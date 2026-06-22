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Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Επιχειρήσεις
13:11 - 22 Ιουν 2026

Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές δομημένης χρηματοδότησης επέστρεψαν δυναμικά σε τροχιά αυξημένης δραστηριότητας μετά το συνέδριο της Βαρκελώνης, με τους αναλυτές να διαπιστώνουν παράλληλα ότι Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθούν πλέον διαφορετικές στρατηγικές στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με νέα ανάλυση της Structured Finance, οι πρόσφατες πρωτοβουλίες σε Γαλλία και Βρετανία αναδεικνύουν δύο διαφορετικές φιλοσοφίες για τη διοχέτευση κεφαλαίων στην πραγματική οικονομία.

Στην Ευρώπη, το ενδιαφέρον στρέφεται γύρω από το νέο εργαλείο European Secured Note (ESN), με την κρατική αναπτυξιακή τράπεζα της Γαλλίας Bpifrance να προχωρά στην πρώτη σχετική έκδοση για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το νέο προϊόν βασίζεται σε χαρτοφυλάκιο δανείων προς επιχειρήσεις και διαθέτει υπερκάλυψη 20%, ενώ φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια νέα αγορά χρηματοδότησης για τον συγκεκριμένο κλάδο.

Την ίδια στιγμή, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η British Business Bank πραγματοποίησε την πρώτη της επένδυση σε παραδοσιακή τιτλοποίηση μισθώσεων εξοπλισμού προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της συναλλαγής Velocity 2026-1 PLC. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και στην ενίσχυση της συμμετοχής επενδυτών και εκδοτών στην αγορά χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση δίνει έμφαση στη διατήρηση των δανείων στους ισολογισμούς τραπεζών και κρατικών φορέων, αξιοποιώντας εργαλεία όπως τα καλυμμένα ομόλογα και τα ESN. Αντίθετα, το βρετανικό μοντέλο βασίζεται περισσότερο στις κεφαλαιαγορές και στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδυτών μέσω τιτλοποιήσεων, περιορίζοντας την άμεση κρατική παρέμβαση.

Παράλληλα, η έκθεση αναφέρεται και σε σημαντικές εξελίξεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρώπης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται πρόσφατη απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε., η οποία ενδέχεται να δημιουργήσει νέες φορολογικές υποχρεώσεις ΦΠΑ για ορισμένες δομές τιτλοποιήσεων μέσω SPV, αυξάνοντας το κόστος για συγκεκριμένες συναλλαγές και απαιτώντας επανεξέταση υφιστάμενων δομών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι προτεινόμενες αλλαγές στη γερμανική νομοθεσία για τα καλυμμένα ομόλογα (Pfandbriefe). Μεταξύ άλλων εξετάζεται η αύξηση του επιτρεπόμενου δείκτη δανείου προς αξία ακινήτου (LTV) από 60% σε 80%, καθώς και η μείωση των απαιτήσεων ρευστότητας. Εφόσον εγκριθούν, οι αλλαγές αναμένεται να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα χρηματοδότησης μέσω καλυμμένων ομολόγων και να αυξήσουν τη χρήση τους στη Γερμανία.

Κατά την ανάλυση της Structured Finance, οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε περισσότερες εκδόσεις καλυμμένων ομολόγων και συνθετικών τιτλοποιήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη των παραδοσιακών τιτλοποιήσεων. Το τελικό αποτέλεσμα, πάντως, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις ρυθμιστικές αποφάσεις που εξετάζονται σήμερα τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο Λονδίνο.

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