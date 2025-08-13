Νέα, εντυπωσιακή εικόνα της NASA από το Νεφέλωμα Ταραντούλα
12:07 - 13 Αυγ 2025

Νέα, εντυπωσιακή εικόνα της NASA από το Νεφέλωμα Ταραντούλα

Το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Hubble εντόπισε αστέρια που σχηματίζονται στην άκρη του Νεφελώματος Ταράντουλα (Tarantula Nebula), η οποία είναι η μεγαλύτερη και φωτεινότερη αστρική «βιομηχανία» στο Μεγάλο Μαγγελανικό Νέφος, έναν νάνο γαλαξία που περιφέρεται γύρω από τον δικό μας.

Η εικόνα αποκαλύπτει ένα πυκνό σύννεφο από ροζ και πρασινογάλανα νέφη στο πάνω αριστερό μέρος, με μακριές πρασινωπές λωρίδες να απλώνονται, δημιουργώντας μία τρισδιάστατη αίσθηση με λεπτή στρώση μπλε σκόνης. Μπροστά, ένα αραιό δίκτυο από σκοτεινά νέφη προσφέρει μια αντίθεση σε κοκκινωπό-μαύρους τόνους. Ανάμεσα στα νέφη διαφόρων χρωμάτων διακρίνονται μπλε-λευκά και πορτοκαλοκίτρινα αστέρια, είτε στο δικό μας Γαλαξία είτε πέρα από αυτόν.

Πού βρίσκεται αυτό το συναρπαστικό φαινόμενο;

Το Νεφέλωμα Ταραντούλα βρίσκεται περίπου 160.000 έτη φωτός μακριά, στο Μεγάλο Μαγγελανικό Νέφος, σε αστερισμούς Dorado και Mensa.

Εξαιρετικά μεγάλα αστέρια: Η περιοχή φιλοξενεί μερικά από τα μεγαλύτερα γνωστά αστέρια, με μάζες που φτάνουν έως και 200 φορές τη μάζα του Ήλιου.

Στις παρυφές της νεφελώδους περιοχής βρίσκεται το σμήνος R136, που περιλαμβάνει αστέρια εξαιρετικά φωτεινά και μάζας.

Πλησίον του R136 εντοπίζονται σπάνιοι αστέρες τύπου Wolf–Rayet — αέρια γιγαντιαία αστέρια που έχουν χάσει τα εξωτερικά τους στρώματα υδρογόνου και εκλύουν ισχυρούς αστρικούς ανέμους.

Η εικόνα λήφθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος παρατήρησης «Scylla», το οποίο συνεργάζεται με το ULLYSES — ένα πρόγραμμα του Hubble που στοχεύει στη συλλογή υπεριωδών δεδομένων για νεαρά γιγαντιαία αστέρια στα Μεγάλα και Μικρά Μαγγελανικά Νέφη.

