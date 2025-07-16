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Renault: Διψήφια «βουτιά» για τη μετοχή – «Ψαλιδίζει» τις προβλέψεις, αλλάζει CEO
Επιχειρήσεις
12:25 - 16 Ιουλ 2025

Renault: Διψήφια «βουτιά» για τη μετοχή – «Ψαλιδίζει» τις προβλέψεις, αλλάζει CEO

Reporter.gr Newsroom
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«Βουτιά» έως και 17% σημειώνουν οι μετοχές της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας Renault, αφού η εταιρεία μείωσε τις προβλέψεις της για το 2025 και ανακοίνωσε τον διορισμό νέου προσωρινού διευθύνοντος συμβούλου.  

Όπως μεταδίδει το CNBC, η εισηγμένη στο Παρίσι σημειώνει πτώση 15,6%, σε ένα νέο χαμηλό 52 εβδομάδων. Αυτό φέρνει την εταιρεία σε τροχιά για τη χειρότερη μέρα διαπραγμάτευσης από τον Μάρτιο του 2020.

Σε ενημέρωση που δημοσιεύθηκε αργά την Τρίτη, η Renault δήλωσε ότι στοχεύει σε λειτουργικό περιθώριο κέρδους περίπου 6,5% φέτος, από προηγούμενη πρόβλεψη για περίπου ή πάνω από 7%.

Η εταιρεία στοχεύει επίσης σε ελεύθερες ταμειακές ροές μεταξύ 1 δισ. ευρώ και 1,5 δισ. ευρώ, από περίπου ή πάνω από 2 δισ. ευρώ, προηγουμένως.

Η Renault ανακοίνωσε επίσης τον διορισμό του Duncan Minto ως προσωρινού διευθύνοντος συμβούλου, μετά την αιφνίδια παραίτηση του Luca de Meo τον περασμένο μήνα, μετά από περίπου πέντε χρόνια στο τιμόνι της εταιρείας.

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