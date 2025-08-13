ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πρόταση ΠΟΜΙΔΑ για δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας στέγασης φοιτητών σε ιδιωτικές κατοικίες
Ακίνητα
12:11 - 13 Αυγ 2025

Πρόταση ΠΟΜΙΔΑ για δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας στέγασης φοιτητών σε ιδιωτικές κατοικίες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας στέγασης φοιτητών σε ιδιωτικές κατοικίες, είτε στο portal  του κάθε Πανεπιστημίου, είτε κεντρικά στο Gov.gr, στα πλαίσια του προγράμματος για τη φοιτητική στέγη, ζήτησε η ΠΟΜΙΔΑ από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Σοφία Ζαχαράκη. Εκεί οι ιδιοκτήτες κατοικιών αλλά και οι ενδιαφερόμενοι μεσίτες κάθε πόλης, θα μπορούν να δηλώνουν εγκαίρως κάθε χρόνο τις κατοικίες που θα είναι διαθέσιμες κατά την έναρξη της πανεπιστημιακής περιόδου, και θα τις βρίσκουν άμεσα οι ενδιαφερόμενες οικογένειες των νέων φοιτητών, και μάλιστα σε χαμηλότερες τιμές λόγω του ανταγωνισμού που θα προκύψει.  

Το πλήρες κείμενο της επιστολής της ΠΟΜΙΔΑ προς την Υπουργό κα Ζαχαράκη έχει ως εξής:

Προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κα Σοφία Ζαχαράκη

Ενταύθα Αθήνα, 13.8.2025

ΘΕΜΑ: Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για στέγαση φοιτητών σε ιδιωτικές κατοικίες.

Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Η πρόσφατη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εισαγωγικών εξετάσεων για τα AEI μας αναγκάζει να επανέλθουμε και εφέτος στο πρόβλημα του οποίου γινόμαστε μάρτυρες (ή και θύματα), κάθε καλοκαίρι, κατά τις τελευταίες δεκαετίες: Την ταλαιπωρία των πρωτοετών φοιτητών και των οικογενειών τους, να βρουν φοιτητική κατοικία σε μια άλλη, άγνωστη πόλη.

Οι φοιτητικές εστίες είναι ελάχιστες και σε κακή κατάσταση, γι΄αυτό και η σχετική ζήτηση καλύπτεται διαχρονικά από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Ενώ όμως υπάρχουν διαθέσιμες κατοικίες, οι ενδιαφερόμενοι ταλαιπωρούνται από την ανυπαρξία μηχανισμού που να επιτρέπει στις οικογένειες των φοιτητών την άμεση πρόσβαση στις διαθέσιμες κατοικίες σε κάθε πόλη. Αυτό συμβαίνει διότι δυστυχώς τα Πανεπιστήμια της χώρας μας, (πλην εκείνου των Ιωαννίνων) έχουν αδιαφορήσει πλήρως στο να δημιουργήσουν γραφεία στέγασης των πρωτοετών φοιτητών στον ιδιωτικό τομέα, ή έστω μιας ελάχιστης ψηφιακής υποδομής. Δυστυχώς οι κάθε είδους αρμόδιοι σε σχέση με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας ουδέποτε συνειδητοποίησαν ότι, εφόσον δεν υπάρχει επάρκεια φοιτητικών εστιών, η βοήθεια για την στέγαση τουλάχιστον των πρωτοετών φοιτητών τους σε ιδιωτικές κατοικίες, αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση των ιδρυμάτων τους, όπως σε όλη την Ευρώπη!

Για να τερματιστεί το διαχρονικό αυτό καθεστώς ταλαιπωρίας των νέων φοιτητών και των οικογενειών τους, σας προτείνουμε, στα πλαίσια του προγράμματός σας για τη φοιτητική στέγη να εντάξετε και τη δημιουργία ενός παραμετροποιημένου λογισμικού ψηφιακής πλατφόρμας προσφοράς και ζήτησης φοιτητικής κατοικίας, που θα λειτουργεί μόνιμα είτε στο portal του κάθε Πανεπιστημίου, είτε κεντρικά στο Gov.gr. Εκεί οι ιδιοκτήτες κατοικιών αλλά και οι ενδιαφερόμενοι μεσίτες κάθε πόλης, θα μπορούν να δηλώνουν εγκαίρως κάθε χρόνο τις κατοικίες που θα είναι διαθέσιμες κατά την έναρξη της πανεπιστημιακής περιόδου, όπου θα τις βρίσκουν άμεσα οι ενδιαφερόμενες οικογένειες των νέων φοιτητών, και μάλιστα σε χαμηλότερες τιμές λόγω του ανταγωνισμού που θα προκύψει.

Σας καλούμε να υλοποιήσετε την πρόταση αυτή, που η πραγματοποίησή της θα είναι μια αδάπανη, αλλά σημαντική προσφορά-ορόσημο στη νεολαία μας και σε ολόκληρη την κοινωνία!

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία

Με εξαιρετική εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματεύς

Στράτος Ι. Παραδιάς Τάσος Γ. Βάππας

Δικηγόρος Α.Π. - Πρόεδρος UIPI Δικηγόρος Α.Π. - υ.Δ.Ν.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/08/2025 - 12:20
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

IEA: Αύξηση της προσφοράς πετρελαίου το 2025, μείωση των εκτιμήσεων για τη ζήτηση
Εμπορεύματα

IEA: Αύξηση της προσφοράς πετρελαίου το 2025, μείωση των εκτιμήσεων για τη ζήτηση

Ifo: Αρνητικός απολογισμός οικονομολόγων για τις πρώτες 100 ημέρες της γερμανικής κυβέρνησης
Ειδήσεις

Ifo: Αρνητικός απολογισμός οικονομολόγων για τις πρώτες 100 ημέρες της γερμανικής κυβέρνησης

Φωτιές: 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί στα έξι μεγάλα μέτωπα
Περιβάλλον

Φωτιές: 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί στα έξι μεγάλα μέτωπα

Ανοδικές τάσεις στις ευρωαγορές με ώθηση από τεχνολογία και άμυνα
Χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις στις ευρωαγορές με ώθηση από τεχνολογία και άμυνα

Τι βλέπει η BoFa Securities στη Metlen - Τιμή στόχος τα 66 ευρώ
Αναλύσεις

Τι βλέπει η BoFa Securities στη Metlen - Τιμή στόχος τα 66 ευρώ

Η Vodafone στηρίζει τους συνδρομητές που πλήττονται από πυρκαγιές
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η Vodafone στηρίζει τους συνδρομητές που πλήττονται από πυρκαγιές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις
Ακίνητα

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

«Ανακαινίζω 2026»: Νέο πρόγραμμα με επιδότηση έως 95% για κατοικίες – Ποιους αφορά και τι προβλέπει
Ακίνητα

«Ανακαινίζω 2026»: Νέο πρόγραμμα με επιδότηση έως 95% για κατοικίες – Ποιους αφορά και τι προβλέπει

Eξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα: Συνεχίζεται το ράλι της τιμής ανά τετραγωνικό (πίνακας)
Ακίνητα

Eξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα: Συνεχίζεται το ράλι της τιμής ανά τετραγωνικό (πίνακας)

Παραδιάς (ΠΟΜΙΔΑ): Ιστορική αλλαγή στο Κληρονομικό Δίκαιο
Ειδήσεις

Παραδιάς (ΠΟΜΙΔΑ): Ιστορική αλλαγή στο Κληρονομικό Δίκαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:26

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:10

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

Ειδήσεις
31/05/2026 - 09:59

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Πολιτική
31/05/2026 - 09:25

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/05/2026 - 08:38

Νέο Skoda Fabia 130: άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της μάρκας

Τεχνολογία
31/05/2026 - 08:33

Ένα διάσημο μαθηματικό πρόβλημα «παίδευε» τους επιστήμονες για 80 χρόνια. Η ΤΝ μόλις το έλυσε

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Πολιτική
30/05/2026 - 20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Ειδήσεις
30/05/2026 - 20:30

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Οικονομία
30/05/2026 - 20:20

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στην τουρκική επιστολή-πρόκληση

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ