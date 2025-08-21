Γερμανία: Οξύνεται η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού – Τα «καμπανάκια» κρίσιμων κλάδων

Το πρόβλημα εύρεσης εξειδικευμένων εργαζομένων επιδεινώνεται για τις εταιρείες στη Γερμανία, σύμφωνα με την τελευταία οικονομική έρευνα του ινστιτούτου ifo. Τον Αύγουστο, το 28,1% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι δεν βρίσκει αρκετά καταρτισμένο προσωπικό, έναντι 27,2% τον Απρίλιο.

«Η έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων έχει αυξηθεί ελαφρώς – παρά την επίμονα ασθενή οικονομία», δηλώνει ο ερευνητής του ifo, Κλάους Βολράμπε. «Μακροπρόθεσμα, το πρόβλημα θα επιδεινωθεί – η δημογραφική αλλαγή δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας».

Το πρόβλημα είναι έντονο σε πολλούς τομείς, κυρίως στον κλάδο των υπηρεσιών. Πρόσφατα, το 33,7% των επιχειρήσεων εκεί ανέφερε αντίστοιχα προβλήματα, έναντι 32,9% τον Απρίλιο. Η ζήτηση είναι ιδιαίτερα υψηλή στον τομέα των logistics, όπου πάνω από τις μισές εταιρείες (51,3%) αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση εξειδικευμένων υπαλλήλων. Ακόμα πιο έντονη είναι η κατάσταση στις νομικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες καθώς και στην ελεγκτική, όπου το ποσοστό φτάνει το 72,7%. Η υψηλή αυτή ζήτηση αντανακλά και την εξάρτηση των εταιρειών από τη στήριξη για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας.

Αντιθέτως, στον τομέα των υπηρεσιών πληροφορικής, η κατάσταση παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, καθώς το ποσοστό των εταιρειών που δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό μειώθηκε στο 21,3%, από περίπου 50% πριν από δύο χρόνια.

Στη βιομηχανία, το ποσοστό των επιχειρήσεων που επηρεάζονται αυξήθηκε από 17,9% σε 19,3%, παρότι οι περισσότερες ακολουθούν επιφυλακτική πολιτική προσλήψεων. Η έλλειψη είναι ιδιαίτερα έντονη στη βιομηχανία τροφίμων (26,2%), στους κατασκευαστές μεταλλικών προϊόντων (25,3%) και στη μηχανολογία (22,5%). Εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπου το ποσοστό μειώθηκε αισθητά από 20,9% σε 14,5%, πιθανώς λόγω αναδιαρθρώσεων.

Δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στο εμπόριο: περίπου μία στις τέσσερις επιχειρήσεις δηλώνει προβλήματα στην κάλυψη θέσεων με εξειδικευμένο προσωπικό (λιανικό εμπόριο: 25,3%, χονδρικό εμπόριο: 23,3%).

Η έλλειψη επιδεινώνεται και στον κατασκευαστικό τομέα, όπου το ποσοστό των επηρεαζόμενων εταιρειών αυξήθηκε από 27,3% σε 28,3%.