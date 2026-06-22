Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υποχωρούν τη Δευτέρα (22/6), μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, με την Τεχεράνη να ανακοινώνει ότι εξασφάλισε εξαιρέσεις από τις κυρώσεις για τις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, εξέλιξη που μετριάζει τις ανησυχίες για πιθανές ελλείψεις προσφοράς στις παγκόσμιες αγορές.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το αργό πετρέλαιο Brent υποχωρεί αυτή την ώρα 1,50% στα 78,86 δολάρια ανά βαρέλι. Νωρίτερα, κατά την έναρξη των συναλλαγών, οι τιμές είχαν ενισχυθεί έως τα 82,30 δολάρια το βαρέλι, εξαιτίας των απειλών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επανέναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, αλλά και της ανακοίνωσης της Τεχεράνης ότι προχώρησε εκ νέου στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) διαμορφώνονται στα 75,38 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 0,62%.

«Η πρόοδος που καταγράφηκε στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία αποτελεί πιθανότατα τον βασικό παράγοντα που ασκεί πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου σήμερα», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο.

Ειδικότερα, υψηλόβαθμοι Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι ολοκλήρωσαν τη Δευτέρα τον πρώτο γύρο συνομιλιών στην Ελβετία, σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές.

Υπενθυμίζεται ότι οι διαβουλεύσεις είχαν ξεκινήσει την Κυριακή (21/6), βάσει μνημονίου κατανόησης που συμφωνήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και προβλέπει την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας, η οποία ισχύει από τον Απρίλιο, για τουλάχιστον ακόμη 60 ημέρες.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η χώρα του εξασφάλισε εξαιρέσεις που επιτρέπουν τη συνέχιση των εξαγωγών πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της, καθώς και την έναρξη προγράμματος ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν.

Όπως πρόσθεσε ο Σταουνόβο, το Ιράν έχει ήδη επαναλάβει τις εξαγωγές πετρελαίου του, οι οποίες είχαν διακοπεί νωρίτερα μέσα στο μήνα εξαιτίας του ναυτικού αποκλεισμού που είχαν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η επιστροφή αυτών των ποσοτήτων στην αγορά μεταφράζεται σε πρόσθετη προσφορά πετρελαίου», σημείωσε.

Η αποκατάσταση της παραγωγής παραμένει δύσκολη

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Πετρελαίου, περισσότερα από 25 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου έχουν διασχίσει τη γραμμή του εικονικού αποκλεισμού από τη Δευτέρα, όπως δήλωσε στην κρατική τηλεόραση την Κυριακή.

Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ έχουν προσφέρει αυξημένες ποσότητες πετρελαίου στους πελάτες τους κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας.

Το Ιράκ σχεδιάζει να αποκαταστήσει σταδιακά την παραγωγή αργού πετρελαίου, φθάνοντας σε επίπεδα μεταξύ 4,2 και 4,3 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργού Πετρελαίου αρμόδιου για τον τομέα εξόρυξης.

Η ANZ εκτιμά ότι κατά τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες θα μπορούσαν να επανέλθουν στην αγορά από 2 έως 3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Ωστόσο, η πλήρης αποκατάσταση της παραγωγής εξακολουθεί να θεωρείται δύσκολη υπόθεση. Η τράπεζα εκτιμά ότι επιπλέον 2 έως 3,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως θα μπορούσαν να επανέλθουν στο τρίτο τρίμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα επικρατήσει σταθερότητα στην περιοχή. Παράλληλα, μεταξύ 1 και 2 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως ενδέχεται να έχουν χαθεί μόνιμα ή ημιμόνιμα από την παγκόσμια προσφορά.

«Τα πρώτα κέρδη στην προσφορά θα προέλθουν κυρίως από τη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των θαλάσσιων μεταφορών, παρά από την ίδια την παραγωγή», ανέφερε η ANZ.

«Η περαιτέρω αύξηση της προσφοράς θα εξαρτηθεί από την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων εξόρυξης και των διυλιστηρίων. Η πλήρης επαναφορά της παραγωγής στα προηγούμενα επίπεδα δεν θεωρείται πιθανή μέσα στο τρέχον έτος.»

Η κατάσταση στο Λίβανο

Την ίδια ώρα, ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων το Σάββατο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA της χώρας.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Άνοδος στο φυσικό αέριο - Ενίσχυση στα μέταλλα

Στο ίδιο φόντο, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου σημειώνουν άνοδο το μεσημέρι της Δευτέρας, κατά 1,07% στα 42,54 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός ενισχύεται κατά 1,30% στα 4,226.72 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, το ασήμι σημειώνει κέρδη 2,59% στα 66,59 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός κερδίζει 0,70% στα 6,3813 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο κερδίζει 0,08% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1458 δολάρια προς ευρώ, ενώ εμφανίζεται αμετάβλητο έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία στα 1,3237 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα κερδίζει 0,1% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8657 λίρα ανά ευρώ.