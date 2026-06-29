Πετρέλαιο: Κέρδη μετά την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αλλά οι ανησυχίες παραμένουν

Οι τιμές του πετρελαίου εμφανίζουν αυξητικές τάσεις τη Δευτέρα 29/6, μετά τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την προσωρινή αναστολή των πρόσφατων εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο αυτό, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) ενισχύονται το μεσημέρι της Δευτέρας σχεδόν κατά 1%, φτάνοντας στα 70,57 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ αυτή την ώρα κινείται λίγο κάτω από τα 70 ευρώ. Την Παρασκευή, το WTI είχε υποχωρήσει κάτω από το όριο των 70 δολαρίων για πρώτη φορά από τις 27 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν.

Αντίστοιχα, το διεθνές σημείο αναφοράς Brent σημειώνει άνοδο 0,53%, διαμορφούμενο στα 73,04 δολάρια ανά βαρέλι.

Η άνοδος ακολούθησε τη συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις, μετά τις συγκρούσεις των τελευταίων ημερών που είχαν θέσει σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της κρίσης. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι δύο πλευρές θα αποκλιμακώσουν την ένταση, επιτρέποντας παράλληλα την ελεύθερη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

«Οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο κατανόησης (MOU)», δήλωσε την Κυριακή Αμερικανός αξιωματούχος στο CNBC.

«Προς το παρόν και οι δύο πλευρές θα σταματήσουν τις επιθέσεις και τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα», πρόσθεσε.

Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις

Παρά τη συμφωνία, το Σαββατοκύριακο σημειώθηκε νέα κλιμάκωση. Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων, μετά από αναφορές ότι εμπορικό δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ επλήγη από βλήμα το Σάββατο. Παράλληλα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ανέφεραν εισερχόμενες πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η αναζωπύρωση της έντασης οδήγησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη.

«Αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθήκες πυραύλων και drones, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ του Ιράν, επειδή παραβίασε ξανά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

«Ίσως έρθει η στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να επιδείξουμε αυτοσυγκράτηση και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά αυτό που ξεκινήσαμε με επιτυχία. Αν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον», πρόσθεσε.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν δέκα στρατιωτικούς στόχους του Ιράν εντός και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, ως απάντηση σε επίθεση με drone εναντίον του δεξαμενόπλοιου M/T Kiku, υπό σημαία Παναμά, το οποίο μετέφερε περισσότερα από 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.

«Υπερβολική αισιοδοξία» στις αγορές

Αναλυτές της ING εκτιμούν ότι οι αγορές ενέργειας εμφανίζονται υπερβολικά αισιόδοξες ως προς την ταχύτητα με την οποία θα αποκατασταθούν πλήρως οι ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Σε ανάλυσή τους, οι Warren Patterson και Ewa Manthey επισημαίνουν ότι τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου ανέδειξαν πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

«Παρά τις εξελίξεις αυτές, οι συμμετέχοντες στην αγορά φαίνεται να τις υποβαθμίζουν, εστιάζοντας κυρίως στις θετικές επιπτώσεις που θα είχε μια πλήρης αποκατάσταση των πετρελαϊκών ροών για την παγκόσμια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης», αναφέρουν.

Οι ίδιοι χαρακτηρίζουν αυτή τη στάση «παράδοξη», προειδοποιώντας ότι αφήνει σημαντικά περιθώρια ανόδου στις τιμές, εφόσον η αποκατάσταση της προσφοράς αποδειχθεί πιο αργή από το αναμενόμενο ή εάν σημειωθεί νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Παρότι, τεχνικά, η αγορά πετρελαίου βρίσκεται σε κατάσταση υπερπώλησης (oversold), οι αναλυτές της ING σημειώνουν ότι η βραχυπρόθεσμη δυναμική εξακολουθεί να παραμένει πτωτική.

Άνοδος για το φυσικό αέριο – Σημαντικές απώλειες για τα μέταλλα

Την ίδια ώρα, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου το μεσημέρι της Δευτέρας εμφανίζουν σημαντική άνοδο κατά 2,999% κινούμενα στα 42,005 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα εμφανίζουν σημαντικές απώλειες, με τον χρυσό να χάνει 1,13% στα 4.050,52 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, το ασήμι υποχωρεί 0,47% στα 58,24 δολάρια η ουγγιά, ενώ ο χαλκός εμφανίζει απώλειες της τάξης του 0,39% στα 6,1828 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο υποχωρεί 0,20% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1407 δολάρια προς ευρώ, ενώ πτώση κατά 0,19% παρουσιάζει και έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία στα 1,3228 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8623 λίρα ανά ευρώ.