Γιατί ο χρυσός διαψεύδει τις προσδοκίες – Πού οφείλεται η παρατεταμένη πτώση του

Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν είχε γεννήσει ελπίδες για δυναμικό rebound του χρυσού, ακόμη και προς τα 5.000 δολάρια, ωστόσο το κλίμα άλλαξε και πάλι, αφού το πολύτιμο μέταλλο δέχεται πιέσεις για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Μάλιστα, ο χρυσός οδεύει προς την τέταρτη μηνιαία του πτώση και κινείται περίπου ένα τέταρτο κάτω από τα ιστορικά υψηλά που κατέγραψε τον Ιανουάριο του 2026, την ώρα που ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας τριετίας.

Ένας παλιός «μύθος» για τον χρυσό

Από τη δεκαετία του 1970 – όταν οι τιμές ξέφυγαν από κάθε έλεγχο και οι αρχές άργησαν να αντιδράσουν – κυκλοφορεί η αντίληψη ότι ο χρυσός λειτουργεί ως αυτόματο αντιστάθμισα έναντι του πληθωρισμού.

Πράγματι, τότε, καθώς ο πληθωρισμός «κάλπαζε» και η νομισματική πολιτική δεν μπορούσε να τον φρενάρει, ενώ τα πραγματικά επιτόκια έγιναν αρνητικά, οι επενδυτές, που είχαν μείνει απροστάτευτοι, κατέφευγαν στον χρυσό και το μέταλλο απογειώθηκε.

Ωστόσο, σήμερα, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική.

Ο χρυσός βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα αντίθετο ρεύμα που διαμορφώνεται από τα υψηλότερα επιτόκια, τις αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων και την ενίσχυση του δολαρίου.

Την ίδια στιγμή, η οικονομία – κυρίως στις ΗΠΑ – παραμένει ισχυρή, με την ανεργία να κινείται κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και τις τεχνολογικές εταιρείες να καταγράφουν εντυπωσιακά κέρδη.

Οι βασικοί παράγοντες πίεσης

Σύμφωνα με τους αναλυτές, ο χρυσός πιέζεται από την ενίσχυση του δολαρίου, τις προσδοκίες πως η Fed θα διατηρήσει για μεγαλύτερο διάστημα αυστηρή νομισματική πολιτική και την άνοδο των πραγματικών αποδόσεων και των κερδών στις μετοχές.

Ενδεικτικά, στο α’ τρίμηνο του 2026, τα κέρδη ανά μετοχή των εταιρειών του S&P 500 αυξήθηκαν κατά 25% σε σχέση με έναν χρόνο πριν, και οι αναλυτές περιμένουν ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των κερδών να παραμείνει διψήφιος έως το τελευταίο τρίμηνο του 2027.

Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός τροφοδοτείται από το ενεργειακό σοκ που συνδέεται με τη σύγκρουση με το Ιράν και από τις παρατεταμένες επιπτώσεις των δασμών, ενώ οι κεντρικές τράπεζες απαντούν διατηρώντας τη νομισματική πολιτική αυστηρή.

Κρίσιμη μεταβλητή το δολάριο

Η ενίσχυση του δολαρίου μεταβάλλει το κλίμα στην αγορά, καθώς η άνοδός του ασκεί πίεση στον χρυσό, κάνοντάς τον ακριβότερο για επενδυτές εκτός ΗΠΑ. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index συνέχισε την ανοδική του πορεία, καταγράφοντας περαιτέρω κέρδη μέσα στην εβδομάδα.

Την ίδια στιγμή, η αγορά φαίνεται να επανασυνδέει την πορεία του χρυσού με τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων. Όσο αυξάνεται η ελκυστικότητα των τίτλων που προσφέρουν απόδοση, όπως τα κρατικά ομόλογα, τόσο μειώνεται το ενδιαφέρον για τον χρυσό, ο οποίος δεν αποφέρει τόκο.

Πιέσεις και από τη Fed

Η εικόνα στις αγορές επιβαρύνεται και από τις προσδοκίες ότι η Fed δεν έχει ολοκληρώσει τη σφιχτή νομισματική της στάση. Η πρώτη συνεδρίαση υπό τον νέο πρόεδρό της, Κέβιν Γουόρς, εξέπεμψε πιο αυστηρό τόνο προς τις αγορές, με τα μέλη της να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διατήρησης ή και αύξησης του κόστους δανεισμού.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον των επενδυτών μετατοπίζεται πλέον στον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών στις ΗΠΑ, ο οποίος θα ανακοινωθεί την Πέμπτη και θεωρείται καθοριστικός για την κατεύθυνση της επόμενης κίνησης της Fed.

Το παράδοξο των γεωπολιτικών εξελίξεων

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή διαμόρφωσαν ένα παράδοξο· μια αντιφατική εικόνα για τον χρυσό. Παρότι οι γεωπολιτικές εντάσεις συνήθως ενισχύουν τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, στην πράξη ο πόλεμος λειτούργησε αντίθετα, καθώς ώθησε επενδυτές σε ρευστοποιήσεις προκειμένου να καλύψουν απώλειες σε άλλες τοποθετήσεις.

Έτσι, ακόμη και όταν ανακοινώθηκε η ενδιάμεση συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, αν και η αγορά προσδοκούσε μια πιθανή ανάκαμψη, αυτή δεν ήρθε.

Παράλληλα, οι πρόσφατες αναταράξεις στη Wall Street, με φόντο τις ανησυχίες ότι το ράλι στις τεχνολογικές μετοχές και την τεχνητή νοημοσύνη έχει προχωρήσει υπερβολικά, οδήγησαν εκ νέου σε πιέσεις, καθώς αρκετοί επενδυτές ρευστοποιούν θέσεις σε χρυσό για να καλύψουν ζημιές στο χρηματιστήριο.

Οι «ταύροι» αποσύρονται και οι διεθνείς οίκοι αναθεωρούν τις εκτιμήσεις τους

Πριν από έναν χρόνο, η αγορά έβλεπε σχεδόν καθολικά θετικά τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο ενισχυόταν μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας γύρω από τους δασμούς και με προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων. Σήμερα, ωστόσο, το κλίμα έχει αλλάξει αισθητά, με τους επενδυτές που διατηρούσαν ανοδικές θέσεις να περιορίζονται.

Η Goldman Sachs προχώρησε σε μείωση της πρόβλεψής της για τον Δεκέμβριο του 2026, στα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά από 5.400 προηγουμένως, αποδίδοντας την αναθεώρηση στην πιο «γερακίσια» στροφή που αποδίδεται στον Ουόρς και στην καθυστέρηση των μειώσεων επιτοκίων. Σε ακόμη πιο περιοριστικό σενάριο, όπου οι αυξήσεις επιτοκίων θα υλοποιηθούν πλήρως, η τράπεζα εκτιμά ότι ο χρυσός θα μπορούσε να υποχωρήσει προς τα 4.440 δολάρια.

Από την πλευρά της, η Bank of America εμφανίζεται πλέον πιο επιφυλακτική ως προς το ενδεχόμενο μιας ανόδου προς τα 6.000 δολάρια στο προβλέψιμο μέλλον. Όπως σημειώνει ο αναλυτής εμπορευμάτων Μάικλ Βίντμερ, η αυξημένη πιθανότητα διατήρησης ή και αύξησης των επιτοκίων έως τον Δεκέμβριο του 2026 έχει συνδεθεί στενά με την υποχώρηση των τιμών του χρυσού.

Με άλλα λόγια, η μετάβαση από ένα περιβάλλον «μειώσεων λόγω πληθωρισμού» σε μια πιο σφιχτή νομισματική πολιτική περιορίζει κατά περίπου 50% το ανοδικό περιθώριο του πολύτιμου μετάλλου, υπό σταθερές λοιπές συνθήκες.

Την ίδια στιγμή, η Macquarie αναθεώρησε επίσης πτωτικά τις εκτιμήσεις της για τον χρυσό στο τρίτο και τέταρτο τρίμηνο, τοποθετώντας τις στα 4.450 και 4.300 δολάρια αντίστοιχα, επικαλούμενη τόσο την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή όσο και τη διατήρηση μιας πιο αυστηρής στάσης από τη Fed.