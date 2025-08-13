Tencent: «Άλμα» 15% στα έσοδα β΄ τριμήνου, καθοδηγούμενα από το gaming

Η Tencent ανακοίνωσε την Τετάρτη (13/8) αύξηση των εσόδων της κατά 15% το δεύτερο τρίμηνο, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στον τομέα των παιχνιδιών και την επέκταση των δραστηριοτήτων της με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Για το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, ο κινεζικός τεχνολογικός γίγαντας ανακοίνωσε έσοδα 184,5 δισεκατομμυρίων γιουάν, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 178,5 δισεκατομμύρια γιουάν, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Ο τομέας των παιχνιδιών παρέμεινε βασικός μοχλός ανάπτυξης, με τα εγχώρια έσοδα να αυξάνονται κατά 17% σε 40,4 δισεκατομμύρια γιουάν και τα διεθνή έσοδα να αυξάνονται κατά 35% σε 18,8 δισεκατομμύρια γιουάν. Η ισχυρή απόδοση τροφοδοτήθηκε από κορυφαίους τίτλους, όπως το Honor of Kings και το Dungeon & Fighter Mobile.

Τα έσοδα από υπηρεσίες μάρκετινγκ αυξήθηκαν κατά 20% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 35,8 δισεκατομμύρια γιουάν, ενισχυμένα από λύσεις διαφήμισης που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και έχουν βελτιώσει τις δυνατότητες στόχευσης και βελτιστοποίησης.

Τα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο έφτασαν τα 55,6 δισεκατομμύρια γιουάν, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών για 52,3 δισεκατομμύρια γιουάν, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.