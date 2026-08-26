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Υποχωρεί το πετρέλαιο με φόντο τις συνομιλίες Ιράν-Ομάν - Στα $85 δολάρια το Brent
Εμπορεύματα
13:18 - 26 Αυγ 2026

Υποχωρεί το πετρέλαιο με φόντο τις συνομιλίες Ιράν-Ομάν - Στα $85 δολάρια το Brent

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Τετάρτη (26/8) κατά περισσότερο από 2 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας χαμηλό δύο εβδομάδων, καθώς η επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ομάν αναζωπύρωσε τις ελπίδες ότι τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να ανοίξουν ξανά και να αρθούν οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα που επηρεάζουν την προσφορά πετρελαίου.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχωρούν αυτή την ώρα κατά 2,52% στα 85,08 δολάρια ανά βαρέλι, έχοντας νωρίτερα διολισθήσει στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τις 13 Αυγούστου.

Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) καταγράφουν μείωση 2,71% στα 80,15 δολάρια ανά βαρέλι, έχοντας προηγουμένως σημειώσει το χαμηλότερο επίπεδό τους από τις 10 Αυγούστου.

«Έχει ανανεωθεί το ενδιαφέρον για τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν σχετικά με μια συμφωνία για τη διέλευση πετρελαίου και άλλων πετροχημικών προϊόντων μέσω των Στενών του Ορμούζ. Αυτό δημιουργεί ένα κλίμα αισιοδοξίας», δήλωσε ο Μπγιάρνε Σίλντροπ, επικεφαλής αναλυτής εμπορευμάτων της SEB Research.

Από την πλευρά του, το Ιράν ανακοίνωσε ότι επανεκκίνησε τις συνομιλίες με το Ομάν για τη διαχείριση των Στενών, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξημένες οικονομικές πιέσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δύο χώρες διεξάγουν εδώ και εβδομάδες κατά διαστήματα συνομιλίες σχετικά με την εποπτεία της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού.

Σε αυτό το φόντο, ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι συζήτησαν τη δημιουργία ενός «κοινού προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοΐας» μέσω των Στενών και συμφώνησαν να τα απαλλάξουν από νάρκες.

Παρά τη συνέχιση των συνομιλιών, η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη. Μόλις πέντε πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν τη θαλάσσια οδό την Τρίτη, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης πλοίων Kpler, έναντι μέσου όρου 15 πλοίων σε διάστημα 10 ημερών και πολύ κάτω από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον συνολικό τερματισμό της σύγκρουσης. Το Πακιστάν και το Ιράν σημείωσαν «σημαντική πρόοδο» στις συνομιλίες, οι οποίες επικεντρώθηκαν στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν και στην αναζήτηση ενός δρόμου προς την ειρήνη, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στην Τεχεράνη.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, η Ουάσινγκτον επέκτεινε τις κυρώσεις με στόχο να αποκόψει την οικονομική «γραμμή ζωής» του Ιράν, απειλώντας με κυρώσεις τις χώρες που συνεχίζουν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη, αν και διευκρίνισε ότι δεν θα επιβάλει άμεσα τις σχετικές ποινές.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το American Petroleum Institute (API) ανακοίνωσε ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά περίπου 4,2 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 21 Αυγούστου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters εκτιμούσαν, κατά μέσο όρο, ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου θα αυξάνονταν κατά περίπου 600.000 βαρέλια.

Τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (EIA), του στατιστικού βραχίονα του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας, αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη.

Πτώση και στο φυσικό αέριο - Διόρθωση στα μέταλλα

Την ίδια ώρα, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου υποχωρούν το μεσημέρι της Τετάρτης κατά 2,46% στα 64,95 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός χάνει 0,32% στα 4,679.31 δολάρια η ουγγιά. Παράλληλα, το ασήμι σημειώνει, επίσης μικρή υποχώρηση κατά 0,1% στα 68,61 δολάρια η ουγγιά. Τέλος, ο χαλκός κινείται οριακά κάτω από το μηδέν στα 6,71 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο κερδίζει 0,09% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1.16 δολάρια ανά ευρώ, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,18% στα 1.36 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα υποχωρεί 0,11% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8562 λίρα προς ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/08/2026 - 13:18
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