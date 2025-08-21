Το Χρηματιστήριο Αθηνών αποδεικνύει ότι έχει επενδυτικές εφεδρείες

Με στήριξη από μη τραπεζικές μετοχές, κυρίως τη Lamda και την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να απορροφήσει τις πιέσεις που δέχτηκε ο τραπεζικός κλάδος και να κλείσει με οριακή άνοδο.

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.097,22 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,06%, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά βρίσκεται σε μια περίοδο συγκράτησης των νέων υψηλών επιπέδων της. Ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε απώλειες -0,92%, η αγορά βρήκε αντίβαρα σε άλλα blue chips. Η Lamda ξεχώρισε με κέρδη +3,7%, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύθηκε κατά +3,31%. Ο τζίρος διατηρήθηκε σε καλά επίπεδα, φτάνοντας τα 193,01 εκατ. ευρώ, υποδηλώνοντας ότι παρά την έλλειψη ξεκάθαρης κατεύθυνσης, η αγορά εξακολουθεί να παρουσιάζει βάθος και οι επενδυτές διατηρούν το ενδιαφέρον τους.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η εικόνα της αγοράς δείχνει ότι, παρά τις όποιες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, υπάρχουν επενδυτικές εφεδρείες που εμφανίζονται, διατηρώντας το Χρηματιστήριο Αθηνών στα τρέχοντα επίπεδα, χωρίς ιδιαίτερη ανησυχία.

Επιχειρηματικά Νέα

Attica Group: Στις 12 Σεπτεμβρίου η αποκοπή μερίσματος €0,07

Η HSBC σημειώνει ότι η Ελλάδα έχει χαμηλή συμμετοχή σε διεθνή χαρτοφυλάκια (0,3%), κυρίως λόγω τραπεζών, ενώ τα funds προτιμούν Βραζιλία, Μεξικό, Ινδονησία και κλάδους όπως βιομηχανία, τεχνολογία και καταναλωτικές υπηρεσίες. Η χαμηλή έκθεση στην Ελλάδα αφήνει περιθώριο για σημαντικές εισροές σε περίπτωση αναβαθμίσεων ή μεταρρυθμίσεων. Στη δημοπρασία εντόκων 26 εβδομάδων ύψους €500 εκατ., η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,74% με υπερκάλυψη 1,84 φορές, ενώ έγιναν δεκτές και μη ανταγωνιστικές προσφορές €100 εκατ. Διακανονισμός στις 22 Αυγούστου.

Τον Ιούλιο 2025, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 3,7%, ενώ στην ευρωζώνη παρέμεινε σταθερός στο 2% και στην Ε.Ε. συνολικά στο 2,4%. Τη μεγαλύτερη επίδραση στην ευρωζώνη είχαν οι υπηρεσίες και τα τρόφιμα, ενώ η ενέργεια μείωσε τον δείκτη.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2025, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας μειώθηκε σε 7,6 δισ. ευρώ, με ενίσχυση του πλεονάσματος υπηρεσιών από τον τουρισμό. Τον Ιούνιο καταγράφηκε έλλειμμα 1,2 δισ., ενώ το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε πλεόνασμα 1,2 δισ. ευρώ και οι άμεσες ξένες επενδύσεις έφτασαν τα 2,8 δισ. Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα αυξήθηκαν σε 15,3 δισ. Ευρώ.