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 11:25

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Η νέα ΚΥΑ για τις μετακινήσεις συντηρεί την ταλαιπωρία και τα εμπόδια στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 11:22

Διάκριση της Piraeus Factoring στα διεθνή FCI Awards 2026

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/06/2026 - 11:16

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νέος Brand Ambassador της Amita!

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 11:06

Σε αρνητικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε Μέση Ανατολή και Βρετανία

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 11:05

Premia: Επένδυση €250 εκατ. στον ξενοδοχειακό όμιλο Akti

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ