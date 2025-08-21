Κέρδη στις ασιατικές αγορές με εξαίρεση την Ιαπωνία

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Τα χρηματιστήρια της Ασίας σημείωσαν ως επί το πλείστον άνοδο την Πέμπτη (21/8), με τις αυστραλιανές μετοχές να ξεχωρίζουν.

Παρά το sell off των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street, ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας αυξήθηκε σχεδόν κατά 1%, ξεπερνώντας το όριο των 9.000 μονάδων. Κέρδη παρατηρήθηκαν στους τομείς των καταναλωτικών αγαθών διακριτικής ευχέρειας, των χρηματοοικονομικών και των ακινήτων, με επικεφαλής τον Super Retail Group, , ο οποίος σημείωσε άνοδο 13,9%. Επίσης η εταιρεία τεχνολογίας Codan αυξήθηκε κατά 12,97% αντίστοιχα.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225, αντίθετα, υποχώρησε κατά 0,57%, με τις μετοχές Daiichi Sankyo, SoftBank Group και Denso Corp να έχουν πτώση. Ισχυρά κέρδη, ωστόσο, σημείωσε η Mitsui Mining and Smelting (+10,68%).

Ο ευρύτερος δείκτης Topix υποχώρησε επίσης κατά 0,57%.

Οι αποδόσεις των 20ετών κρατικών ομολόγων της Ιαπωνίας αυξήθηκαν στο 2,646%, αφού έφτασαν σε υψηλό 26 ετών νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi αυξήθηκε κατά 1,12%, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης αυξήθηκε κατά 0,74%.

Ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας αυξήθηκε κατά 0,84%, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ παρέμεινε αμετάβλητος.