ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κέρδη στις ασιατικές αγορές με εξαίρεση την Ιαπωνία
Χρηματιστήρια
09:48 - 21 Αυγ 2025

Κέρδη στις ασιατικές αγορές με εξαίρεση την Ιαπωνία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα χρηματιστήρια της Ασίας σημείωσαν ως επί το πλείστον άνοδο την Πέμπτη (21/8), με τις αυστραλιανές μετοχές να ξεχωρίζουν.

Παρά το sell off των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street, ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας αυξήθηκε σχεδόν κατά 1%, ξεπερνώντας το όριο των 9.000 μονάδων. Κέρδη παρατηρήθηκαν στους τομείς των καταναλωτικών αγαθών διακριτικής ευχέρειας, των χρηματοοικονομικών και των ακινήτων, με επικεφαλής τον Super Retail Group, , ο οποίος σημείωσε άνοδο 13,9%. Επίσης η εταιρεία τεχνολογίας Codan αυξήθηκε κατά 12,97% αντίστοιχα.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225, αντίθετα, υποχώρησε κατά 0,57%, με τις μετοχές Daiichi Sankyo, SoftBank Group και Denso Corp να έχουν πτώση. Ισχυρά κέρδη, ωστόσο, σημείωσε η Mitsui Mining and Smelting (+10,68%).

Ο ευρύτερος δείκτης Topix υποχώρησε επίσης κατά 0,57%.

Οι αποδόσεις των 20ετών κρατικών ομολόγων της Ιαπωνίας αυξήθηκαν στο 2,646%, αφού έφτασαν σε υψηλό 26 ετών νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi αυξήθηκε κατά 1,12%, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης αυξήθηκε κατά 0,74%.

Ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας αυξήθηκε κατά 0,84%, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ παρέμεινε αμετάβλητος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κύμα ρευστοποιήσεων στις αγορές με «οδηγό» την τεχνολογία – Βουτιά στην Ασία
Χρηματιστήρια

Κύμα ρευστοποιήσεων στις αγορές με «οδηγό» την τεχνολογία – Βουτιά στην Ασία

Τάσεις ανάκαμψης στις ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές
Χρηματιστήρια

Τάσεις ανάκαμψης στις ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές

Η SoftBank εκθρονίζει την Toyota: Νέα βασίλισσα της ιαπωνικής αγοράς
Επιχειρήσεις

Η SoftBank εκθρονίζει την Toyota: Νέα βασίλισσα της ιαπωνικής αγοράς

Ασία σε τροχιά ρεκόρ: Kospi και Topix «αψηφούν» την ένταση στο Ιράν με οδηγό την τεχνολογία
Χρηματιστήρια

Ασία σε τροχιά ρεκόρ: Kospi και Topix «αψηφούν» την ένταση στο Ιράν με οδηγό την τεχνολογία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/06/2026 - 10:45

Coca‑Cola στην Ελλάδα: 20 χρόνια δράσης για την προστασία του νερού

Πολιτική
08/06/2026 - 10:41

Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία με την παροχή κρίσιμης στρατιωτικής τεχνολογίας στην Τουρκία;

Εργασιακά
08/06/2026 - 10:36

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
08/06/2026 - 10:33

ifo: Οι πετρελαϊκές εταιρείες στη Γερμανία μετακυλίουν την έκπτωση στο φόρο καυσίμων στους καταναλωτές

Ειδήσεις
08/06/2026 - 10:29

Σε Ουάσιγκτον και Χιούστον ο Σταύρος Παπασταύρου - Σειρά επαφών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/06/2026 - 10:25

Eurobank: Χρηματοδοτήσεις άνω των €1,3 δισ. στην Κρήτη έως το 2028

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 10:23

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Χαιρετίζει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικών λογαριασμών από τα 1250 στα 1600 ευρώ

Αναλύσεις
08/06/2026 - 10:16

ΧΑ: Η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν προϋπόθεση για επάνοδο της αναμέτρησης του ΓΔ με τις 2400 μονάδες

Πολιτική
08/06/2026 - 10:14

PRORATA: Κυρίαρχη η αίσθηση ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση - Η δυναμική Τσίπρα, Καρυστιανού

Το σκίτσο του ΚΥΡ
08/06/2026 - 10:12

Plan B

Ακίνητα
08/06/2026 - 10:07

Ακίνητα: Νέα οικιστική ανάπτυξη στον Πειραιά – 408 κατοικίες στο ιστορικό ακίνητο Κεράνη

Ειδήσεις
08/06/2026 - 09:59

Σεισμός 7,8 Ρίχτερ χτύπησε τις νότιες Φιλιππίνες

Ακίνητα
08/06/2026 - 09:43

Aκίνητα – Νέο άλμα στα έσοδα από φόρους μεταβίβασης: Στο «κόκκινο» το ραντάρ της ΑΑΔΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/06/2026 - 08:58

ΕΛΕΤΑΕΝ: Αναστάτωση και ισχυρές αντιδράσεις στον αιολικό κλάδο για το Χωροταξικό των ΑΠΕ

Ειδήσεις
08/06/2026 - 08:39

Ισραήλ και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για κλιμάκωση

Οικονομία
08/06/2026 - 08:29

Νέα ενεργειακή πίεση στην οικονομία: Brent, πληθωρισμός και ανατιμήσεις σε τρόφιμα

Πολιτική
08/06/2026 - 08:23

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να χαλάσει αυτά τα σκηνοθετημένα σενάρια

Σχόλια Αγοράς
08/06/2026 - 07:54

Χρηματιστήριο: Τα 10 καλά της... μοίρας του και η παράμετρος των επιτοκίων

Πολιτική
07/06/2026 - 23:48

Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια στην Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 23:18

Κύματα πυραύλων από το Ιράν στο Ισραήλ - Αντίποινα σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό

Ειδήσεις
07/06/2026 - 22:00

Τραμπ κατά δημοσιογράφου του NBC: «Ή είσαι διεφθαρμένη ή ηλίθια» δήλωσε και αποχώρησε

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:53

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο-μαμούθ €270.000 σε 55χρονο για εγκατάλειψη εννέα γατιών στην Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:45

Σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη: Ισραηλινές αναφορές για δίκτυα Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:35

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για κρίσιμες συνομιλίες ενώ η Ουκρανία δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
07/06/2026 - 21:20

Aγρότες: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων – Ποιο διάστημα καλύπτει

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:45

Πληθωρισμός και πετρέλαιο πιέζουν την ΕΚΤ: Προς αύξηση επιτοκίων την Πέμπτη 11/6

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
07/06/2026 - 20:15

ΕΦΕΤ: Η ασφάλεια τροφίμων ως θεμελιώδες δικαίωμα – Έμφαση στον ρόλο της επιστήμης και της πρόληψης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:11

Τουρνάς από Βόρεια Εύβοια: Διαρκή παρακολούθηση του φαινομένου – Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι

Ειδήσεις
07/06/2026 - 19:50

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την εκεχειρία: Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό και απειλές από Τεχεράνη

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 19:15

Banco BPM: Πρόταση-μαμούθ για συγχώνευση «ίσου προς ίσο» με τη Monte dei Paschi

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ